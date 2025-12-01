Únete a Nosotros

• Proporcionarle nuestros servicios, así como las características específicas por las que opte al utilizar nuestros servicios, lo que puede requerir la personalización del contenido de nuestros Servicios.

• Llevar a cabo la autenticación o verificación de su identidad para que pueda utilizar algunos de nuestros servicios.

• En caso aplicable, Gestionar los pedidos de productos y/o servicios realizados a través de los Servicios, incluyendo el pago y la entrega de nuestros productos y/o productos de terceros que compre a través de nuestros servicios, así como gestionar sus derechos relativos a la garantía sobre los productos y/o servicios contratados por usted u otros derechos que ostenta en virtud de la relación contractual con usted.

• Facilitar instalaciones y registros, solución a problemas técnicos, prestación de servicios de atención al cliente y envío de información necesaria o transaccional relacionada con los servicios contratados por usted.

• Llevar a cabo actividades de marketing directo (cuando no se requiera legalmente la obtención de consentimiento expreso), incluyendo el envío de comunicaciones de marketing por correo electrónico, llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto, canales de redes sociales o notificaciones push a través de nuestras aplicaciones móviles, presentándole anuncios en línea tanto en nuestros servicios como en sitios web de terceros, creando perfiles de marketing y personalizando las recomendaciones y el contenido de marketing que nosotros y otros le presentamos, y ejecutando promociones, concursos y sorteos de premios. Tenga en cuenta que tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos para esta finalidad – véase la sección “Sus elecciones” a continuación.

• Mejorar nuestros servicios y atención al cliente, incluso buscando sus opiniones y realizando encuestas e investigaciones de mercado, realizando análisis de datos sobre el uso de nuestros servicios, analizando los comportamientos de los clientes, creando patrones y perfiles de uso de los clientes para identificar tendencias de usuarios regionales y globales, y optimizar nuestra oferta a los clientes a nivel global;

• Gestionar de manera eficaz la relación con nuestros clientes, incluyendo las comunicaciones que puedan surgir con usted, así como la gestión de sus consultas.

• Proteger nuestras operaciones comerciales, así como identificar y prevenir el fraude u otras actividades ilegales o prohibidas conforme a nuestras Condiciones de uso

• Proteger la seguridad, disponibilidad e integridad de nuestros servicios y sistemas de información, incluso mediante el uso de mecanismos de autenticación y otras medidas de seguridad, la monitorización de nuestros sistemas en busca de amenazas de seguridad, el mantenimiento de las copias de seguridad, la anonimización de datos y la realización de servicios de mantenimiento del sistema.

• Accionar nuestros derechos legales, así como proteger la seguridad de los usuarios finales, incluyendo mediante la gestión de reclamaciones, la obtención de asesoramiento jurídico y la interposición, ejercicio o defensa de demandas legales relacionadas con nosotros u otras empresas de nuestro grupo y nuestros Servicios;

• Mejorar su experiencia de usuario, incluso brindándole funcionalidades hechas a medida, como una función de autocompletar, una función de búsqueda rápida basada en sus páginas web más visitadas y contenido adicional adaptado a sus intereses;

• Gestionar de manera efectiva nuestro negocio, incluso mediante la generación de informes y el análisis del rendimiento de nuestros servicios (mediante el uso de información agregada), la auditoría de nuestros procesos comerciales y el uso de estadísticas para tomar decisiones comerciales informadas.

• Remitirle comunicaciones de mercadotecnia (cuando así lo exija la ley o cuando preferimos utilizar el consentimiento como base legitimadora). En caso de haberlo autorizado expresamente, gestionar el envío de comunicaciones comerciales sobre productos, servicios, promociones, eventos y/o noticias de LGEES, a través de los medios electrónicos, telemáticos o convencionales facilitados por usted, así como a través de las redes sociales (por ejemplo, Facebook o Instagram) con las que usted cuente.

• Cuando se requiera legamente el consentimiento expreso, facilitarle o permitir facilitarle recomendaciones y anuncios personalizados de contenido, productos y servicios que nosotros u otros entendemos que se pueden ajustar a sus intereses, mediante el análisis de información relacionada con su uso de los Servicios combinado con diversa información que usted proporcionada por otros medios, para los fines estipulados en esta Política de privacidad. Esto puede implicar la remisión de comunicaciones comerciales a través de distintos canales, incluyendo el correo electrónico, a través de la cuenta de LG, en nuestros sitios web o en plataformas de terceros (incluidas las redes sociales).

• En caso de que el Usuario nos otorgue su consentimiento expresamente marcando la casilla correspondiente, elaborar un perfil basado en la información obtenida por fuentes propias, esto es, de sus acciones como usuario registrado en cualquiera de los sitios web titularidad de LGEES, así como del resto de acciones que usted realice ante LGEES y aquella obtenida por fuentes de terceros, esto es, de acciones que usted realice ante terceras entidades (ya sean entidades pertenecientes el Grupo LG Electronics, o terceras entidades independientes con las que podamos tener algún tipo de colaboración). Dicha elaboración de perfiles se realiza con el objeto de llevar estadísticas que nos ayude a mejorar nuestros productos y servicios que más interés puedan despertar, así como, en caso de que el interesado haya autorizado expresamente la recepción de comunicaciones comerciales, personalizar las mismas según dicho perfil.

• Cumplir con nuestros requerimientos y/u obligaciones legales en virtud de la normativa que pueda resultar de aplicación (por ejemplo, obligaciones fiscales y contables, obligaciones relacionadas con la seguridad del producto, garantías y protección del consumidor).

• Cumplir con las órdenes y citaciones judiciales, así como responder a los requerimientos legalmente vinculantes del Gobierno, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Autoridades Públicas y/o las Autoridades Reguladoras o Competentes.

• Otras finalidades que requieran su consentimiento expreso.