Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Instalación en pared de TV LG (hasta 55”) y barra de sonido
Haz que tu experiencia de entretenimiento sea perfecta desde el primer momento. Con nuestro servicio oficial LG de instalación en pared, tu televisión LG de hasta 55’’ y tu barra de sonido se integrarán a la perfección en tu espacio, aportando estilo, funcionalidad y un sonido envolvente.
La instalación será realizada por técnicos especializados LG, garantizando un montaje seguro, preciso y estéticamente cuidado. Podrás programar la instalación con cita previa o aprovechar el servicio en el momento de la entrega.
Este servicio incluye:
- Desplazamiento del técnico al domicilio.
- Instalación en pared de la barra de sonido y la TV LG.
- Conexión a la antena y electricidad.
- Sincronización de canales principales.
- Conexión de hasta dos periféricos (como consola, asistente virtual, etc.).
- Comprobación del funcionamiento de HDMI, USB, sonido y otras funciones según el modelo.
- Explicación del funcionamiento de tu barra de sonido LG.
Este servicio excluye:
- Manipulación de instalaciones de gas, luz, fontanería o mobiliario.
- Cables de conexión entre dispositivos (no incluidos).
- Encastre o instalación de electrodomésticos.
- Modificaciones no estándar: si se requiere esfuerzo adicional, herramientas especiales o materiales extra, se informará previamente y se facilitará presupuesto.
Para una experiencia rápida y sin inconvenientes, asegúrate de tener el espacio libre y preparado, así como los soportes y cables necesarios para la instalación.
¿Tienes dudas?
Para más información sobre las coberturas y exclusiones de este servicio, consulta las Condiciones Generales de Venta.
Disfruta de imagen y sonido en perfecta armonía con la instalación oficial de TV y barra de sonido LG.