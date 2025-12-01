About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Códigos de Error

En esta guía están resumidos la mayoría de códigos de error o mensajes que pueden aparecer en la pantalla de las lavadoras y las lava-secadoras.

Error E04, AE – Error de fuga de agua

 

Se producen fugas de agua en el interior del equipo. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, cerrar el grifo de entrada de agua y solicitar reparación

 

 

Error E01, dE, dE1, dE2, dE4 – Error sensor de puerta

 

La puerta no está completamente cerrada. Reviste que no hay ningún objeto externo impidiendo el correcto cierre de la puerta y ciérrela. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error E02, IE - Error entrada de agua

 

Puede producirse por presión de agua insuficiente o posible fuga en la entrada. Revisar que los grifos de entrada estén abiertos por completo y el filtro de entrada (puede estar obstruido); probar también conectando otra toma de agua. Consulte la siguiente guía para más información. En caso de persistir solicitar reparación

 

 

Error E03, OE – Error de salida de agua

 

El equipo no puede vaciar el agua residual. Para más información consulte la siguiente guía. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error E05, tE, tE1, tE2, tE3, tE4 – Error sistema de secado

 

Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error UE - Error por desequilibrio

 

Carga de ropa insuficiente o mal equilibrada. Consulte la siguiente guía. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error vS – Error sensor de vibración

 

El sensor de vibración no funciona. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error dHE – Error de secado

 

Las funciones de secado no están funcionando. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error CE – Error de corriente

 

El equipo no presenta un problema en la corriente que alimenta el motor. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

Error CL – Error bloqueo infantil

 

Este mensaje en realidad no es un código de error. Se utiliza para bloquear el uso de botones del panel de control para evitar el uso de un niño. Solo se puede activar durante el ciclo de lavado. Para más información, consultar la solicitar reparación

 

 

Error FE – Error por desborde

 

Suministro o presión de agua en exceso. Desenchufe el equipo, reduzca el caudal de entrada de agua, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error E06, LE – Error motor bloqueado

 

Sobrecarga en el motor. Deja el equipo sin funcionar durante 30 minutos y reinicia el programa. Para más información consulte la siguiente guía. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error PF – Error red eléctrica

 

El electrodoméstico ha experimentado un fallo de red eléctrica. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error FF – Fallo congelación

 

Es posible que el tubo de suministro o desagüe de agua o la bomba de desagüe esté congelada. Suministre agua caliente al interior del tambor para descongelar el tubo de desagüe y la bomba de desagüe. Cubra el tubo de desagüe con una toalla mojada y caliente. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error E10, PE – Error sensor de presión

 

Valores incorrectos del sensor de nivel de agua. Cierre el grifo de entrada, desenchufe el equipo, espere 60 segundos y reinvierta el proceso anterior. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error Cd – Ropa en tambor durante un cierto periodo de tiempo

 

No es un error como tal. Cuando el secado haya finalizado, “End” aparecerá en la pantalla. Si la ropa no es sacada del tambor durante un cierto periodo de tiempo, “Cd” aparecerá en la pantalla y el electrodoméstico hará girar la ropa periódicamente durante unas 4 horas para reducir las arrugas. Para detener esta función, presione cualquier botón y saque la ropa del tambor.

 

 

Error SE – Error de motor

 

El equipo no detecta el giro del motor. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

Para modelos con autodispensador de detergente y suavizante (ezDispense):

Error E d1 - Error depósito 1 endurecido

 

El nivel del depósito 1 (detergente líquido) no se reduce; probablemente, se ha dejado el detergente durante un tiempo y ha obstruido las válvulas de salida.

 

Para solventarlo, limpie a fondo el compartimento de detergente siguiendo los pasos indicados en esta el apartado de mantenimiento del manual de usuario de su modelo.

 

 

Error E d3 - Error depósito 2 endurecido

 

El nivel del depósito 2 (suavizante líquido o detergente líquido) no se reduce; probablemente, se ha dejado el suavizante durante un tiempo y ha obstruido las válvulas de salida.

 

Para solventarlo, limpie a fondo el compartimento de detergente siguiendo los pasos indicados en esta el apartado de mantenimiento del manual de usuario de su modelo.

 

 

Error E d5 – Error suavizante/detergente

 

EL nivel de ambos depósitos no se reduce. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

Error E d2 - Error depósito 1

 

El nivel del depósito 1 (detergente líquido) no se reduce. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error E d4 - Error depósito 2

 

El nivel del depósito 2 (suavizante líquido o detergente líquido) no se reduce. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

 

 

Error O Pn – Error de detección

 

El cajetín con los depósitos no está introducido correctamente, revise que cierra correctamente y que no hay nada impidiendo que el cajón se introduzca por completo. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación

Si no encuentra un código de error, consulte el manual de usuario de su modelo.

¿Te hemos ayudado?
Evalúa esta página

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO