Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG lidera el servicio al cliente: Nº1 en el mercado

04/23/2025
Imprimir
Copiar link

Comparte este contenido.

Puedes compartir los elementos que te gusten con tus amigos.

¡Nuestro servicio es Nº1 en el mercado!

Un estudio reciente de la consultora Punto de Fuga ha revelado que los servicios ofrecidos por LG sobresalen en el 73% de los indicadores evaluados, posicionándose como referente en áreas clave como el proceso de compra y la resolución de problemas técnicos o averías, tanto dentro como fuera de garantía.

 

¿Cómo hemos conseguido esto desde LG?

 

  • Respuestas rápidas: Porque valoramos el tiempo de nuestros clientes.
  • Comunicación clara y efectiva: Nos aseguramos de que entiendan cada paso del proceso.
  • Agentes y técnicos para un diagnóstico perfecto: Nuestros equipos de agentes y los técnicos son expertos en las necesidades del cliente y de nuestros productos, garantizando la compresión y solución de cualquier situación. 
  • Gran oferta de garantías: Porque la tranquilidad de nuestros clientes es nuestra prioridad.

 

Este rendimiento sobresaliente no se limita a un solo tipo de producto, sino que se extiende a toda la gama de televisores, frigoríficos o lavadoras.

 

Life's Good cuando nuestros clientes sólo se tienen que preocupar de lo que más importa.

 

Haz click aquí para conocer todos nuestros servicios.

 

* Estudio realizado por la entidad independiente Punto de Fuga, basado en el análisis de 30 indicadores relacionados con el servicio de atención al cliente en tres categorías de productos (TV, lavado y frigoríficos) de varias marcas representativas del mercado. LG superó a la media del mercado en 22 de los 30 indicadores evaluados (un 73%), destacando en áreas clave como tiempo de respuesta, lenguaje y comprensión, garantías, entre otros. El estudio consistió en 100 llamadas telefónicas al servicio de atención al cliente, realizadas entre el 9 y el 13 de diciembre de 2024. Los resultados son representativos de las tres categorías analizadas y no aplican necesariamente a otros productos de LG.

VOLVER A RESULTADOS
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO