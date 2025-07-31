LG Sound Suite - Pack Stereo Suite 7, con 2 altavoces WiFi M7

M7.M7002

M7.M7002
Vista frontal de LG Sound Suite - Pack Stereo Suite 7, con 2 altavoces WiFi M7 M7.M7002
Características principales

  • LG Sound Suite es un sistema de sonido premium que puedes diseñar a tu medida permitiéndote colocar los altavoces donde tu quieras. Analiza de forma inteligente tu espacio y localiza donde estás situado ¹ para ofrecerte un sonido optimizado y envolvente Dolby Atmos .²
  • Coloca los altavoces donde quieras y disfruta de un sonido envolvente con Dolby Atmos FlexConnect ⁴ ⁵ que detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido equilibrado y envolvente en toda la estancia. ² ³
  • Audio 3D envolvente gracias a su tweeter frontal y su altavoz vértical, que han sido diseñados por Peerless para un sonido nitido y potente.
  • Diseña una combinación a tu medida. Elige entre H7, M7, M5 y W7 para crear tu propio sistema de sonido que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los organices, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti en base a tu estancia, posición y contenido que estés disfrutando. ³ ⁶
  • Control total desde tu móvil con la app LG ThinQ. Gestiona tu sistema de sonido de la manera más fácil y cómoda. Con la app ThinQ puedes sincronizar altavoces, ajustar el volumen, personalizar parámetros de audio y configurar tu experiencia a medida, todo directamente desde tu smartphone. Un control intuitivo, rápido y siempre al alcance de tu mano. ⁵
Más

1. Dolby Atmos FlexConnect requiere contar con una barra H7 o un televisor compatible para poder funcionar.
2. Se requiere ThinQ, app compatible con Android 9.0 y iOS 16.0, o superior. Requiere conexión a internet para su funcionamiento.
3. Sound Follow requiere un smartphone con UWB y solo funciona cuando el sistema está vinculado a la barra H7.
4. El subwofer W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect ni Room Calibration.

Productos en este Combo: 1
vista frontal

M7

Sound Suite M7: altavoz inalámbrico de 2.1.1 canales con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect
Un conjunto de altavoces Sound Suite M7 colocado frente a un televisor montado en una pared de tonos grises.

Un conjunto de altavoces Sound Suite M7 colocado frente a un televisor montado en una pared de tonos grises.

Sonido estéreo premium con libertad inalámbrica

Los altavoces M7 diseñados por Peerless ofrecen un sonido estéreo limpio y detallado. Optimizados con AI Sound & Calibration, se pueden colocar de forma inalámbrica donde tu quieras, junto con tu TV. Ideales para quienes buscan un rendimiento estéreo puro y envolvente en estancias grandes o salones.

Una pareja de altavoces M7 LG AI Stereo Suite 7

Una pareja de altavoces M7 LG AI Stereo Suite 7

Un vídeo muestra que Sound Suite se puede colocar libremente para realizar diversas combinaciones.

Diseña una combinación  a tu medida 

Elige entre H7, M7, M5 y W7 para crear una configuración que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los organices, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti.

*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. La apariencia del producto real puede variar.

Elige el sistema de sonido que más se adapte a ti

Selecciona tu barra de sonido o tu televisor LG con Dolby Atmos FlexConnect como dispositivo principal y añade altavoces inalámbricos para crear tu propio sistema de sonido

Table Caption
Immersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5
LG Immersive Quad Suite 7, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido Sound Suite, cuatro altavoces y un subwoofer
Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 7 Pro, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una Barra de sonido Sound Suite, dos altavoces y un altavoz de graves
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una Barra de sonido Sound Suite, dos altavoces y un altavoz de graves
Immersive Suite 5 Pro
LG Immersive Suite 7, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido Sound Suite y dos altavoces
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido Sound Suite y dos altavoces
Immersive Suite 5
Procesador IAProcesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3
Experiencia de sonido3D completo con 4 altavoces3D completo con 4 altavocesInmersión profunda 2 altavocesInmersión profunda 2 altavocesInmersión profunda 2 altavoces
null29 altavoces 29 altavoces 19 altavoces 20 altavoces18 altavoces
Lista de productosH7 + M7 4 + W7H7 + M7 4 + W7H7 + M5 2 + W7H7 + M7 2H7 + M5 2
Dolby Atmos FlexConnectDisponibleDisponibleDisponibleDisponibleDisponible
Sound FollowSISISISISI
Room Calibration ProSISISISISI
Table Caption
Cinema Suite 7Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
LG Cinema Suite 7, un sistema de sonido estéreo doméstico clásico que incluye una barra de sonido Sound Suite y un subwoofer
Cinema Suite 7
Un par de altavoces M7 con un altavoz de graves W7 LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Una pareja de altavoces M7 LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Una pareja de altavoces M5 LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
Procesador IAProcesador Alpha 11 AI Gen 3NONONO
Experiencia de sonidoConfiguración envolvente básicaSonido estéreo envolvente realSonido estéreo envolvente realSonido estéreo envolvente real
Canales y altavoces5.1.3 con 13 altavocesHasta 8.1.2 canales con 15 altavoces (según el modelo)Hasta 8.1.2 canales con 14 altavoces (según el modelo)Hasta 6.1.2 canales con 12 altavoces (según el modelo)
Lista de productosH7 + W7M7 2 + W7M7 2M5 2
nullMás de 65"Más de 65"Más de 65"Más de 55"
Dolby Atmos FlexConnectDisponibleDisponible al conectar un TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect.Disponible al conectar un TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect.Disponible al conectar un TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect.
Sound FollowSINONONO
Room Calibration ProSISISISI
Descubre la gama de Sound Suite

Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el mejor producto para comenzar a crear tu configuración de sonido. 

H7, M7, M5, W7

H7

El centro de Sound Suite, el H7 es un sistema de sonido todo en uno con el procesador alpha 11 AI. Creado con 4 altavoces de graves y 8 radiadores pasivos.

M7

Diseñado para una claridad inmersiva, el M7 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect con AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un altavoz de graves y 3 altavoces de gama completa. 

M5

Compacto pero dinámico, el M5 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un altavoz de graves y dos altavoces agudos.

W7

Un modelo de bajos compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye un altavoz de graves Peerless de 8 pulgadas, que ofrece unos bajos ultragraves por debajo de 25 Hz.

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de canales

2.1.1

Potencia de Salida

100 W

Número de Altavoces

4 EA

EFECTOS DE SONIDO

AI Sound Pro

Si

Estándar

Si

Clear Voice Pro

Si

Bass Boost

Si

EQ Personalizada

Si

Proyección Vertical

Si

HI-RESOLUTION AUDIO

Muestreo

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

FORMATO DE AUDIO

Dolby Atmos

Si

AAC

Si

ALAC

Si

FLAC

Si

LPCM

Si

SBC

Si

CONECTIVIDAD

Version de Bluetooth

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Si

AirPlay 2

Si

Google Cast

Si

Spotify Connect

Si

Tidal Connect

Si

Wi-Fi

Si

Funciona Con Google Home

Si

FACILIDADES

Remote App - iOS/Android OS

Si

Dolby Atmos FlexConnect

Si

Iluminación

Si

Calibración de la habitación Pro (App)

Si

Modo Estéreo

Si

Upgrade Manager (FOTA)

Si

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

177 x 238 x 177 mm

PESO

Principal

2,8 kg

Gross Weight

3,5 kg

POTENCIA

Consumo (Principal)

25 W

Potencia de Consumo (Reposo)

0.3 W ↓

ACCESORIOS

Tarjeta de Garantía

Si

Open Source

Si

Cable de Alimentación

Si

Manual Sencillo

Si

CÓDIGO EAN.

Código EAN

8806096641965

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
GPSR Safety Information(M7)
extensión:pdf
WEB INFO(M7)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Reseñas y Opiniones

