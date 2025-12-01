El 80% de los casos de congelaciones, no son causados por un problema con el terminal. La mayoría de las veces esto viene causado por:

Alguna app que este causando problemas: suele ser muy común que ocurra esto con apps nuevas que no han sido validadas por LG o apps descargadas fuera del “Play Store”

Sobre carga de la memoria RAM del equipo: normalmente los usuarios suelen dejar todas sus apps trabajando en segundo plano, esto hace una sobrecarga haciendo que el desempeño del equipo no sea óptimo.

¿Qué hacer si tu terminal se bloquea o congela?

Si tu terminal LG se ha quedado colgado / bloqueado o congelado, puedes probar realizar lo siguiente:

- Esperar un par de minutos para validar si se desbloquea por si solo (ya que puede ser causado a una app que está dando problemas)

- Presionar la tecla o botón de “Recientes” (el icono cuadrado) seguido de “Limpiar todo”

Y si nada de esto funciona, te recomendamos hacer un “Soft reset” o “Reinicio forzoso”, esto se hace mediante los botones del teléfono.

Siguiendo los siguientes pasos:

Pulsa el botón de encendido + botón de bajar el volumen durante unos 15 segundos.

+ durante unos 15 segundos. Si no funciona, retira la batería al dispositivo, espera unos segundos y vuelve a colocarla para encenderlo (Solo aplica para equipos con la batería extraíble)

Si tu terminal no permite retirar la batería, o el reset no soluciona el problema, tendrás que abrir una solicitud de reparación.

¿Cómo hacer para evitar futuros bloqueos?

A ciencia cierta es muy difícil saber el motivo de los bloqueos, pero con estos tips que dejaremos a continuación podrá servir para evitarlos: