Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 55 pulgadas 4K 2025

Características

Galería

Especificaciones

Reseñas

Dónde comprar

Soporte

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 55 pulgadas 4K 2025

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 55 pulgadas 4K 2025

55QNED9EA6A.AEUQ
Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED evo MiniLED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 25 veces más preciso(2) que ofrecen los MiniLEDs.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α8 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con gran fluidez VRR (144 Hz)(6), compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la mejor calidad de cine Dolby Vision y ATMOS; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(7).
Más

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75"  (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (Por favor, incluid la fecha de la muestra) (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Ciberseguridad

Premio a la mejor innovación en Ciberseguridad

webOS Re:New Program

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

El televisor LG QNED está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra texturas coloridas similares a la pintura que se unen en rojo, amarillo, verde, azul y púrpura. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 AI Gen2, que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI se encuentra en la esquina inferior izquierda. El fondo es un degradado colorido de naranja y púrpura. También es visible el texto "powered by alpha 8 AI Processor Gen2".

QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

Calidad de imagen webOS 25 con IA Diseño Sonido LG en armonía Siéntete el protagonista de tus contenidos

Procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente⁽¹⁾

⁽¹⁾  Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

El procesador α8 AI 4K trabaja en 2.040 zonas independientes reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez.

El procesador alpha 8 AI Gen2 se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz coloridos. El título habla sobre cómo el procesador ofrece calidad 4K, colores impresionantes y brillo. El texto de la imagen dice aproximadamente 1.7 veces mayor procesamiento neuronal de IA (NPU) y 1.4 veces operación más rápida del CPU.

⁽¹⁾Comparado internamente con el procesador LG αlpha 7 con IA de la nueva gama de 2025.

Dynamic QNED Color Pro

Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 95% del espacio de color DCI-P3⁽¹⁾

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

⁽¹⁾ Basado en pruebas internas que certifican una cobertura del ≥95% del espacio de color DCI-P3, lo que garantiza una representación fiel y precisa de los colores en pantalla.

Certificación de Intertek para un volumen de color del 100% en el espacio de color DCI-P3.

100% de color certificado con LG QNED evo⁽¹⁾

⁽¹⁾ El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro ⁽¹⁾, el análisis inteligente que realiza el procesador en cada píxel

El TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones ⁽²⁾

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un loro en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

⁽¹⁾ AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

⁽²⁾ AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplica a QNED92, QNED9M y QNED85. La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

Disfruta de una imagen más nítida y brillante gracias a MiniLEDs y Dynamic Tone Mapping Pro

Disfruta de la mejor tecnología LED, exclusiva de LG, con DTM Pro que analiza inteligentemente 2.040 zonas independientes y controla la iluminación con hasta 80 veces más precisión (1)

Se muestra una flor en plena floración. La pantalla se divide en dos para mostrar una cuadrícula superpuesta sobre el lado izquierdo de la flor, mientras que el lado derecho de la flor está en colores vivos de rojo, amarillo, azul y púrpura.

(1) El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

Precision Dimming Pro

La tecnología Precision Dimming ajusta cientos de zonas para ofrecerte imágenes más nítidas y revelar cada detalle oculto gracias a la atenuación local full array.

Una imagen de paisaje de una cueva con vistas a un cielo azul despejado dividida por la mitad, con la mitad de la imagen difuminada y la otra mitad en marcado contraste. Abajo a la izquierda hay una pequeña imagen de cómo se colocan las luces LED convencionales y a la derecha una pequeña imagen de cómo se colocan las luces QNED evo de forma más intrincada.

⁽¹⁾ Precision Dimming Pro aplica a 85/75/65QNED93 y Precision Dimming se aplica a 55QNED93.

* Imágenes simuladas

El Smart TV webOS 25 más inteligente, que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (1)

⁽¹⁾Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

⁽¹⁾ Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

Responde tus preguntas en tiempo real con Chatbot con IA(1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu Smart TV.

(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

On an LG QNED TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account.

Icono del botón AI. Es el logotipo exclusivo de LG AI.

Botón de IA ⁽¹⁾

Botón de IA⁽¹⁾ para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

Icono de guía fácil. Símbolo de una pantalla de TV con un signo de interrogación en el centro.

Fácil e intuitivo

Pulsa el botón y activa el asistente virtual fácil y rápidamente

Icono de Home Hub. Un símbolo de una casa en un círculo con puntos que representan conexiones inteligentes.

Personaliza tu experiencia

Controla todos tus dispositivos desde tu Smart TV

Icono de acceso rápido. Un símbolo de un dedo puntero tocando un símbolo para representar la comodidad y facilidad de uso.

Quick Cards

Acceso rápido desde la home a tus aplicaciones favoritas con las Quick Cards

⁽¹⁾ El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (2). Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis el Pack Smart TV PRO, valorado en 150€(3) con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED montado en una pared que muestra tres elefantes caminando hacia el exterior sobre una barra de sonido LG.

*QNED93 viene en un máximo de 85 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

El televisor LG QNED está sobre un mueble de TV en un espacio de vida moderno. El televisor LG QNED muestra un fondo abstracto en verde, rojo y naranja.

LG QNED TV standing above a TV drawer in a cozy living space. LG QNED TV depicts an abstract background in orange, yellow, purple and pink.

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

Aparecen un hombre tocando la guitarra, una mujer cantando en un micrófono y un hombre tocando el piano. La guitarra, el micro y el piano emiten círculos abstractos de color púrpura, amarillo y rojo para mostrar la emisión de sonido.

AI Clear Sound ⁽¹⁾

Inunda el espacio con el sonido inteligente

LG QNED TV muestra a un hombre en una motocicleta con círculos abstractos de color morado que salen de la rueda para visualizar la emisión de sonido.

Vibra con la potencia del sonido

Los inteligencia artificial del procesador mejora el sonido con Dynamic Sound Booster ⁽¹⁾ para una experiencia sonora más potente.

⁽¹⁾ Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Tu experiencia de cine completa con tu barra de sonido LG⁽¹⁾

⁽¹⁾ La barra de sonido se adquiere por separado.

Salón con un televisor LG QNED y una barra de sonido LG con gráficos que representan cómo ambos dispositivos llenan el espacio con sonido multisurround.

Perfecta combinación de sonido con WOW Orchestra ⁽²⁾

Los TV LG QNED y las barras de sonido LG son la pareja perfecta, listos para ofrecer un sonido lleno de matices, con WOW Orchestra ⁽²⁾.

La barra de sonido LG está debajo de un televisor LG QNED. En la pantalla del televisor está la interfaz de usuario de la barra de sonido y los controles de volumen del televisor.

Controla tu barra de sonido desde tu TV con WOW Interface

Con un solo clic en el mando de tu TV LG, puedes ver el menú y los ajustes de la barra de sonido LG en tu pantalla, controlar el volumen, comprobar la conexión y seleccionar un modo de sonido.

⁽¹⁾La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

⁽²⁾WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

Perfecto para gaming, ahora con XBOX Cloud Gaming (1)

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR 144Hz(2) y a su compatibilidad con FreeSync

⁽¹⁾El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

⁽²⁾100/86/75/65 pulgadas de QNED85 admiten 144 Hz, 55/50 pulgadas de QNED85 admiten 120 Hz. Según especificaciones del HDMI 2.1.

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una muestra mucho desenfoque de movimiento. La otra, nítida y enfocada, muestra la alta frecuencia de imagen de LG QNED TV. El logotipo de VRR y el de 144 Hz aparecen en la esquina superior derecha.

Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™⁽¹⁾ que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

⁽¹⁾ FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

*Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes anteriores son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

