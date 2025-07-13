Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Mis referidos

Cómo funciona

Icono de compartir enlace

1. Comparte tu enlace de invitación

Envía tu enlace único de recomendación a tus amigos y familiares por email o redes sociales.

Icono de cupón de recompensa

2. Gana recompensas cuando se unan y compren

Cuando alguien que hayas invitado se registre y haga su primera compra, recibirás recompensas según el número de referidos exitosos.

Icono de persona con símbolo ‘+’

3. Invita a más amigos para obtener mejores recompensas

Sigue invitando a más amigos para maximizar tus beneficios.

Q.

1. ¿Cómo funciona el programa de referidos por niveles?

A.

Nuestro programa por niveles te recompensa con beneficios crecientes a medida que haces más recomendaciones. Cada vez que un amigo que invites se registre y compre, aumentará tu número de referidos. Al alcanzar ciertos hitos (1 referido comprado = 7% de descuento, 3 referidos = 10%, 5 referidos = 12%, 10 referidos = 15%), desbloquearás niveles superiores de recompensa. ¡Solo comparte tu enlace único para empezar!

Q.

2. ¿Cómo puedo seguir mis referidos y mi progreso?

A.

Puedes ver cuántos amigos has referido y tu progreso hacia la siguiente recompensa iniciando sesión en tu cuenta y accediendo a la sección ‘Mis referidos’. Ahí verás tu nivel actual y las recompensas obtenidas.

Q.

3. ¿Quién puede participar en el programa de referidos?

A.

Para participar, debes ser un usuario registrado en LG.com. Cualquier cuenta activa puede empezar a invitar amigos sin límite. Los amigos referidos deben ser nuevos usuarios para que la recomendación sea válida.

Q.

4. ¿Cuándo y cómo recibiré mis recompensas?

A.

Cada vez que un amigo que hayas invitado se registre y realice una compra válida, tu número de referidos aumentará. Las recompensas se procesan generalmente en un plazo de 7 días tras la compra del referido. Al alcanzar nuevos niveles, las recompensas se emitirán automáticamente y podrás consultarlas en ‘Mi LG’ - ‘Mis cupones’.

Q.

5. ¿Puedo combinar las recompensas por referidos con otras promociones o descuentos?

A.

Normalmente, las recompensas por referidos no son acumulables con otras promociones o descuentos, salvo que se indique expresamente lo contrario.

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO