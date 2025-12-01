About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Grabacion pantalla en móviles LG

Configuración: Opciones de Grabación de pantalla (Android 10 en adelante)

Desde el Sistema Operativo Android 10 en adelante, se ha incluido una nueva funcionabilidad llamada: Grabación de Pantalla. Dicha función puede grabar la pantalla del móvil junto con el audio ambiente que capture el micrófono, o únicamente el contenido multimedia que se visualice.

Además, podrás incluirte en el video mediante la cámara frontal, o mediante una foto de perfil en pantalla

Cómo configurar las opciones que tiene la Grabadora de pantalla:

  1. Ajustes > Extensiones > Grabación de pantalla
  2. Seleccionar las siguientes opciones:

    • Inclúyase en el video

      Esta opción nos permite agregar en cada grabación una pequeña foto que se desee mostrar todo el tiempo en el vídeo, o también nos permite, encender la cámara frontal para poder vernos reflejados en la grabación.

    • Fuente de Audio

      Nos permite seleccionar si el audio a grabar es del micrófono del equipo o si grabe el audio de lo que se muestra en la pantalla (audio de algún video que se esté reproduciendo en el móvil, alguna canción que se reproduce.)

    • Resolución de video:

      Podremos elegir si grabar el Video en 1080p, 720p o 540p

Nota:

Es posible cambiar la posición de la imagen o de la grabación de la cámara mientras se graba.

Cómo iniciar la grabación:

  1. Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones 2 veces, para visualizar los “Ajustes rápidos”.
  2. Presionar “Grabación de pantalla”

    a. Para no tener que volver a presionar “iniciar”, marcar la casilla “No mostrar de nuevo” al final del cuadro de diálogo.

  3. Presionar “Iniciar”, apareciendo así el temporizador para iniciar la grabación
  4. El temporizador empezará desde 3 seg hasta iniciar la grabación.

Nota:

Cuando se utilice por primera vez, se necesitará leer y permitir el uso de otras aplicaciones (Cámara, Micrófono, Almacenamiento)

No se podrá utilizar esta función mientras se graba un video.

Si se intenta grabar la pantalla con contenido protegido DRM (Netflix, etc), se grabará la pantalla en negro mientras se reproduce el audio del video.

Durante la grabación:

Se podrá visualizar el tiempo de grabación. Arrastrar el reloj de grabación para moverlo.

De hacerlo, el reloj se mostrará en la grabación final

Nota:

Con la grabación de audio por el micrófono, no se podrán utilizar aplicaciones que requieran micrófono, ej. Grabadora de audio, vídeo, texto a voz, etc.

Para detener la grabación:

  1. Presionar el botón Parar o Stop y luego se mostrará una notificación donde se indica que la grabación ha sido guardada, en la parte superior de la pantalla
  2. También se podrá parar el video o la imagen que se comparte al igual que el audio grabado con tan solo presionar sobre el icono de micrófono o de retrato

Nota:

Las grabaciones se archivarán en Galería > Albums > Recorded videos como un archivo MP4

¿Te hemos ayudado?
Evalúa esta página

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO