Instalación en pared para TV (hasta 55") y barra de sonido LG

Instalación en pared de TV LG (hasta 55”) y barra de sonido

Haz que tu experiencia de entretenimiento sea perfecta desde el primer momento. Con nuestro servicio oficial LG de instalación en pared, tu televisión LG de hasta 55’’ y tu barra de sonido se integrarán a la perfección en tu espacio, aportando estilo, funcionalidad y un sonido envolvente.

La instalación será realizada por técnicos especializados LG, garantizando un montaje seguro, preciso y estéticamente cuidado. Podrás programar la instalación con cita previa o aprovechar el servicio en el momento de la entrega.

Este servicio incluye:

Desplazamiento del técnico al domicilio.

Instalación en pared de la barra de sonido y la TV LG.

Conexión a la antena y electricidad.

Sincronización de canales principales.

Conexión de hasta dos periféricos (como consola, asistente virtual, etc.).

Comprobación del funcionamiento de HDMI, USB, sonido y otras funciones según el modelo.

Explicación del funcionamiento de tu barra de sonido LG.

Este servicio excluye:

Manipulación de instalaciones de gas, luz, fontanería o mobiliario.

Cables de conexión entre dispositivos (no incluidos).

Encastre o instalación de electrodomésticos.

Modificaciones no estándar: si se requiere esfuerzo adicional, herramientas especiales o materiales extra, se informará previamente y se facilitará presupuesto.



Para una experiencia rápida y sin inconvenientes, asegúrate de tener el espacio libre y preparado, así como los soportes y cables necesarios para la instalación.

¿Tienes dudas?

Para más información sobre las coberturas y exclusiones de este servicio, consulta las Condiciones Generales de Venta.

Disfruta de imagen y sonido en perfecta armonía con la instalación oficial de TV y barra de sonido LG.