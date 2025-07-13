Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG

Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG

Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG

SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS
LG Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG, SERVICIOITVP4855BS

Características principales

  • Servicio oficial LG de instalación de TV (hasta 55") y barra de sonido en pared.
  • Montaje seguro y preciso.
  • Instalación con cita previa o en el momento de la entrega.
  • Incluye la configuración inicial y la sintonización de la TV, así como la conexión de antena y corriente
  • Incluye la comprobación de conexiones para certificar su correcto funcionamiento(HDMI, sonido, WiFi,...)
Más

Instalación en pared de TV LG (hasta 55”) y barra de sonido

 

Haz que tu experiencia de entretenimiento sea perfecta desde el primer momento. Con nuestro servicio oficial LG de instalación en pared, tu televisión LG de hasta 55’’ y tu barra de sonido se integrarán a la perfección en tu espacio, aportando estilo, funcionalidad y un sonido envolvente.

 

La instalación será realizada por técnicos especializados LG, garantizando un montaje seguro, preciso y estéticamente cuidado. Podrás programar la instalación con cita previa o aprovechar el servicio en el momento de la entrega.

 

Este servicio incluye:

 

  • Desplazamiento del técnico al domicilio.
  • Instalación en pared de la barra de sonido y la TV LG.
  • Conexión a la antena y electricidad.
  • Sincronización de canales principales.
  • Conexión de hasta dos periféricos (como consola, asistente virtual, etc.).
  • Comprobación del funcionamiento de HDMI, USB, sonido y otras funciones según el modelo.
  • Explicación del funcionamiento de tu barra de sonido LG.

 

Este servicio excluye:

 

  • Manipulación de instalaciones de gas, luz, fontanería o mobiliario.
  • Cables de conexión entre dispositivos (no incluidos).
  • Encastre o instalación de electrodomésticos.
  • Modificaciones no estándar: si se requiere esfuerzo adicional, herramientas especiales o materiales extra, se informará previamente y se facilitará presupuesto.


Para una experiencia rápida y sin inconvenientes, asegúrate de tener el espacio libre y preparado, así como los soportes y cables necesarios para la instalación.

 

¿Tienes dudas?

 

Para más información sobre las coberturas y exclusiones de este servicio, consulta las Condiciones Generales de Venta.

 

Disfruta de imagen y sonido en perfecta armonía con la instalación oficial de TV y barra de sonido LG.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO