86-98 Pulgadas Televisores LG OLED evo AI

Tras 12 años siendo pioneros y liderando el mercado de televisores OLED, en LG damos un paso más y creamos una experiencia única en calidad de imagen.

Los creadores del único negro puro, ahora te permiten disfrutar también del único blanco puro. Descubre la nueva gama de televisores LG OLED evo.

86-98 Pulgadas TVs LG OLED evo

Desde hace más de 12 años, LG lidera la revolución OLED, y LG OLED evo es nuestra innovación más avanzada hasta la fecha. Los televisores OLED evo incorporan un procesador Alpha 11, la tecnología Brightness Booster Ultimate* y píxeles autoiluminados que logran el único Negro Puro e infinito contraste**, dando vida a cada detalle con una claridad impresionante.

 

El único negro puro, ahora con el único blanco puro.

 

Tanto si ves contenido en una habitación luminosa como en un cine en casa oscuro, cada fotograma se adapta dinámicamente gracias a la tecnología de imagen con IA de última generación.

 

OLED evo también cuenta con certificación de 100% Volumen de Color y 100% Fidelidad de Color***, para que veas exactamente lo que los creadores pretendían. Los gamers disfrutarán del tiempo de respuesta ultrabajo, la alta tasa de refresco y la compatibilidad con G-SYNC y FreeSync Premium.

 

Disfruta de funciones como el Modo Filmmaker y el control por voz **** a través del mando Magic Remote con IA, todo ello en un diseño elegante que realza cualquier espacio.

 

Explora la gama,  y experimenta el futuro del entretenimiento en casa con OLED evo.

 

¿Todavía estás deciciendo? Conoce las diferencias entre OLED y QNED y entre OLED y Mini LED [enlace: /content/lge/es/es/tv-y-barras-de-sonido/oled-innovation/] para asegurarte de elegir el televisor que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

 

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región.

**La pantalla LG OLED está verificada por UL para negro perfecto medido según IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones típicas de iluminación interior (200 lux a 500 lux). El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

***“100% Fidelidad de Color” y “100% Volumen de Color en DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025. La pantalla LG OLED está verificada por UL para color perfecto medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection. El 100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla igual o superior al tamaño del volumen de color estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

****El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten PNL en su idioma nativo.

