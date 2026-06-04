We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg
LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg
Características principales
- Vive el cine en 4K donde quieras sin necesidad de instalación
- Hasta 120" de SmartTV 4K que se adaptan a ti y a tu espacio creando una experiencia inmersiva que transforma cada momento
- Con 600 lúmenes de brillo y su triple láser RGB disfruta de una imagen más nítida, natural y vibrante, aportando una fidelidad cromática que captura la esencia de una gran experiencia cinematográfica
- LG CineBeam Q incorpora webOS, ofreciéndote acceso directo a tus apps de streaming favoritas con total comodidad y sin necesidad de dispositivos adicionales
- Llévatelo donde quieras gracias a su ligereza de tan solo 1,4 Kg y su asa de 360º pudiendo proyectar en cualquier superficie
- Proyecta contenido desde tu móvil u ordenador, por cable o de forma inalámbrica, gracias a la avanzada Smart Wireless Connection y a la conectividad Bluetooth integrada
Tu SmartTV1 libre con webOS 4KBrighter Cinematic 4K
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Se requiere conectar el proyector a la corriente.
1No incluye sintonizador de TV.
Descubre la auténtica experienca cinematográfica
Disfruta de una experiencia de cine en cualquier lugar con nuestro proyector compacto y totalmente equipado
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Compacto y ligero pero grande en cada detalle
Su resolución 4K UHD ofrece una calidad de imagen nítida y una claridad más realista, incluso en una pantalla de 120"2,3. Disfruta de colores brillantes y un contraste profundo gracias a una cobertura de color DCI‑P3 154% y una relación de contraste de 450.000:1, creando una experiencia de visualización inmersiva, ahora con un 20% más de brillo que el anterior CineBeam Q4.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
2La distancia mínima de 1.27m permite proyectar una imagen de tamaño reducido con calidad óptima. Para pantallas de hasta 120", es necesario una distancia mínima de 3.2 m.
3Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.
*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.
*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.
4Según pruebas internas, el brillo se ha incrementado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo anterior CineBeam Q (HU710PB).
Disfruta de un 20% más de brillo5 en 4K
Con un brillo de 600 lúmenes ANSI, CineBeam Q ofrece una imagen más brillante5, haciendo que cada escena resulte más realista que nunca.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
5Según pruebas internas, el brillo se ha incrementado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo anterior CineBeam Q (HU710PB).
Observa el espectro de color completo
Con un amplio espectro de color 154% DCI-P3 (típico), el LG CineBeam Q proporciona una representación de colores precisa y vibrante6.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.
*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.
6El láser RGB ofrece fuentes de luz separadas para el rojo, verde y azul.
Colores vívidos con láser RGB de 3 canales
El láser RGB ofrece colores intensos y un brillo mejorado para una visión más envolvente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Según pruebas internas, el brillo se ha incrementado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo anterior CineBeam Q (HU710PB).
*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.
*El láser RGB ofrece fuentes de luz separadas para el rojo, verde y azul.
Negros cinematográficos para una imagen que lo cuenta todo
Con el ratio de contraste de 450.000:1, disfruta de detalles nítidos y de negros puros en cada escena
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.
Diseño minimalista que se adapta a tu espacio
Ligero y armónico con tu entorno gracias a su acabado y diseño compacto, te permite colocarlo en espacios pequeños
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Pequeño y fácil de manejar
Diseñado para acompañarte a cualquier parte, el LG CineBeam Q integra un asa giratoria 360º que funciona como soporte y permite proyectar en 4K sobre cualquier superficie con total facilidad
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Un comienzo sencillo que revela la grandeza en cada escena
LG CineBeam Q, con una configuración rápida y sencilla gracias a sus funciones inteligentes, adapta la imagen automáticamente al espacio de proyección.
Ajuste automático de pantalla
El ajuste trapezoidal automático calibra y corrige la distorsión de la imagen en segundos para garantizar una visualización óptima7,8,9
Escalado y ajuste de pantalla
Configura fácilmente el tamaño de la pantalla y su posición para encajar en la superficie en la que desees proyectar7,8
Ajuste del color de la pared
Escoge entre 8 ajustes preestablecidos de color para adaptar la proyección al color de la superficie, optimizando la configuración de pantalla a tu entorno.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
7Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.
8Si la distancia desde la pantalla supera los 2 metros o la colocación excede los 25 grados, el ajuste automático de pantalla podría no funcionar correctamente.
9La distancia mínima de 1.27m permite proyectar una imagen de tamaño reducido con calidad óptima. Para pantallas de hasta 120", es necesario una distancia mínima de 3.2 m.
*Para el proyector LG CineBeam Q (PU600U), la función de escalado/desplazamiento de pantalla puede requerir una actualización por parte del usuario.
*Mantener el área del sensor limpia de huellas dactilares o polvo para un rendimiento óptimo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
10Para utilizar los servicios de streaming se requiere conexión a internet y la correspondiente suscripción.
Comparte todo tu contenido desde tus dispositivos
Apple AirPlay 2 & HomeKit1)
De tu móvil a la gran pantalla
Comparte contenido desde tu dispositivo Smart al proyector con AirPlay 211 (para dispositivos Apple) y Screen Share12 (para dispositivos Android) y conéctate al instante y disfruta de todos tus contenidos en pantalla grande.
Bluetooth y altavoz de 4W 2)
Audio que transforma cualquier espacio en una experiencia
LG CineBeam Q admite el emparejamiento Bluetooth con salida de audio dual, lo que permite conectar dos dispositivos simultáneamente. También puedes disfrutar de música a todo volumen a través de sus altavoces integrados
1)11Tu dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red Wi‑Fi que el proyector. Este proyector es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 12.3 o posterior, o macOS 10.14.5 o posterior.
12Compatible con Android o Windows 8.1 y versiones posteriores.
*Según el entorno de Wi‑Fi y la versión de firmware de los dispositivos externos conectados, estas funciones pueden no funcionar correctamente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc. y Google LLC, respectivamente, y el de LG Electronics Inc.”
2)*Compatible con BT 5.0 y versiones posteriores. El sonido entre los dos dispositivos conectados puede no coincidir.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
3)*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Este proyector no cuenta con una batería integrada. Para su funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa (20 V/3,25 A o superior).
*La batería externa no está incluido con la compra del producto y se vende por separado.
*USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
Más conexiones para una mejor experienca visual
Tu CineBeam Q, con puerto HDMI y dos puertos USB-C, se conecta fácilmente con tu portátil, barra de sonido, dispositivo móvil o consola.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Admite 4K y 30 Hz al conectar un dispositivo externo mediante el puerto USB tipo C y no es compatible con HDR.
*Este proyector no cuenta con una batería integrada. Para su funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa (20 V/3,25 A o superior).
*USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
*El cable HDMI no está incluido con la compra del producto y se vende por separado.
Tu espacio renovado con proyección impulsada por AI
Reinventa tu espacio cada día con imágenes generadas por AI proyectadas a través de tu proyector LG CineBeam Q. Transforma tu entorno al instante en un diseño innovador creando imágenes personalizadas mediante AI13 que se adapten perfectamente a lo que pidas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
13Para usar el servicio, es necesario descargar la aplicación Jector AI desde la LG Content Store y registrarse con una cuenta por separado. Jector AI está disponible en los modelos con webOS 6.0, webOS 23 o webOS 24. Es necesario adquirir una suscripción mensual para generar más de tres imágenes con AI al mes, con o sin audio. El tiempo de generación de imágenes puede variar según la complejidad de la imagen. Jector AI solo es compatible con inglés y coreano.
Calculadora de proyección
¿Tengo espacio suficiente para el proyector?
Para asegurarte de que el proyector se puede usar en el entorno que desees, utiliza la calculadora de espacio de proyección.
Contenido incluido
1/2. Adaptador + cable de alimentación 3. Mando a distancia 4. Manual de usuario
Características Principales
Resolución nativa - Resolución nativa
4K UHD (3840 x 2160)
Brillancia (ANSI Lumen) - Luminosidad (ANSI Lumen)
600
Fuente de luz - Tipo
3 canales Láser (R, G, B)
Relación de contraste - Relación de contraste
450.000:1
Características - Corrección digital Keystone
Adaptación de Bordes (por 4/9/15 puntos)
Sonido - Salida de audio
4W Mono
Características - Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)
Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)
Lentes de proyección - Zoom
Fijo
Todas las especificaciones
SISTEMA DE PROYECCIÓN
Sistema de proyección
DLP
RESOLUCIÓN NATIVA
Resolución nativa
4K UHD (3840 x 2160)
BRILLANCIA (ANSI LUMEN)
Luminosidad (ANSI Lumen)
600
RELACIÓN DE CONTRASTE
Relación de contraste
450.000:1
RUIDO
Ahorro de energía Min. (Bright)
29
Ahorro de Energía Típ.
27
Ahorro de energía Max. (Eco)
25
UNIFORMIDAD
Uniformidad (JBMMA 9 punto)
0.85
LENTES DE PROYECCIÓN
Enfoque (Auto / Manual)
Motorizado, Automático
Zoom
Fijo
IMAGEN DE PROYECCIÓN
Tamaño de la pantalla
50" - 120"
Distancia / Diagonal de Proyección: Estándar (Lente a Pared para 100")
100" a 2,66 m 80" a 2,13 m
Ratio de Tiro
1.2
OFFSET DE PROYECCIÓN
Proporción de Proyección Ascendente
100%
FUENTE DE LUZ
Tipo
3 canales Láser (R, G, B)
Horas de vida
20.000 horas
RATIO DE ASPECTOS
Configuración del Ratio de Aspecto
16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Zoom Vertical
SONIDO
Salida de audio
4W Mono
ClearVoice
Clear Voice III
Dolby Atmos compatible
Sí (Pass Through)
TAMAÑO
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) [mm]
80 x 135 x 135
PESO
Peso [g]
1490
ALIMENTACION
Consumo en Stand-by
65 W
TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA
HDMI
1
USB Tipo-C (Imagen, Carga)
2 X (USB-C 2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)
CARACTERÍSTICAS
Plataforma (OS, UI)
webOS24 (Smart)
Imagen de fondo
Sí
Contenido Store / LG Smart World (App Store)
Sí
Sugerencia de contenido
Sí
navegador de Internet
Sí
Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)
Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)
Salida Bluetooth
Sí
Control de sincronización Bluetooth AV
Sí
Sincronización de sonido LG (con barra de sonido)
Sí
HDMI ARC(Canal de Retorno Audio)
Sí (eARC)
HDMI simplink(CEC)
Sí
HDCP
HDCP2.2
Plug & Play (Detección automática de fuentes RGB/DVI/HDMI)
Sí
Host USB (movie, música, foto)
Sí
Configuración de guía
Sí
HID (Tablero / Mouse / Conexión de GamePad a través de USB)
Sí
Eco Función - Modo de ahorro de energía
Sí (Mínimo / Medio / Máximo)
Eco Función - Temporizador de suspensión
Sí
Eco Función - Auto Off / Auto suspensión
Sí
Eco Función - Temporizador de encendido/apagado
Sí (Encendido / Apagado)
Eco Función - Standby automático / Auto apagado
Sí
Procesador
Quad Core
HDR
HDR10, HLG
Mapeo de tonos RGB-HDR
Sí (Automático, Dinámico / Frame by Frame)
TruMotion
Sí (hasta 4096 x 2160)
Modo Real Cinema
Sí (hasta 4096 x 2160)
Upscaler
Sí (4K UHD)
Super Resolución (Control de expertos)
Sí (4K UHD)
Corrección digital Keystone
Adaptación de Bordes (por 4/9/15 puntos)
Auto Keystone
Adaptación Automática de Bordes
Gradación suave
Sí
Control de nivel negro
Sí
Reducción del ruido
Sí
Ajuste de la temperatura del color
Sí
Contraste dinámico (control de expertos)
Sí
Color dinámico (control de expertos)
Sí
Sistema de gestión del color (control de expertos)
Sí
Configuración de la gama de colores (control de expertos)
Sí
Corrección gamma (control de expertos)
Sí
Configuración del balance blanco (control de expertos)
Sí
Activación/apagada rápida (instantánea)
Encendido: <12 s Apagado: 2 s
Modo de almacenamiento
Sí
Autodiagnóstico
Sí
DISEÑO
Color del producto
Arriba/Abajo_Plata, Frente/ Trasera _Negro
Kensington Lock
Sí
ACCESORIO
Manual (Libro completo o sencillo)
Libro simple
Guía rápida del usuario (Guía rápida de configuración)
Sí
Tarjeta de garantía
Depende de la región
Control remoto - Movimiento
- (Ready)
Control remoto - Normal
Sí
Conformidades (Reglamento)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
Reseñas y Opiniones
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.