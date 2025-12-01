About Cookies on This Site

Ahorro de energía

Utilizamos el teléfono para casi todo a lo largo del día, pero esto tiene un coste en el consumo de la batería. Algunas de las características que más energía necesitan para su funcionamiento son:

 

  • Brillo de pantalla
  • Conexión Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Sincronización de datos de aplicaciones

 

Los terminales LG disponen de una función para preservar la batería cuando se encuentran con carga baja, deshabilitando automáticamente algunas de estas características de gran consumo, y disminuyendo en otras su impacto, por ejemplo, ajustando un brillo de pantalla más bajo.

 

Esta función se puede activar/desactivar y configurar siguiendo estos pasos:

 

Ajustes > General > Ahorro de Energía y Batería

 

Aquí podrás ver si Ahorro de Energía está activado, además pulsando encima, te permitirá elegir entre una activación inmediata de esta función, o establecer un mínimo de batería del 15% ó 5% para su activación. 

 

Recuerda: ahorro de energía deshabilitará la conexión Wi-Fi, que sin embargo puede ser activada manualmente, además de otras medidas como reducir el brillo de pantalla, desactivar el vibrador, etc. Todas estas características se restablecerán por defecto al cargar el teléfono o desactivar esta función.

