Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED85 65 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte
65QNED85A6C EU.pdf
Grado de energía : ES
TV

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED85 65 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte

65QNED85A6C EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED85 65 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte

65QNED85A6C.ESB
QNED85 USP introductory video.
Vista frontal del Pack Smart TV LG QNED evo AI QNED85 65 pulgadas MiniLED 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte 65QNED85A6C
Vista frontal de TV LG QNED evo, con el logotipo LG QNED evo AI en la esquina de arriba. El televisor LG QNED evo ofrece texturas coloridas similares a la pintura que se unen.
Vista trasera de un televisor LG QNED evo
Vista frontal y lateral del televisor LG QNED evo AI 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
El procesador alpha 8 AI Processor Gen2 se enciende y emite destellos de luz naranjas y rosas. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece. En el texto de la imagen se puede leer “aproximadamente procesamiento neuronal de la IA 1,7 veces mayor que la NPU y 1,4 veces más rápido que la CPU”.
Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo. Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek. El título hace referencia a la nueva y exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG que te permite ver un color vívido en la pantalla.
Loro sobre la rama de un árbol en color vívido. El título hace referencia a cómo AI Picture Pro de LG ha aplicado unas mejoras visuales impresionantes en la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad de las escenas.
La imagen de un paisaje con una cueva desde la que se ve un cielo azul claro está dividida por la mitad. Una de las mitades está descolorida y la otra tiene un contraste muy marcado. En la parte inferior izquierda hay una pequeña imagen de cómo se colocan las luces LED convencionales y a la derecha hay una pequeña imagen de cómo se colocan de forma más compleja las luces de LG. El título hace referencia a cómo la tecnología Precision Dimming proporciona una imagen más nítida.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra la página de inicio de webOS 25 llena de aplicaciones y contenidos de entretenimiento. Junto al televisor está el mando a distancia LG AI Magic Remote. El botón AI está iluminado como si se hubiera activado con la voz del usuario. A su lado se puede ver una burbuja de texto que cambia a Mi cuenta. El texto breve explica cómo los usuarios pueden sincronizar su voz a su perfil personal para facilitar la navegación y recibir recomendaciones personalizadas.
AI Magic Remote de LG en primer plano. El icono del botón AI está resaltado. En el fondo aparece la interfaz de usuario de webOS de LG. El cursor del ratón implica que se está usando el mando a distancia. El texto explica cómo las funciones del mando a distancia y los controles hacen que la navegación en webOS sea más sencilla.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Interior of a sophisticated home. Lots of different artworks are displayed. On the center wall is an LG TV with artwork on the screen. The TV looks like a painting from a museum.
Características principales

    Productos en este Combo: 3
    Vista frontal del Smart TV LG QNED evo AI QNED85 65 pulgadas MiniLED 4K 2025

    65QNED85A6C

    Smart TV LG QNED evo AI QNED85 65 pulgadas MiniLED 4K 2025
    65QNED85A6C EU.pdf
    Grado de energía : ES
    Ficha técnica de producto
    Vista frontal del soporte LG WOW Bracket BT5-2P

    BT5-2P

    Soporte barra de sonido - LG BT5-2P WOW Perfect Match para TV LG QNED con dos patas
    Vista frontal de la LG Soundbar S70TY y un subwoofer

    S70TY

    Barra de sonido para TV - LG S70TY, Bluetooth, 400W, 3.1.1 Canales con subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, Negro

    (1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

    (2)El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 75" y 86" comparado con los modelos con LED Direct.

    (3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

    (4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

    (5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

    (6)Según especifica el HDMI 2.1.

    (7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

     

    Las imágenes utilizadas en la descripción del producto a continuación son para fines ilustrativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para ver una representación exacta.

    Logotipo de Ganador del iF Design Award.

    Ganador del IF Design Award (QNED85, 100”)

    Distintivo CES Innovation Awards con distintivo 2025 Honoree.

    CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

    Ciberseguridad

    Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

    AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

    “webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

    *Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. La CTA (llamada a la acción) no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna de las alegaciones presentadas y no probó el artículo al que se concedió el premio.

    QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

    *Los televisores QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la más exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG, que reemplaza los puntos cuánticos.

    Calidad de imagenwebOS para IALG Galeria +Diseño Sonido LG en armoníaEntretenimiento

    Dynamic QNED Color

    Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 93% del espacio de color DCI-P3¹

    Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

    Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek.

    100% de color certificado con LG QNED evo¹

    (1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

    MiniLED con Advanced Local Dimming 

    MiniLED con el nuevo procesador Alpha AI Processor que ofrece un contraste ultra nítido y detalles realistas en el LG QNED evo.

    Flor holográfica en 3D de diferentes tonos y matices sobre fondo negro. La definición y el detalle de la flor demuestran la capacidad del MiniLED de QNED para generar imágenes con un color, un brillo y un contraste excepcionales.

    *Las especificaciones pueden variar según las pulgadas, los modelos y la región.
    *El televisor QNED85 de 100 pulgadas cuenta con Precision Dimming Technology y los televisores QNED85 de 86/75/65/55/50 pulgadas cuentan con Advanced Local Dimming.

    Tras una década de innovación, el NUEVO procesador alpha AI es el más inteligente y rápido

    Nuestro procesador cuenta con IA y reconoce los contenidos según el género. Sobre esa información, proporciona la configuración de calidad de imagen óptima para la mejor profundidad y detalles.

    El procesador alpha 8 AI Processor Gen2 se enciende y emite destellos de luz naranjas y rosas. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece. En el texto de la imagen se puede leer “aproximadamente procesamiento neuronal de la IA 1,7 veces mayor que la NPU y 1,4 veces más rápido que la CPU”.

    *En comparación con las especificaciones internas del procesador AI Processor Gen8 del televisor Smart TV alpha 7 del mismo año.

    Cada fotograma cobra vida con AI Picture Pro

    El procesador α8 AI 4K ofrece una mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes.

    Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un loro en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

    *QNED92, QNED9M y QNED85 cuentan con AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro.

    *AI Picture Pro no funcionará con ningún tipo de contenido con derechos de autor en los servicios de plataformas (OTT).

    *La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución original.

    La nueva generación de televisores LG AI TV

    Más información

    AI Magic Remote completa la AI Experience

    Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote: ¡No necesitarás ningún otro dispositivo adicional! Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o háblale para activar los comandos de voz.

    *El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

    *Es posible que se requiera de una conexión a internet para utilizar algunas de las funciones.

    *El reconocimiento de voz AI Voice Recognition está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

    Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

    AI Voice ID

    LG AI Voice ID conoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuando lo enciendes y le hablas.

    *Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

    *Voice ID está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024 y puede variar según la región o país.

    *Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

    Primer plano de una pantalla de televisor LG QNED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

    AI Search

    Pregúntale cualquier cosa al televisor. La IA integrada reconoce tu voz y te ofrece recomendaciones personalizadas. También puedes obtener resultados y soluciones con Microsoft Copilot.

    *AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

    *En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.

    *Es necesaria una conexión a internet. 

    En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

    AI Chatbot

    Interactúa con AI Chatbot a través de AI Magic Remote y soluciona todo, desde configurar los ajustes a resolver un problema. La IA comprende las intenciones del usuario y proporciona soluciones.

    *Es necesaria una conexión a internet.

    *AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

    *AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

    El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

    AI Concierge

    Al presionar brevemente el botón AI de tu mando a distancia se activará AI Concierge que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsqueda y visualización. 

    *Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

    *Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

    *La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

    Proceso de personalización de AI Picture Wizard en a pantalla de un usuario. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra la imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

    AI Picture Wizard

    Los más avanzados algoritmos aprenden sobre tus preferencias analizando 1600 millones de posibles imágenes. Según lo que selecciones, tu televisor creará una imagen personalizada solo para ti.

    Proceso de personalización de AI Sound Wizard en la pantalla de un usuario. Selección de una serie de iconos de clips de sonido. En la imagen se puede ver una animación de ondas sonoras que representan el sonido personalizado que emiten un cantante de jazz y un saxofonista.

    AI Sound Wizard

    Elije el tipo de audio que más te guste de entre una selección de clips de sonido. La IA crea un perfil de sonido personalizado adaptado a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros.

    Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

    Actualizaciones durante 5 años con webOS Re:New Program

    Consigue actualizaciones con las últimas funciones y software. Galardonado con el premio CES Innovación en ciberseguridad. Sigue tranquilo ya que webOS mantiene tu privacidad y tus datos seguros.

    *Los televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025 cuentan con webOS Re:New Program.

    *El programa webOS Re:New Program permite un total de cuatro actualizaciones en cinco años, el umbral es la versión de webOS preinstalada y el calendario de actualizaciones varía de final de mes a principio de año.

    *Las actualizaciones y el calendario para ciertas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

    *Las actualizaciones disponibles para los modelos OLED de 2022 y 2023 incluyen modelos UHD y superiores.

    Disfruta lo que puede hacer LG AI TV por ti.

    AI Voice ID

    AI Search

    AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

    AI Concierge

    Con una suscripción a LG Gallery+, descubre más de 4000 contenidos para crear un espacio a tu gusto.

    *El contenido disponible puede variar según el país.

    *El contenido proporcionado está sujeto a cambios.

    *Las 4000 piezas de contenido solo están disponibles en países donde se admite webOS Pay (Corea, EE. UU., Reino Unido y determinados países de la UE).

    *Se requiere una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

    *Se ofrece una prueba gratuita de un mes exclusivamente a los clientes con suscripción.

    Diseña tu espacio a tu gusto con una gran variedad de contenidos entre los que elegir.

    Explora una enorme biblioteca de contenidos. Desde arte, juegos, paisajes y mucho más, descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

    Disfruta de obras de arte con reconocimiento mundial en tu espacio.

    Interior de una casa sofisticada. Se exhiben muchas obras de arte diferentes. En la pared central hay un televisor LG con obras de arte populares en la pantalla. El televisor parece un cuadro de un museo.

    Rodéate de la belleza de la naturaleza.

    Interior de una casa rural. Una enorme televisión LG montada en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en su pantalla. La televisión parece una fotografía colgada en la pared.

    Aporta un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D.

    Interior de una casa elegante y colorida. Hay un televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

    Crea un ambiente divertido a través de contenidos variados.

    En una sala de juegos en casa, hay un enorme televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

    Personaliza tu espacio de infinitas maneras.

    Personalizel ambiente de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor en función de tus preferencias actuales.

    Sincroniza la música y las imágenes con tu estado de ánimo.

    Combina la música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre la música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

    Guía paso a paso sobre cómo configurar un televisor LG para reproducir música ambiental que se sincronice con las imágenes.
    En la pantalla de inicio de un televisor LG, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

    Disfruta de contenido seleccionado automáticamente y adaptado a tus gustos.

    Tu televisor aprende a conocer tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte obras de arte que se ajustan a tus gustos.

    *Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la comparación de datos con cada tipo de perfil.

    Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

    Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

    Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

    *La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

    El panel informativo se muestra en un televisor LG montado en la pared. Se muestran diferentes funcionalidades, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

    Manténgase al día con un panel de control personalizado todo en uno.

    Consulta información importante de un vistazo. Obten actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, ve tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y mucho más.

    *Para acceder a Google Calendar es necesario tener una cuenta de Google.

    Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la indicación inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de indicaciones y las obras de arte resultantes.

    Crea las obras de arte de tus sueños con la verdadera IA generativa de Google Gemini.

    Más allá del contenido existente, crea arte tal y como lo imaginaste con Google Gemini, impulsado por Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres y él generará obras de arte para ti.

    *La suscripción incluye 20 créditos al mes. Con un crédito se puede generar una imagen. 

    Los ajustes inteligentes se adaptan a los cambios en tu entorno.

    Siempre listo y salvapantallas

    Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte seleccionadas o imágenes curadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

    AI Brightness Control

    Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla en consecuencia para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

    Sensor de movimiento

    La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.

    *El salvapantallas está disponible con una suscripción.

    *El salvapantallas se activa de forma predeterminada tras 3 minutos sin reproducción de vídeo o sin actividad del mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar el tiempo a 10, 20 o 30 minutos. 

    *El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo salvapantallas.

    *Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

    *Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5.

    Mando a distancia de televisor delante de pantalla LG TV con Home Hub. Se muestran la funcionalidad y los controles sobre otros dispositivos inteligentes.

    Home Hub, la plataforma integral para tu hogar inteligente

    Gestiona con fluidez diversos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos Google Home y más. Disfruta la comodidad máxima de controlar todo tu hogar en un único panel intuitivo. 

    *LG es compatible con los dispositivos Matter vía wifi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

    *El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

    Ultra Big TV de hasta 100 pulgadas

    Disfruta de todas tus películas, deportes y juegos favoritos en un televisor LG Ultra Big TV. Sumérgete en la más alta resolución en una pantalla a gigante.

    Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante.

    *El televisor QNED85 está disponible en un máximo de 100 pulgadas y puede variar según la región.

    Super Slim Design

    Slim Design aporta un toque sofisticado a tu espacio. 

    *El diseño ultrafino solo se aplica a las 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85.

    AI Sound Pro afina tu sonido y lo hace impactante

    *AI Clear Sound deberá activarse desde el menú del modo de sonido.

    *El sonido puede variar según el entorno. 

    Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar

    *La Soundbar puede comprarse por separado. 

    *Soundbar Mode Control puede variar dependiendo del modelo.

    *Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión de red para realizar las actualizaciones.  

    *Los modelos de soundbar compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.

    *El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

    Soporte Synergy Bracket

    El soporte Synergy Bracket coloca tu LG Soundbar de forma perfecta, asegurando un sonido óptimo sin problemas.

    *El soporte se puede emparejar con 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85. La barra de sonido debe adquirirse por separado. El soporte que puede variar según el país/producto.

    Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

    *Las características pueden variar según el modelo. Para conocer las características detalladas, consulta la página de cada modelo.

    Persona en su salón sosteniendo su teléfono. En la pantalla hay un icono de transmisión que muestra que se está reflejando la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

     Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

    Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Refleja tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para un entretenimiento multipantalla.

    *Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas. 

    *Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

    *La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

    La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

    Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

    El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

    *La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

    Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

    Sin coste. Sin contratos. Sin cables.

    Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores. 

    El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

    Juega miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a la aplicación de GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora, Xbox. Disfruta una gran variedad de juegos, desde títulos AAA con gamepad a juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

    Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

    *La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

    *La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

    *Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

    Jugabilidad avanzada

    Disfruta de juegos de máxima calidad con VRR 144Hz y AMD FreeSync Premium. Disfruta de tus juegos sin retrasos ni desenfoque del movimiento. 

    Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Uno muestra mucho desenfoque del movimiento. La otra es nítida y está enfocado. Muestra la alta velocidad de la tasa fotogramas del televisor LG QNED TV. Los logotipos de VRR y 144Hz aparecen en la esquina superior derecha.

    *Los televisores QNED85 de 100/86/75/65 pulgadas admiten 144Hz, los televisores QNED85 de 55/50 pulgadas admiten 120 Hz.

    *Funcionan exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 144Hz. 

    *HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria del videojuego y de la fabricación de pantallas de televisión que se han unido para crear unas pautas para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores y ponerlas a disposición del público.

    *La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

    Dolby Vision y Ambient FILMMAKER MODE

    Disfruta del cine tal como lo concibe un director gracias a Dolby Vision y FILMMAKER MODE que cuenta con Ambient Light Compensation para adaptarse al entorno y mantiene las imágenes tan reales como sea posible.

    Un director frente a un panel de control editando la película "Los asesinos de la luna" en un televisor LG QNED TV. En la esquina inferior izquierda están los logos de Dolby Vision y FILMMAKER MODE. Debajo de la imagen, aparecen los logotipos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y LG Channels.

    *Ambient FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. 

    *Compatible con Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.

    *Ambient FILMMAKER MODE se activa automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime video. 

    Marca de certificación de eficiencia de recursos por Intertek.

    Fabricado teniendo presente el medio ambiente

    Instituciones de confianza de todo el mundo han reconocido los esfuerzos de consciencia ecológica de LG TV. Ahora certificada su eficiencia de recursos por Intertek.

    *La certificación de Intertek relativa a la eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

    *Para deacubrir más, visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

    LG TV con coloridas obras que destacan la nueva tecnología de reproducción de colores vivos y vibrantes de LG QNED en sus pantallas. El logotipo de NOVÍSIMO LG QNED evo AI también está presente.

    Descubre el nuevo QNED evo

    Descubre el nuevo QNED evo Más información

    *Todas las imágenes de encima de los detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

    *Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

    *La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

    *Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación. 

    *El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

    Imprimir

    Especificaciones técnicas estrella

    PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

    PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

    PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

    PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α8 Gen2

    PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

    GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

    AUDIO - Salida de Audio

    20W

    AUDIO - Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

    DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1456 x 840 x 29,7

    DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

    22,5

    Todas las especificaciones

    PICTURE (DISPLAY)

    Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

    Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

    Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

    Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

    Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

    PROCESADO DE IMAGEN

    Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α8 Gen2

    Escalado por IA

    Super Escalado 4K con IA α8

    Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

    Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

    Control de Brillo IA

    Si

    HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

    FILMMAKER MODE™

    Si

    Tecnología de Atenuación

    Local Dimming

    Motion

    Motion Pro

    Modos de Imagen

    10 modos

    HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

    AI Picture Pro

    Si

    Auto Calibrado

    Si

    QMS (Quick Media Switching)

    Si

    GAMING

    FreeSync Compatible (AMD)

    Si

    HGIG Mode

    Si

    Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

    ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

    VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (Hasta 144Hz)

    Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

    Si

    ACCESIBILIDAD

    Alto Contraste

    Si

    Escala de Grises

    Si

    Invertir colores

    Si

    DIMENSIONES Y PESOS

    Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1456 x 840 x 29,7

    Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1456 x 925/865 x 280

    Medidas Embalaje

    1600 x 970 x 172

    Peana TV (AnxPr mm)

    1178/435 x 280

    Peso del TV Sin Peana (kg)

    22,5

    Peso del TV Con Peana (kg)

    23,3

    Peso Embalaje (kg)

    29,8

    Montura VESA (AnxAl mm)

    300 x 300

    CÓDIGO DE BARRAS

    CÓDIGO DE BARRAS

    8806096317921

    AUDIO

    Sonido IA

    α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

    Diálogos Claros

    Si (Regulación Auto Volumen)

    WiSA Ready

    Si (Up to 2.1 Channel)

    LG Sound Sync

    Si

    Sound Mode Share

    Si

    Salida Simultánea de Audio

    Si

    Bluetooth Surround Ready

    Si (Reproducción en 2 sentidos)

    Salida de Audio

    20W

    Calibración Acústica IA

    Si

    Codecs de Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

    Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

    Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

    WOW Orchestra

    Si

    CONECTIVIDAD

    HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 3)

    Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

    Entrada Ethernet

    1ud

    Simplink (HDMI CEC)

    Si

    SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

    Ranura CI

    1x (Excepto UK, Irlanda)

    Salida HDMI

    4ud (Soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (Puerto 4)

    Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

    Entrada USB

    2ud (v 2.0)

    Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6)

    SMART TV

    Funciona Con Apple Airplay2

    Si

    Sistema Operativo (OS)

    WebOS 25

    Compatible con Cámara USB

    Si

    AI Chatbot

    Si

    Siempre Lista

    Si

    Navegador web Libre

    Si

    Google Cast

    Si

    Google Home / Hub

    Si

    Home Hub

    Si

    Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

    LG Channels

    Si

    Magic Remote Control

    Incluido

    MultiPantalla

    Si

    Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

    ID Voz

    Si

    Funciona Con Apple Home

    Si

    ALIMENTACION

    Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

    Consumo en Stanby

    Under 0.5W

    ACCESORIOS INCLUIDOS

    Mando a a Distancia

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italia)

    Cable de Ailimentación

    Si (Desenchufable)

    RADIODIFUSIÓN

    Recepción TV Analógica

    Si

    Recepción TV Digital

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satélite)

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    Dismantling information(65QNED85A6C)
    extensión:pdf
    EU Energy label 2019(65QNED85A6C)
    extensión:pdf
    Product information sheet (65QNED85A6C)
    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(65QNED85A6C)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    Especificaciones técnicas estrella

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    231.3 x 257.8 x 120.5 mm

    Todas las especificaciones

    DIMENSIONES (ANXALXPR)

    Principal

    231.3 x 257.8 x 120.5 mm

    PESO

    Principal

    1.46 Kg

    Gross Weight

    2.4Kg

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(BT5-2P)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    Especificaciones técnicas estrella

    General - Número de canales

    3.1.1

    General - Potencia de Salida

    400 W

    Formato de Audio - Dolby Atmos

    Si

    Formato de Audio - DTS:X

    Si

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    950 x 63 x 115 mm

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

    Todas las especificaciones

    GENERAL

    Número de canales

    3.1.1

    Potencia de Salida

    400 W

    Número de Altavoces

    7 EA

    EFECTOS DE SONIDO

    AI Sound Pro

    Si

    Estándar

    Si

    Música

    Si

    Cinema

    Si

    Clear Voice Pro

    Si

    Deportes

    Si

    Game

    Si

    Bass Blast / Bass Blast +

    Si

    HI-RESOLUTION AUDIO

    Muestreo

    24bit/96kHz

    FORMATO DE AUDIO

    Dolby Atmos

    Si

    Dolby Digital

    Si

    DTS:X

    Si

    DTS Digital Surround

    Si

    AAC

    Si

    CONECTIVIDAD

    Óptica

    1

    HDMI In

    1

    HDMI Out

    1

    USB

    1

    Version de Bluetooth

    5.1

    Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Si

    Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos

    Si

    HDMI SUPPORTED

    Pass-through

    Si

    Pass-through (4K)

    Si

    VRR / ALLM

    Si

    120Hz

    Si

    HDR10

    Si

    Dolby Vision

    Si

    Audio Return Channel (ARC)

    Si

    Audio Return Channel (e-ARC)

    Si

    CEC (Simplink)

    Si

    FACILIDADES

    Remote App - iOS/Android OS

    Si

    Control de Modos de la Barra de Sonido

    Si

    TV Sound Mode Share

    Si

    WOW Interface

    Si

    DIMENSIONES (ANXALXPR)

    Principal

    950 x 63 x 115 mm

    Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

    PESO

    Principal

    3,0 kg

    Subwoofer

    5,7 kg

    Gross Weight

    13,3 kg

    POTENCIA

    Consumo STB (Principal)

    0.5 W ↓

    Consumo (Principal)

    33 W

    Consumo STB (Subwoofer)

    0.5 W ↓

    Consumo (Subwoofer)

    33 W

    ACCESORIOS

    cable HDMI

    Si

    Soporte de Pared

    Si

    Mando a Distancia

    Si

    Tarjeta de Garantía

    Si

    CÓDICO EAN

    Códico EAN

    8806087977011

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(S70TY)
    extensión:pdf
    WEB INFO(S70TY)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

