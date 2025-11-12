Portátil 14" LG gram 14ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® graphics (4Xe) , Pantalla IPS (1920*1200),ligero, 1,120 g , 36.5 horas, AI,Negro

Características principales

  • Diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, LG gram combina ligereza con solo 1.120 g de peso, autonomía de batería de hasta 36,5 h* y resistencia gracias a su chasis ultrafino de magnesio y nanocarbono con certificación MIL-STD-810H**
  • Hasta 50 TOPS del procesador Intel® Core™ Ultra 7, LG gram con dos soluciones integradas de gram AI (Chat On-Device sin conexión a internet y Chat Cloud basado en GPT-4o) optimiza el rendimiento y eficiencia en un diseño portátil y ultraligero
  • Equípate de un almacenamiento masivo con el SSD de 512 GB NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento 1.25 superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD
  • Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WUXGA (1920x1200) de 14" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos.
  • Privacidad y seguridad bajo tu control gracias al reconocimiento facial y la app ThinQ, que te permite bloquear o borrar datos a distancia ante cualquier imprevisto desde tu móvil.
  • Conectividad sin límites: 6 puertos de alta velocidad (2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt™ 4 para cargas ultrarápidas, HDMI 2.1 y entrada para auriculares) y LG gram Link para conectar dispositivos iOS, Android o webOS y compartir contenido de forma fluida
Más
Moto en movimiento con conexión por cable DP 2.1.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

8Para utilizar Power Delivery correctamente, se necesita un cable USB-C para conectarlo al puerto USB-C del monitor.

*Los cables DP, HDMI y USB-C están incluidos en la caja.

*El ordenador portatil no vienen incluído con la compra del monitor. A la venta por separado.

*NVIDIA ha lanzado el controlador GeForce Hotfix Display Driver 576.26 (28 de abril de 2025) para solucionar apagones de pantalla al conectar a DisplayPort 2.1 en las GPU NVIDIA RTX serie 50. Se recomienda a los usuarios de GPU NVIDIA que descarguen e instalen el controlador de pantalla más reciente antes de conectar sus monitores compatibles con DP2.1.

Experiencia de juego fluida

Gracias a AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y la certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes nítidas y sin interrupciones y baja latencia, lo que proporciona una gran precisión y fluidez en los juegos.

Comparación de la imagen de juego de fluidos: la imagen de la izquierda presenta roturas y la de la derecha no.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología Sync.

*Se pueden producir errores o retrasos en función de la conexión de red.

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Brillo

    350 nits

  • Gamut

    DCI-P3 99%

  • Contraste

    1.200:1

  • Tipo de panel

    IPS

  • Táctil

    No

  • Relación de aspecto

    16:10

  • Resolución

    WUXGA (1920*1200)

  • Tamaño (Ench)

    14"

  • Tamaño (cm)

    35.5

DIMENSIÓN / PESO

  • Dimensión(mm)

    312 x 214.3 x 15.7

  • peso(kg)

    1,120 g

  • Dimensión de envío(mm)

    552 x 308 x 69

  • Peso de envío(kg)

    1.95 kg

BATERÍA

  • Batería

    Hasta 36.5 horas* 4 celdas y 72 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar

DISEÑO

  • Materiales de chasis

    Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)

  • Color

    Negro

SISTEMA

  • Gráfico

    Intel® graphics (4Xe)

  • Memoria

    32 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz )

  • Sistema operativo

    FreeOS

  • Procesador

    Intel® Core™ Ultra 7 355 (8 Cores: 4P + 4 LP-E, P-Core Max 4.7 GHz, Intel Smart Cache 12MB, 50 TOPS NPU)

INFORMACIÓN

  • Categoría de productos

    LG gram

  • Año

    2026

  • Nombre de Producto

    14ZD90U-G.AX85BN

SEGURIDAD

  • Seguridad

    Seguridad SSD, Encriptación fTPM , Kensington lock

ALMACENAMIENTO

  • SSD

    512 GB M.2 (NVMe Gen.4)

SONIDO

  • Audio

    Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos

  • Altavoces

    Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.4

  • Webcam / Cámara

    Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono (Reconocimiento facial)

  • Inalámbrico

    Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211

  • LAN

    10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)

POTENCIA

  • Adaptador de corriente

    Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)

ACCESORIOS

  • Accesorios extra

    Cable USB-C a USB-C, Adaptador de corriente 65W (No incluido), Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)

SOFTWARE PREINSTALADO

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • Intel® Unision

  • LG Display Extension

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG PC Manuals

  • LG Power Manager

  • LG Security Guard

  • LG UltraGear Studio

  • LG Update & Recovery

  • McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)

  • Microsoft 365 (30 días de prueba)

  • PCmover Profesional

  • LG Quick Guide

  • LG Lively Theme

LED

  • LED

    -Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente -Indicador de webcam -Indicador de Mayúsculas -Indicador de micrófono activado

TÉRMICO

  • Sistema de refrigeración

    Sistema de refrigeración Mega

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Botón de encendido

PUERTOS

  • HP-Out

    1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm

  • USB Tipo A

    2 x USB 3.2 Gen1

  • USB Tipo C

    2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

  • HDMI

    1x HDMI 2.1

