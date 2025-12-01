Error CL – Error bloqueo infantil
Este mensaje en realidad no es un código de error. Se utiliza para bloquear el uso de botones del panel de control para evitar el uso de un niño. Solo se puede activar durante el ciclo de lavado. Para más información, consultar la solicitar reparación
Error FE – Error por desborde
Suministro o presión de agua en exceso. Desenchufe el equipo, reduzca el caudal de entrada de agua, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación
Error E06, LE – Error motor bloqueado
Sobrecarga en el motor. Deja el equipo sin funcionar durante 30 minutos y reinicia el programa. Para más información consulte la siguiente guía. En caso de persistir, solicitar reparación
Error PF – Error red eléctrica
El electrodoméstico ha experimentado un fallo de red eléctrica. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación
Error FF – Fallo congelación
Es posible que el tubo de suministro o desagüe de agua o la bomba de desagüe esté congelada. Suministre agua caliente al interior del tambor para descongelar el tubo de desagüe y la bomba de desagüe. Cubra el tubo de desagüe con una toalla mojada y caliente. En caso de persistir, solicitar reparación
Error E10, PE – Error sensor de presión
Valores incorrectos del sensor de nivel de agua. Cierre el grifo de entrada, desenchufe el equipo, espere 60 segundos y reinvierta el proceso anterior. En caso de persistir, solicitar reparación
Error Cd – Ropa en tambor durante un cierto periodo de tiempo
No es un error como tal. Cuando el secado haya finalizado, “End” aparecerá en la pantalla. Si la ropa no es sacada del tambor durante un cierto periodo de tiempo, “Cd” aparecerá en la pantalla y el electrodoméstico hará girar la ropa periódicamente durante unas 4 horas para reducir las arrugas. Para detener esta función, presione cualquier botón y saque la ropa del tambor.
Error SE – Error de motor
El equipo no detecta el giro del motor. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación