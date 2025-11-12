LG Sound Suite - Pack Inmersive Suite 7, con barra de sonido H7 y 2 altavoces WiFi M7
H7M7
()
Características principales
LG Sound Suite es un sistema de sonido premium que puedes diseñar a tu medida permitiéndote colocar los altavoces donde tu quieras. Analiza de forma inteligente tu espacio y localiza donde estás situado ¹ para ofrecerte un sonido optimizado y envolvente Dolby Atmos .²
Coloca los altavoces donde quieras y disfruta de un sonido envolvente con Dolby Atmos FlexConnect ⁴ ⁵ que detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido equilibrado y envolvente en toda la estancia. ² ³
Un sonido que te sigue estés donde estés gracias a la tecnología exclusiva Sound Follow de LG, que analiza tu posición para ofrecerte una experiencia de sonido dirigida y personalizada. ¹ ⁵
El sonido se adapta a tu espacio con Room Calibration Pro, que analiza tu estancia, calibra el sonido y lo optimiza para ofrecer un audio calibrado de forma automática. ⁵ ⁶
Voces claras y un sonido profundo con la única barra de sonido con procesador. La H7 se convierte en el motor neuronal del sistema de sonido con un procesador Alpha 11, separando los elementos del audio con AI Sound Pro+ y remasterizando las voces para una mayor nitidez.
1. Dolby Atmos FlexConnect requiere contar con una barra H7 o un televisor compatible para poder funcionar.
2. Se requiere ThinQ, app compatible con Android 9.0 y iOS 16.0, o superior. Requiere conexión a internet para su funcionamiento.
3. Sound Follow requiere un smartphone con UWB y solo funciona cuando el sistema está vinculado a la barra H7.
4. El subwofer W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect ni Room Calibration.
Un conjunto de altavoces Sound Suite M7 colocado frente a un televisor montado en una pared de tonos grises y un Sound Suite H7 colocado bajo el televisor.
Un experiencia inmersiva en una configuración sencilla
Con dos altavoces M7 de Peerless de alta calidad y la barra de sonido H7 con procesador Alpha 11 AI, esta configuración ofrece un sonido envolvente, limpio y natural. AI Sound & Calibration ajusta automáticamente el audio a tu espacio, brindando una experiencia inmersiva de alta calidad en un sistema sencillo y flexible.
Un H7 y una pareja de altavoces M7 LG AI Stereo Suite 7
Diseña una combinación a tu medida
Elige entre H7, M7, M5 y W7 para crear una configuración que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los organices, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti.
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. La apariencia del producto real puede variar.
Elige el sistema de sonido que más se adapte a ti
Selecciona tu barra de sonido o tu televisor LG con Dolby Atmos FlexConnect como dispositivo principal y añade altavoces inalámbricos para crear tu propio sistema de sonido
Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el mejor producto para comenzar a crear tu configuración de sonido.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
El centro de Sound Suite, el H7 es un sistema de sonido todo en uno con el procesador alpha 11 AI. Creado con 4 altavoces de graves y 8 radiadores pasivos.
