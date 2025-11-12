Portátil 14" LG gram 14ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® graphics (4Xe) , Pantalla IPS (1920*1200),ligero, 1,120 g , 36.5 horas, AI,Negro
14ZD90U-G.AX85BN
()
Características principales
- Diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, LG gram combina ligereza con solo 1.120 g de peso, autonomía de batería de hasta 36,5 h* y resistencia gracias a su chasis ultrafino de magnesio y nanocarbono con certificación MIL-STD-810H**
- Hasta 50 TOPS del procesador Intel® Core™ Ultra 7, LG gram con dos soluciones integradas de gram AI (Chat On-Device sin conexión a internet y Chat Cloud basado en GPT-4o) optimiza el rendimiento y eficiencia en un diseño portátil y ultraligero
- Equípate de un almacenamiento masivo con el SSD de 512 GB NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento 1.25 superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD
- Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WUXGA (1920x1200) de 14" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos.
- Privacidad y seguridad bajo tu control gracias al reconocimiento facial y la app ThinQ, que te permite bloquear o borrar datos a distancia ante cualquier imprevisto desde tu móvil.
- Conectividad sin límites: 6 puertos de alta velocidad (2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt™ 4 para cargas ultrarápidas, HDMI 2.1 y entrada para auriculares) y LG gram Link para conectar dispositivos iOS, Android o webOS y compartir contenido de forma fluida
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
8Para utilizar Power Delivery correctamente, se necesita un cable USB-C para conectarlo al puerto USB-C del monitor.
*Los cables DP, HDMI y USB-C están incluidos en la caja.
*El ordenador portatil no vienen incluído con la compra del monitor. A la venta por separado.
*NVIDIA ha lanzado el controlador GeForce Hotfix Display Driver 576.26 (28 de abril de 2025) para solucionar apagones de pantalla al conectar a DisplayPort 2.1 en las GPU NVIDIA RTX serie 50. Se recomienda a los usuarios de GPU NVIDIA que descarguen e instalen el controlador de pantalla más reciente antes de conectar sus monitores compatibles con DP2.1.
Experiencia de juego fluida
Gracias a AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y la certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes nítidas y sin interrupciones y baja latencia, lo que proporciona una gran precisión y fluidez en los juegos.
Comparación de la imagen de juego de fluidos: la imagen de la izquierda presenta roturas y la de la derecha no.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología Sync.
*Se pueden producir errores o retrasos en función de la conexión de red.
Todas las especificaciones
PANTALLA
Brillo
350 nits
Gamut
DCI-P3 99%
Contraste
1.200:1
Tipo de panel
IPS
Táctil
No
Relación de aspecto
16:10
Resolución
WUXGA (1920*1200)
Tamaño (Ench)
14"
Tamaño (cm)
35.5
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
312 x 214.3 x 15.7
peso(kg)
1,120 g
Dimensión de envío(mm)
552 x 308 x 69
Peso de envío(kg)
1.95 kg
BATERÍA
Batería
Hasta 36.5 horas* 4 celdas y 72 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro
SISTEMA
Gráfico
Intel® graphics (4Xe)
Memoria
32 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz )
Sistema operativo
FreeOS
Procesador
Intel® Core™ Ultra 7 355 (8 Cores: 4P + 4 LP-E, P-Core Max 4.7 GHz, Intel Smart Cache 12MB, 50 TOPS NPU)
INFORMACIÓN
Categoría de productos
LG gram
Año
2026
Nombre de Producto
14ZD90U-G.AX85BN
SEGURIDAD
Seguridad
Seguridad SSD, Encriptación fTPM , Kensington lock
ALMACENAMIENTO
SSD
512 GB M.2 (NVMe Gen.4)
SONIDO
Audio
Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.4
Webcam / Cámara
Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono (Reconocimiento facial)
Inalámbrico
Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)
ACCESORIOS
Accesorios extra
Cable USB-C a USB-C, Adaptador de corriente 65W (No incluido), Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Display Extension
Sí
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Power Manager
Sí
LG Security Guard
Sí
LG UltraGear Studio
Sí
LG Update & Recovery
Sí
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
PCmover Profesional
Sí
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
LED
LED
-Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente -Indicador de webcam -Indicador de Mayúsculas -Indicador de micrófono activado
TÉRMICO
Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración Mega
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen1
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
