Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Pack TV y Barra de Sonido
LG SIGNATURE OLED
True Wireless TV
OLED evo
OLED
MiniLED
QNED
QNED evo
NanoCell
Ultra HD
TVs 8k
TVs 4k
Full HD
75 pulgadas o más
Smart TV y TV pequeña pulgada
Barras de Sonido
Accesorios TV
TV-65-pulgadas
TV-55-pulgadas

Mas de 100 Pulgadas TVs LG QNED evo MiniLED

Descubre la gama de televisores LG QNED evo, tecnología exclusiva de LG, con más de mil millones colores.

 

Vibra con los colores más vivos y brillantes que te permitirán disfrutar de imágenes más nítidas gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes

Mas de 100 Pulgadas TVs LG QNED evo MiniLED

Experimenta una claridad, profundidad y color excepcionales con el televisor LG MiniLED, la tecnología exclusiva de LG QNED evo de LG. Al combinar la tecnología NanoCell con una gran cantidad de Mini LEDs controlados con precisión, QNED evo ofrece un espectro de color más amplio con una precisión extraordinaria, un contraste ultranítido y un brillo impresionante, incluso en entornos claros u oscuros, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 80 veces más preciso(5) que ofrecen los MiniLEDs.

 

Impulsado por el avanzado nuevo procesador con IA y AI Picture Pro*, las imágenes se optimizan de forma inteligente en tiempo real para lograr nitidez, profundidad y realismo con la tecnología Dynamic Tone Mapping Pro. Con Dolby Vision y Dolby Atmos, cada escena te envuelve con una imagen cinematográfica y un sonido inmersivo.

 

Al igual que todos los televisores LG, la gama QNED evo incluye funciones inteligentes impulsadas por webOS, que te brindan acceso sencillo a tus aplicaciones de streaming favoritas, control por voz intuitivo** y recomendaciones personalizadas. Controla tu televisor con un mando Magic Remote con IA diseñado para que buscar y seleccionar sea muy fácil***.

 

Los gamers pueden disfrutar de un juego rápido y fluido con compatibilidad con FreeSync Premium y HDMI 2.1, lo que garantiza un rendimiento sin retrasos ni cortes.

 

Completa tu configuración con la gama de accesorios para TV de LG, que incluye soportes de pared elegantes y barras de sonido envolventes, diseñados para combinar a la perfección con tu televisor LG MiniLED.

 

Adéntrate en un mundo con más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca, rendimiento inteligente y entretenimiento sin esfuerzo: ¡compra hoy mismo la tu televisor LG MiniLED!

 

*AI Picture Pro no funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

**El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten PNL en su idioma nativo.

***Se requiere conexión a Internet para su uso.

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO