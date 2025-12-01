Grabacion pantalla en móviles LG

Configuración: Opciones de Grabación de pantalla (Android 10 en
adelante)
Desde el Sistema Operativo Android 10 en adelante, se ha
incluido una nueva funcionabilidad llamada: Grabación de
Pantalla. Dicha función puede grabar la pantalla del móvil
junto con el audio ambiente que capture el micrófono, o
únicamente el contenido multimedia que se visualice.
Además, podrás incluirte en el video mediante la cámara
frontal, o mediante una foto de perfil en pantalla
Cómo configurar las opciones que tiene la Grabadora de pantalla:
- Ajustes > Extensiones > Grabación de pantalla
-
Seleccionar las siguientes opciones:
-
Inclúyase en el video
Esta opción nos permite agregar en cada grabación una
pequeña foto que se desee mostrar todo el tiempo en el
vídeo, o también nos permite, encender la cámara frontal
para poder vernos reflejados en la grabación.
-
Fuente de Audio
Nos permite seleccionar si el audio a grabar es del
micrófono del equipo o si grabe el audio de lo que se
muestra en la pantalla (audio de algún video que se esté
reproduciendo en el móvil, alguna canción que se
reproduce.)
-
Resolución de video:
Podremos elegir si grabar el Video en 1080p, 720p o 540p
Cómo iniciar la grabación:
-
Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones 2 veces, para
visualizar los “Ajustes rápidos”.
-
Presionar “Grabación de pantalla”
a. Para no tener que volver a presionar “iniciar”, marcar la
casilla “No mostrar de nuevo” al final del cuadro de
diálogo.
-
Presionar “Iniciar”, apareciendo así el temporizador para
iniciar la grabación
-
El temporizador empezará desde 3 seg hasta iniciar la
grabación.
Nota:
Cuando se utilice por primera vez, se necesitará leer y permitir
el uso de otras aplicaciones (Cámara, Micrófono, Almacenamiento)
No se podrá utilizar esta función mientras se graba un video.
Si se intenta grabar la pantalla con contenido protegido DRM
(Netflix, etc), se grabará la pantalla en negro mientras se
reproduce el audio del video.
Durante la grabación:
Se podrá visualizar el tiempo de grabación. Arrastrar el reloj
de grabación para moverlo.
De hacerlo, el reloj se mostrará en la grabación final
Nota:
Con la grabación de audio por el micrófono, no se podrán
utilizar aplicaciones que requieran micrófono, ej. Grabadora de
audio, vídeo, texto a voz, etc.
Para detener la grabación:
- Presionar el botón Parar o Stop y luego se mostrará una notificación donde se indica que la grabación ha sido guardada, en la parte superior de la pantalla
- También se podrá parar el video o la imagen que se comparte al igual que el audio grabado con tan solo presionar sobre el icono de micrófono o de retrato
Nota:
Las grabaciones se archivarán en Galería > Albums > Recorded videos como un archivo MP4