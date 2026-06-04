LG CineBeam Q | 4K UHD hasta 120" calibración automática | SmartTV con webOS | Láser RGB con 600 lúmenes | Ligero, 1.49 kg

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

2La distancia mínima de 1.27m permite proyectar una imagen de tamaño reducido con calidad óptima. Para pantallas de hasta 120", es necesario una distancia mínima de 3.2 m.

3Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

*Las imágenes están basadas en el modo "Más brillante", y pueden variar dependiendo de tu entorno.

*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.

4Según pruebas internas, el brillo se ha incrementado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo anterior CineBeam Q (HU710PB).