Grabacion pantalla en móviles LG

Además, podrás incluirte en el video mediante la cámara frontal, o mediante una foto de perfil en pantalla

Desde el Sistema Operativo Android 10 en adelante, se ha incluido una nueva funcionabilidad llamada: Grabación de Pantalla. Dicha función puede grabar la pantalla del móvil junto con el audio ambiente que capture el micrófono, o únicamente el contenido multimedia que se visualice.

Podremos elegir si grabar el Video en 1080p, 720p o 540p

Nos permite seleccionar si el audio a grabar es del micrófono del equipo o si grabe el audio de lo que se muestra en la pantalla (audio de algún video que se esté reproduciendo en el móvil, alguna canción que se reproduce.)

Esta opción nos permite agregar en cada grabación una pequeña foto que se desee mostrar todo el tiempo en el vídeo, o también nos permite, encender la cámara frontal para poder vernos reflejados en la grabación.

Cómo configurar las opciones que tiene la Grabadora de pantalla:

Es posible cambiar la posición de la imagen o de la grabación de la cámara mientras se graba.

Cómo iniciar la grabación:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones 2 veces, para visualizar los “Ajustes rápidos”. Presionar “Grabación de pantalla” a. Para no tener que volver a presionar “iniciar”, marcar la casilla “No mostrar de nuevo” al final del cuadro de diálogo. Presionar “Iniciar”, apareciendo así el temporizador para iniciar la grabación El temporizador empezará desde 3 seg hasta iniciar la grabación.

Nota:

Cuando se utilice por primera vez, se necesitará leer y permitir el uso de otras aplicaciones (Cámara, Micrófono, Almacenamiento)

No se podrá utilizar esta función mientras se graba un video.

Si se intenta grabar la pantalla con contenido protegido DRM (Netflix, etc), se grabará la pantalla en negro mientras se reproduce el audio del video.