Portátil 16" LG gram - 16ZD90T, Intel® Core™ Arrow Lake, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1,2 kg, 22,5 h, Negro, Sin sistema operativo
16ZD90T-G.AX88B
Características principales
- Con solo 1,2 kg de peso, hasta 22,5 h y 15.7 mm de grosor, el LG gram te acompaña a donde quieras, combinando ligereza y autonomía para una libertad sin límites.
- Con el procesador Intel® Core™ Ultra 7, LG gram potencia la AI con Chat On-Device sin conexión a internet y Chat Cloud basado en GPT-4o, optimizando rendimiento y eficiencia. Sin sistema operativo
- Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WQXGA (2560x1600) de 16" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos.
- Almacenamiento masivo de 1 TB SSD NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD.
- Mejora del chasis de magnesio y nano carbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H.
- Conectividad rápida y eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga rápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
¹Basado en el peso del modelo 14Z90RU de 999 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90T de 30 h y el modelo 14Z90TL con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de abril 2025. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La tablet y los dispositivos móviles mencionados no se incluyen en la caja (se venden por separado)
²Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar
³Para usar LG Gram Link, primero debes instalar la aplicación en tu dispositivo móvil. La aplicación es compatible con dispositivos que ejecuten Android 9.0 o versiones posteriores, y iOS 15.0 o versiones posteriores.
gram AI
Sinergias entre tu dispositivo y la nube
Gracias a la AI en el dispositivo (Chat On-Device)⁴ y en la nube (Chat Cloud), gram AI ofrece un rendimiento fluido e información personalizada donde quiera que estés. Trabaja de forma más inteligente, siéntete seguro y consigue más, estando conectado o desconectado
Una imagen de pantalla dividida que muestra «gram AI» con dos modos distintos: «gram chat On-Device» a la izquierda, representado por un icono rosa, y «gram chat Cloud» a la derecha, representado por un icono azul. La pantalla muestra una interfaz de AI que simboliza una funcionalidad de AI sin fisuras en ambos modos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
⁴Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.
gram chat On-Device⁵: Siempre activo, incluso sin conexión
*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.
⁵Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano. La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en tu PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro. Es posible que algunas características no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. ① LG gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. ② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería. Los resultados de búsqueda de la AI pueden variar en función de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. La IA puede cometer errores. Considera verificar la información.
*La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. **Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo. **Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas se basan en coincidencias exactas de texto, incluido el espaciado. ③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.
⁶Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Ampliación de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.
⁷Para acceder a nuestro servicio de asistencia 24/7, es necesario contar con un dispositivo con conexión a internet o una línea telefónica activa. Para obtener más información sobre nuestro servicio de asistencia, por favor visite: https://www.lg.com/es/
LG gram chat Cloud: Últimas respuestas basadas en Open AI GPT 4o⁸
*Las imágenes tienen fines ilustrativos, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.
⁸LG gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. El uso de Gram Chat Cloud puede estar sujeto a limitaciones. Para más información del funcionamiento de Gram Chat Cloud visite www.lg.com. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
Ligereza
Con solo 1.199 g de peso combinado con un grosor de 15,7 mm, LG gram se adapta libremente a cualquier estilo de vida. Diseñado para superar rigurosas pruebas militares⁹, este diseño demuestra que la durabilidad y la elegancia pueden ir de la mano.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El grosor establecido anteriormente mide la parte más delgada del producto, y el peso se basa solo en el PC. Consulte la especificación para un producto detallado
⁹Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar
Alta resolución WQXGA y amplia gama cromática DCI-P3 99%¹⁰
Detalles nítidos, experiencias vívidas
Sumérgete en colores vivos con la resolución WQXGA y la amplia gama de colores DCI-P3 99%¹⁰. LG gram da vida a tus ideas, añadiendo precisión y profundidad a cada imagen
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real
Pantalla 16:10 de 16 pulgadas
Disfruta de cada momento visual
Aumenta tu productividad con una visión más amplia. La pantalla de 16 pulgadas te ayuda a ver más cosas a la vez, lo que facilita las tareas. La relación de aspecto 16:10 te ofrece un campo visual más amplio, para que puedas desplazarte menos y centrarte más. Con una cobertura de color DCI-P3 del 99%¹⁰, disfruta de detalles vibrantes y colores vivos e intensos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El programa mencionado no está incluido (venta por separado)
¹⁰DCI-P3 Típico 99%, Mínimo 95%. (DCI-P3: El estándar de color definido por la Digital Cinema Initiatives (DCI)).
Pantalla antirreflejos
Enfócate y ve más allá.
Disfruta de una pantalla nítida y colorida sin preocuparte por los reflejos, incluso en entornos luminosos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Auténtica libertad para la multitarea
Nacido para la IA, perfectamente emparejado con Intel® Arrow Lake
El último procesador Intel Arrow Lake , con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de gestionar hasta 13 teraoperaciones por segundo (TOPS) para tareas de AI, se integra ahora en el LG gram, ofreciendo un potente rendimiento optimizado para portátiles. Con una eficiencia energética innovadora y un rendimiento distintivo, gestiona eficientemente las tareas de AI y aprendizaje automático.
Primer plano de un procesador Intel Core Ultra con un símbolo de AI en el chip, rodeado de circuitos brillantes, con el logotipo Intel Core Ultra en la esquina.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
¹¹ El rendimiento de la NPU y la GPU puede variar en función del procesador, las condiciones de uso y el entorno.
Multitarea fluida y rápida
Obtén lo mejor de la AI y del procesador con memorias LPDDR5X para un manejo de datos rápido y SSD NVMe duales¹² para un acceso rápido a su almacenamiento
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
¹²Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y los precios pueden variar en función del país y modelo.
*El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).
gram Link¹³
Conecta todos tus dispositivos
LG gram Link permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
¹³Para funcionar de manera adecuada, es necesario instalar la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles, siendo necesaria la versión 15.2 o superior de iOS y la versión 9 o superior de Android. Para instalar la aplicación LG gram Link, puede utilizar el [Programa de actualización de LG] para encontrar e instalar automáticamente la aplicación LG Update que coincida con su sistema. (Se aplica a los modelos lanzados en 2024 y posteriores). LG gram Link está programado para futuras actualizaciones, y el calendario de actualización de versiones puede variar según el país.
*La imagen muestra el producto representativo de LG gram con fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería tomadas con el producto real.
*La tablet, el teléfono móvil y el ratón no vienen incluídos en la caja con la compra del equipo y se venden por separado".
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹⁴Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Energía inteligente, desconecta y juega
Con una batería de alta capacidad de hasta 22,5 horas¹⁵ y nuestro asistente inteligente AI¹⁶, gram se adapta a tu entorno y ofrece un rendimiento optimizado durante más horas. Aumenta tu productividad y disfruta de un juego sin interrupciones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹⁵Cálculo realizado para el modelo 16ZD90T reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.
¹⁶Para utilizar la función de notificación de detección de uso de batería del Asistente Inteligente AI, se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Especificaciones técnicas estrella
Sistema - Sistema operativo
Free OS
Pantalla - Tamaño (Ench)
IPS
Sistema - Procesador
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, Intel Smart Cache 24 MB)
Sistema - Memoria
32GB LPDDR5X (Doble canal, 7467MHz)
Almacenamiento - SSD
1TB M.2 (NVMe Gen.4)
Dimensión / Peso - peso(kg)
1.199 g
Pantalla - Resolución
WQXGA (2560*1600)
Sistema - Gráfico
Intel® Arc™ graphics
Pantalla - Gamut
DCI-P3 99%
Todas las especificaciones
PANTALLA
Brillo
brillo 350 nits
Gamut
DCI-P3 99%
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:10
Resolución
WQXGA (2560*1600)
Tamaño (Ench)
IPS
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
355.1 x 242.3 x 15.7mm
peso(kg)
1.199 g
Dimensión de envío(mm)
475 x 290 x 60mm
Peso de envío(kg)
2.2kg
BATERÍA
Batería
Hasta 22.5 horas* 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H(2) (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro
SISTEMA
Gráfico
Intel® Arc™ graphics
Memoria
32GB LPDDR5X (Doble canal, 7467MHz)
Sistema operativo
Free OS
Procesador
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, Intel Smart Cache 24 MB)
INFORMACIÓN
Categoría de productos
LG gram
Nombre de Producto
16ZD90T-G.AX88B
SEGURIDAD
Seguridad
- Seguridad SSD - Encriptación fTPM - Slim Kensington Lock
ALMACENAMIENTO
SSD
1TB M.2 (NVMe Gen.4)
SONIDO
Audio
Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 2.0W x 2 Smart Amp (Max 5W)
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Webcam / Cámara
Cámara FHD con doble micrófono
Inalámbrico
Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Display Extension
Sí
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Power Manager
Sí
LG UltraGear Studio
Sí
LG Update & Recovery
Sí
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
Wacom notes
Sí
LG Smart Assistant
Sí
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Teclado español completo retroiluminado (98 teclas, con teclado numérico de 3 Columnas)
LED
LED
-Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente -Indicador de webcam
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido con Huella dactilar
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
Otros
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
