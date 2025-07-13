Experimenta una claridad, profundidad y color excepcionales con el televisor LG MiniLED, la tecnología exclusiva de LG QNED evo de LG. Al combinar la tecnología NanoCell con una gran cantidad de Mini LEDs controlados con precisión, QNED evo ofrece un espectro de color más amplio con una precisión extraordinaria, un contraste ultranítido y un brillo impresionante, incluso en entornos claros u oscuros, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 80 veces más preciso(5) que ofrecen los MiniLEDs.
Impulsado por el avanzado nuevo procesador con IA y AI Picture Pro*, las imágenes se optimizan de forma inteligente en tiempo real para lograr nitidez, profundidad y realismo con la tecnología Dynamic Tone Mapping Pro. Con Dolby Vision y Dolby Atmos, cada escena te envuelve con una imagen cinematográfica y un sonido inmersivo.
Al igual que todos los televisores LG, la gama QNED evo incluye funciones inteligentes impulsadas por webOS, que te brindan acceso sencillo a tus aplicaciones de streaming favoritas, control por voz intuitivo** y recomendaciones personalizadas. Controla tu televisor con un mando Magic Remote con IA diseñado para que buscar y seleccionar sea muy fácil***.
Los gamers pueden disfrutar de un juego rápido y fluido con compatibilidad con FreeSync Premium y HDMI 2.1, lo que garantiza un rendimiento sin retrasos ni cortes.
Completa tu configuración con la gama de accesorios para TV de LG, que incluye soportes de pared elegantes y barras de sonido envolventes, diseñados para combinar a la perfección con tu televisor LG MiniLED.
Adéntrate en un mundo con más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca, rendimiento inteligente y entretenimiento sin esfuerzo: ¡compra hoy mismo la tu televisor LG MiniLED!
*AI Picture Pro no funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
**El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten PNL en su idioma nativo.
***Se requiere conexión a Internet para su uso.