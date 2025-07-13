Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Pack TV y Barra de Sonido
LG SIGNATURE OLED
True Wireless TV
OLED evo
OLED
MiniLED
QNED
QNED evo
NanoCell
Ultra HD
TVs 8k
TVs 4k
Full HD
75 pulgadas o más
Smart TV y TV pequeña pulgada
Barras de Sonido
Accesorios TV
TV-65-pulgadas
TV-55-pulgadas

Mas de 100 Pulgadas TVs LG QNED evo

Descubre la gama de televisores LG QNED evo, tecnología exclusiva de LG, con más de mil millones colores.

 

Sumérgete en el mundo de los únicos televisores que ofrecen la suma de las mejores tecnologías LED, con los colores más vivos y brillantes que te permitirán disfrutar de imágenes más nítidas.

Mas de 100 Pulgadas TVs LG QNED evo

Vive la próxima evolución del entretenimiento con la tecnología exclusiva de LG en los televisores LG QNED evo con IA,. La tecnología exclusiva LG QNED combina innovación en pantallas de última generación con un diseño refinado, ofreciendo una mejora espectacular en la experiencia visual para cualquier espacio.

 

En el corazón de cada QNED evo se encuentra el nuevo procesador con IA Gen2, que analiza cada fotograma individualmente para optimizar el brillo, el contraste y el detalle, garantizando una calidad de imagen excepcional con una claridad y profundidad impresionantes en todo tu contenido.

 

Gracias a Dynamic QNED Colour Pro, que ofrece 100% Volumen de Color* certificado por Intertek, y a la avanzada retroiluminación MiniLED con Precision Dimming Pro, cada escena cobra vida con colores realistas, sombras matizadas y brillos vibrantes.

 

Desde dramas cinematográficos hasta thrillers llenos de acción, estos televisores de gran pantalla —disponibles en tamaños de 50 a 100 pulgadas —te sumergen en un rendimiento visual de otro nivel. Cada modelo incorpora la última plataforma webOS, que desbloquea un universo de contenido en streaming, personalización y funciones inteligentes.

 

¿No sabes qué tipo de televisor se adapta mejor a ti? Tanto si te atrae la precisión cromática de QNED como el Negro Puro de OLED**, o si dudas entre MiniLED y OLED, LG garantiza una experiencia excepcional, elijas el modelo que elijas.

 

Disfruta ya de más de 1.000 millones de colores,  ahora más intensos que nunca con la tecnología exclusiva de LG.

 

Compra hoy mismo tu televisor LG QNED evo con IA y eleva tu experiencia diaria con un brillo fotograma a fotograma.

 

*“100% Fidelidad de Color” en DCI-P3 se aplica a los televisores OLED 2025. La pantalla LG OLED está verificada por UL para color perfecto medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection. El 100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla igual o superior al tamaño del volumen de color estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

**La pantalla LG OLED está verificada por UL para negro perfecto medido según IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones típicas de iluminación interior (200 lux a 500 lux). El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO