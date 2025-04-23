¡Nuestro servicio es Nº1 en el mercado!

Un estudio reciente de la consultora Punto de Fuga ha revelado que los servicios ofrecidos por LG sobresalen en el 73% de los indicadores evaluados, posicionándose como referente en áreas clave como el proceso de compra y la resolución de problemas técnicos o averías, tanto dentro como fuera de garantía.

¿Cómo hemos conseguido esto desde LG?

Respuestas rápidas: Porque valoramos el tiempo de nuestros clientes.

Comunicación clara y efectiva: Nos aseguramos de que entiendan cada paso del proceso.

Agentes y técnicos para un diagnóstico perfecto: Nuestros equipos de agentes y los técnicos son expertos en las necesidades del cliente y de nuestros productos, garantizando la compresión y solución de cualquier situación.

Gran oferta de garantías: Porque la tranquilidad de nuestros clientes es nuestra prioridad.

Este rendimiento sobresaliente no se limita a un solo tipo de producto, sino que se extiende a toda la gama de televisores, frigoríficos o lavadoras.

Life's Good cuando nuestros clientes sólo se tienen que preocupar de lo que más importa.

* Estudio realizado por la entidad independiente Punto de Fuga, basado en el análisis de 30 indicadores relacionados con el servicio de atención al cliente en tres categorías de productos (TV, lavado y frigoríficos) de varias marcas representativas del mercado. LG superó a la media del mercado en 22 de los 30 indicadores evaluados (un 73%), destacando en áreas clave como tiempo de respuesta, lenguaje y comprensión, garantías, entre otros. El estudio consistió en 100 llamadas telefónicas al servicio de atención al cliente, realizadas entre el 9 y el 13 de diciembre de 2024. Los resultados son representativos de las tres categorías analizadas y no aplican necesariamente a otros productos de LG.