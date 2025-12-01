Los televisores LG permiten enlazar cualquier dispositivo de sonido tanto de entrada como de salida mediante conexión bluetooth. Podemos reproducir sonido de nuestro stelevisor, por ejemplo, en una barra de sonido actuando la barra como salida de audio o bien reproducir contenido de un teléfono móvil actuando el televisor como salida de audio.

Nota: Sólo es posible una única conexión simultánea, es decir, si por ejemplo conectamos un teléfono móvil al televisor, no podremos reproducir el sonido a través de una barra o altavoces bluetooth.

En la mayoría de los casos, será el televisor LG quien reconozca cualquier dispositivo bluetooth cercano e indique si se desea vincularlo, sin necesidad de acceder a ningún ajuste (bluetooth activado por defecto).

En el caso de que no se conecte de manera automática y deseemos activarlo/desactivarlo, configurar los dispositivos vinculados o vincular uno en específico, seguiremos los siguientes pasos: