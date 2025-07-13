We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Mis referidos
Cómo funciona
1. Comparte tu enlace de invitación
Envía tu enlace único de recomendación a tus amigos y familiares por email o redes sociales.
2. Gana recompensas cuando se unan y compren
Cuando alguien que hayas invitado se registre y haga su primera compra, recibirás recompensas según el número de referidos exitosos.
3. Invita a más amigos para obtener mejores recompensas
Sigue invitando a más amigos para maximizar tus beneficios.
1. ¿Cómo funciona el programa de referidos por niveles?
Nuestro programa por niveles te recompensa con beneficios crecientes a medida que haces más recomendaciones. Cada vez que un amigo que invites se registre y compre, aumentará tu número de referidos. Al alcanzar ciertos hitos (1 referido comprado = 7% de descuento, 3 referidos = 10%, 5 referidos = 12%, 10 referidos = 15%), desbloquearás niveles superiores de recompensa. ¡Solo comparte tu enlace único para empezar!
2. ¿Cómo puedo seguir mis referidos y mi progreso?
Puedes ver cuántos amigos has referido y tu progreso hacia la siguiente recompensa iniciando sesión en tu cuenta y accediendo a la sección ‘Mis referidos’. Ahí verás tu nivel actual y las recompensas obtenidas.
3. ¿Quién puede participar en el programa de referidos?
Para participar, debes ser un usuario registrado en LG.com. Cualquier cuenta activa puede empezar a invitar amigos sin límite. Los amigos referidos deben ser nuevos usuarios para que la recomendación sea válida.
4. ¿Cuándo y cómo recibiré mis recompensas?
Cada vez que un amigo que hayas invitado se registre y realice una compra válida, tu número de referidos aumentará. Las recompensas se procesan generalmente en un plazo de 7 días tras la compra del referido. Al alcanzar nuevos niveles, las recompensas se emitirán automáticamente y podrás consultarlas en ‘Mi LG’ - ‘Mis cupones’.
5. ¿Puedo combinar las recompensas por referidos con otras promociones o descuentos?
Normalmente, las recompensas por referidos no son acumulables con otras promociones o descuentos, salvo que se indique expresamente lo contrario.