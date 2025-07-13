We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 55 pulgadas 4K 2025
Características principales
- Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED evo MiniLED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 25 veces más preciso(2) que ofrecen los MiniLEDs.
- Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
- El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α8 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
- El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con gran fluidez VRR (144 Hz)(6), compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la mejor calidad de cine Dolby Vision y ATMOS; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
- Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(7).
(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.
(2)El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.
(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.
(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.
(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.
(6)Según especifica el HDMI 2.1.
(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (Por favor, incluid la fecha de la muestra) (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.
Ciberseguridad
Premio a la mejor innovación en Ciberseguridad
webOS Re:New Program
*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.
Procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente⁽¹⁾
⁽¹⁾ Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.
El procesador α8 AI 4K trabaja en 2.040 zonas independientes reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez.
⁽¹⁾Comparado internamente con el procesador LG αlpha 7 con IA de la nueva gama de 2025.
Dynamic QNED Color Pro
Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 95% del espacio de color DCI-P3⁽¹⁾
⁽¹⁾ Basado en pruebas internas que certifican una cobertura del ≥95% del espacio de color DCI-P3, lo que garantiza una representación fiel y precisa de los colores en pantalla.
⁽¹⁾ El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.
Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro ⁽¹⁾, el análisis inteligente que realiza el procesador en cada píxel
El TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones ⁽²⁾
⁽¹⁾ AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
⁽²⁾ AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplica a QNED92, QNED9M y QNED85. La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.
Disfruta de una imagen más nítida y brillante gracias a MiniLEDs y Dynamic Tone Mapping Pro
Disfruta de la mejor tecnología LED, exclusiva de LG, con DTM Pro que analiza inteligentemente 2.040 zonas independientes y controla la iluminación con hasta 80 veces más precisión (1)
(1) El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.
Precision Dimming Pro
La tecnología Precision Dimming ajusta cientos de zonas para ofrecerte imágenes más nítidas y revelar cada detalle oculto gracias a la atenuación local full array.
⁽¹⁾ Precision Dimming Pro aplica a 85/75/65QNED93 y Precision Dimming se aplica a 55QNED93.
* Imágenes simuladas
El Smart TV webOS 25 más inteligente, que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (1)
⁽¹⁾Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.
⁽¹⁾ Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.
(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.
(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.
Control inteligente: Mando Magic Remote
El único con puntero inalámbrico para una navegación fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu Smart TV.
(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.
⁽¹⁾ El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.
Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)
El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (2). Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis el Pack Smart TV PRO, valorado en 150€(3) con más de 200 canales exclusivos gratuitos.
(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024.
(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.
Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada
Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.
*QNED93 viene en un máximo de 85 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.
Diseño ultrafino
Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar
Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro
⁽¹⁾ Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.
Tu experiencia de cine completa con tu barra de sonido LG⁽¹⁾
⁽¹⁾ La barra de sonido se adquiere por separado.
⁽¹⁾La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
⁽²⁾WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.
Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV
Perfecto para gaming, ahora con XBOX Cloud Gaming (1)
Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR 144Hz(2) y a su compatibilidad con FreeSync
⁽¹⁾El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.
⁽²⁾100/86/75/65 pulgadas de QNED85 admiten 144 Hz, 55/50 pulgadas de QNED85 admiten 120 Hz. Según especificaciones del HDMI 2.1.
Disfruta como si estuvieses en una sala de cine
Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.
Dolby Vision & Modo FILMMAKER
Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™⁽¹⁾ que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.
⁽¹⁾ FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.
*Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.
*Todas las imágenes anteriores son simuladas.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.
Todas las especificaciones
-
