Error E04, AE – Error de fuga de agua Se producen fugas de agua en el interior del equipo. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, cerrar el grifo de entrada de agua y solicitar reparación

Error E01, dE, dE1, dE2, dE4 – Error sensor de puerta La puerta no está completamente cerrada. Reviste que no hay ningún objeto externo impidiendo el correcto cierre de la puerta y ciérrela. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

Error E02, IE - Error entrada de agua Puede producirse por presión de agua insuficiente o posible fuga en la entrada. Revisar que los grifos de entrada estén abiertos por completo y el filtro de entrada (puede estar obstruido); probar también conectando otra toma de agua. Consulte la siguiente guía para más información. En caso de persistir solicitar reparación

Error E03, OE – Error de salida de agua El equipo no puede vaciar el agua residual. Para más información consulte la siguiente guía . En caso de persistir, solicitar reparación

Error E05, tE, tE1, tE2, tE3, tE4 – Error sistema de secado Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

Error UE - Error por desequilibrio Carga de ropa insuficiente o mal equilibrada. Consulte la siguiente guía . En caso de persistir, solicitar reparación

Error vS – Error sensor de vibración El sensor de vibración no funciona. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

Error dHE – Error de secado Las funciones de secado no están funcionando. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación