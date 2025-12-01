About Cookies on This Site

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED93 65 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TR + Soporte, G
65QNED93A6A_EU E.pdf
Grado de energía : ES
TV

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED93 65 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TR + Soporte, G

65QNED93A6A_EU E.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED93 65 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TR + Soporte, G

65QNED93A6A.ESB
Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED evo MiniLED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 80 veces más preciso(2) que ofrecen los MiniLEDs.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α8 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • CONECTIVIDAD SUPERIOR CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY⁽¹⁾: combinación sonora con los altavoces del TV gracias a WOW Orchestra⁽²⁾ y control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface⁽³⁾.
  • SONIDO ENVOLVENTE DE ALTA CALIDAD Y LLENO DE MATICES: Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby ATMOS y su altavoz vertical, 500W de potencia omnidireccional. 5.1.1 canales: 3 altavoces frontales, 2 altavoces traseros,1 subwoofer y 1 altavoz vertical. Dolby Digital y DTS, Hi-Res 24bits/96kHz.
  • BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música, y sonido fluido para juegos de 120 Hz, con soporte VRR/ALLM pass through.
Más
Productos en este Combo: 3
Vista frontal del Smart TV LG QNED evo AI QNED93 65 pulgadas MiniLED 4K 2025

65QNED93A6A

Smart TV LG QNED evo AI QNED93 65 pulgadas MiniLED 4K 2025
65QNED93A6A_EU E.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
Vista frontal del soporte LG WOW Bracket BT5-1P

BT5-1P

Soporte barra de sonido - LG BT5-1P WOW Perfect Match para TV LG QNED con peana central
Vista frontal de la LG Soundbar S70TR, un subwoofer y unos altavoces traseros

S70TR

Barra de Sonido - LG S70TR, Bluetooth, 500W, 5.1.1 Canales con Subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, DTS:X, Negro

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75"  (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (Por favor, incluid la fecha de la muestra) (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Logotipo de Trusted Reviews

Trusted Reviews(QNED93A, 65”)

Negros impresionantemente profundos y gran potencia HDR.

Logo de What Hi-Fi.

What Hi-Fi?(QNED93/92, 65”)

“...65QNED93 no solo es el mejor televisor LCD de LG, también es excelente para cualquier estándar de televisores LCD…” (07/2025) 

Logo de Tom’s Guide.

Tom’s Guide

“El LG QNED92 es un televisor QLED sólido para juegos.…” (07/2025)

Logo T3.

T3

“Es muy brillante, eso es seguro, y también es un buen intento por crear un negro auténtico”. (03/2025)

Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

El televisor LG QNED está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra texturas coloridas similares a la pintura que se unen en rojo, amarillo, verde, azul y púrpura. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 AI Gen2, que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI se encuentra en la esquina inferior izquierda. El fondo es un degradado colorido de naranja y púrpura. También es visible el texto "powered by alpha 8 AI Processor Gen2".

El televisor LG QNED está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra texturas coloridas similares a la pintura que se unen en rojo, amarillo, verde, azul y púrpura. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 AI Gen2, que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI se encuentra en la esquina inferior izquierda. El fondo es un degradado colorido de naranja y púrpura. También es visible el texto "powered by alpha 8 AI Processor Gen2".

QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

*Los televisores QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la más exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG, que reemplaza los puntos cuánticos.

Calidad de imagenwebOS 25 con IALG Galeria +Diseño Sonido LG en armoníaSiéntete el protagonista de tus contenidos

Dynamic QNED Color Pro

Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 95% del espacio de color DCI-P3⁽¹⁾

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

⁽¹⁾ Basado en pruebas internas que certifican una cobertura del ≥95% del espacio de color DCI-P3, lo que garantiza una representación fiel y precisa de los colores en pantalla.

Certificación de Intertek para un volumen de color del 100% en el espacio de color DCI-P3.

Certificación de Intertek para un volumen de color del 100% en el espacio de color DCI-P3.

100% de color certificado con LG QNED evo⁽¹⁾

⁽¹⁾ El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

Disfruta de una imagen más nítida y brillante gracias a MiniLEDs y Dynamic Tone Mapping Pro

Disfruta de la mejor tecnología LED, exclusiva de LG, con DTM Pro que analiza inteligentemente 2.040 zonas independientes y controla la iluminación con hasta 80 veces más precisión (1)

Se muestra una flor en plena floración. La pantalla se divide en dos para mostrar una cuadrícula superpuesta sobre el lado izquierdo de la flor, mientras que el lado derecho de la flor está en colores vivos de rojo, amarillo, azul y púrpura.

⁽¹⁾ El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

Procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente⁽¹⁾

⁽¹⁾  Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

El procesador α8 AI 4K trabaja en 2.040 zonas independientes reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez.

El procesador alpha 8 AI Gen2 se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz coloridos. El título habla sobre cómo el procesador ofrece calidad 4K, colores impresionantes y brillo. El texto de la imagen dice aproximadamente 1.7 veces mayor procesamiento neuronal de IA (NPU) y 1.4 veces operación más rápida del CPU.

⁽¹⁾Comparado internamente con el procesador LG αlpha 7 con IA de la nueva gama de 2025.

Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro ⁽¹⁾, el análisis inteligente que realiza el procesador en cada píxel

El TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones ⁽²⁾

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un loro en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

⁽¹⁾ AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

⁽²⁾ AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplica a QNED92, QNED9M y QNED85. La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

La nueva generación de televisores LG AI TV

Más información

AI Magic Remote completa la AI Experience

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote: ¡No necesitarás ningún otro dispositivo adicional! Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o háblale para activar los comandos de voz.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Es posible que se requiera de una conexión a internet para utilizar algunas de las funciones.

*El reconocimiento de voz AI Voice Recognition está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

AI Voice ID

LG AI Voice ID conoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuando lo enciendes y le hablas.

*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024 y puede variar según la región o país.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

Responde tus preguntas en tiempo real con Chatbot con IA(1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

AI Concierge

Al presionar brevemente el botón AI de tu mando a distancia se activará AI Concierge que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsqueda y visualización. 

*Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

Proceso de personalización de AI Picture Wizard en a pantalla de un usuario. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra la imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

AI Picture Wizard

Los más avanzados algoritmos aprenden sobre tus preferencias analizando 1600 millones de posibles imágenes. Según lo que selecciones, tu televisor creará una imagen personalizada solo para ti.

Proceso de personalización de AI Sound Wizard en la pantalla de un usuario. Selección de una serie de iconos de clips de sonido. En la imagen se puede ver una animación de ondas sonoras que representan el sonido personalizado que emiten un cantante de jazz y un saxofonista.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

AI Sound Wizard

Elije el tipo de audio que más te guste de entre una selección de clips de sonido. La IA crea un perfil de sonido personalizado adaptado a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Actualizaciones durante 5 años con webOS Re:New Program

Consigue actualizaciones con las últimas funciones y software. Galardonado con el premio CES Innovación en ciberseguridad. Sigue tranquilo ya que webOS mantiene tu privacidad y tus datos seguros.

*Los televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025 cuentan con webOS Re:New Program.

*El programa webOS Re:New Program permite un total de cuatro actualizaciones en cinco años, el umbral es la versión de webOS preinstalada y el calendario de actualizaciones varía de final de mes a principio de año.

*Las actualizaciones y el calendario para ciertas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones disponibles para los modelos OLED de 2022 y 2023 incluyen modelos UHD y superiores.

Disfruta lo que puede hacer LG AI TV por ti.

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Con una suscripción a LG Gallery+, descubre más de 4000 contenidos para crear un espacio a tu gusto.

*El contenido disponible puede variar según el país.

*El contenido proporcionado está sujeto a cambios.

*Las 4000 piezas de contenido solo están disponibles en países donde se admite webOS Pay (Corea, EE. UU., Reino Unido y determinados países de la UE).

*Se requiere una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

*Se ofrece una prueba gratuita de un mes exclusivamente a los clientes con suscripción.

Diseña tu espacio a tu gusto con una gran variedad de contenidos entre los que elegir.

Explora una enorme biblioteca de contenidos. Desde arte, juegos, paisajes y mucho más, descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

Disfruta de obras de arte con reconocimiento mundial en tu espacio.

Interior de una casa sofisticada. Se exhiben muchas obras de arte diferentes. En la pared central hay un televisor LG con obras de arte populares en la pantalla. El televisor parece un cuadro de un museo.

Rodéate de la belleza de la naturaleza.

Interior de una casa rural. Una enorme televisión LG montada en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en su pantalla. La televisión parece una fotografía colgada en la pared.

Aporta un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D.

Interior de una casa elegante y colorida. Hay un televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

Crea un ambiente divertido a través de contenidos variados.

En una sala de juegos en casa, hay un enorme televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

Personaliza tu espacio de infinitas maneras.

Personalizel ambiente de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor en función de tus preferencias actuales.

Sincroniza la música y las imágenes con tu estado de ánimo.

Combina la música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre la música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

Guía paso a paso sobre cómo configurar un televisor LG para reproducir música ambiental que se sincronice con las imágenes.
En la pantalla de inicio de un televisor LG, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Disfruta de contenido seleccionado automáticamente y adaptado a tus gustos.

Tu televisor aprende a conocer tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte obras de arte que se ajustan a tus gustos.

*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la comparación de datos con cada tipo de perfil.

Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

*La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

El panel informativo se muestra en un televisor LG montado en la pared. Se muestran diferentes funcionalidades, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Manténgase al día con un panel de control personalizado todo en uno.

Consulta información importante de un vistazo. Obten actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, ve tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y mucho más.

*Para acceder a Google Calendar es necesario tener una cuenta de Google.

Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la indicación inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de indicaciones y las obras de arte resultantes.

Ein an der Wand befestigter LG TV mit Mobiltelefon im Vordergrund. Der Vorgang der Einrichtung von Google Photos auf dem LG TV wird angezeigt.

Crea las obras de arte de tus sueños con la verdadera IA generativa de Google Gemini.

Más allá del contenido existente, crea arte tal y como lo imaginaste con Google Gemini, impulsado por Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres y él generará obras de arte para ti.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Con un crédito se puede generar una imagen. 

Los ajustes inteligentes se adaptan a los cambios en tu entorno.

Siempre listo y salvapantallas

Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte seleccionadas o imágenes curadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

AI Brightness Control

Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla en consecuencia para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

Sensor de movimiento

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.

*El salvapantallas está disponible con una suscripción.

*El salvapantallas se activa de forma predeterminada tras 3 minutos sin reproducción de vídeo o sin actividad del mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar el tiempo a 10, 20 o 30 minutos. 

*El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo salvapantallas.

*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5.

Mando a distancia de televisor delante de pantalla LG TV con Home Hub. Se muestran la funcionalidad y los controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Home Hub, la plataforma integral para tu hogar inteligente

Gestiona con fluidez diversos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos Google Home y más. Disfruta la comodidad máxima de controlar todo tu hogar en un único panel intuitivo. 

*LG es compatible con los dispositivos Matter vía wifi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED montado en una pared que muestra tres elefantes caminando hacia el exterior sobre una barra de sonido LG.

*QNED93 viene en un máximo de 85 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

⁽¹⁾ Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Tu experiencia de cine completa con tu barra de sonido LG⁽¹⁾

⁽¹⁾ La barra de sonido se adquiere por separado.

⁽¹⁾La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

⁽²⁾WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

Persona en su salón sosteniendo su teléfono. En la pantalla hay un icono de transmisión que muestra que se está reflejando la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

 Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Refleja tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para un entretenimiento multipantalla.

*Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas. 

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin coste. Sin contratos. Sin cables.

Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores. 

El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

Juega miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a la aplicación de GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora, Xbox. Disfruta una gran variedad de juegos, desde títulos AAA con gamepad a juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

*La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

Perfecto para gaming, ahora con XBOX Cloud Gaming (1)

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR 144Hz(2) y a su compatibilidad con FreeSync

⁽¹⁾El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

⁽²⁾100/86/75/65 pulgadas de QNED85 admiten 144 Hz, 55/50 pulgadas de QNED85 admiten 120 Hz. Según especificaciones del HDMI 2.1.

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una muestra mucho desenfoque de movimiento. La otra, nítida y enfocada, muestra la alta frecuencia de imagen de LG QNED TV. El logotipo de VRR y el de 144 Hz aparecen en la esquina superior derecha.

Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™⁽¹⁾ que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

⁽¹⁾ FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

*Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes anteriores son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

LG TV’s met kleurrijke kunstwerken die de nieuwe levendige en bruisende kleurreproductietechnologie van LG QNED benadrukken staan op hun schermen. GEHEEL NIEUWE LG QNED evo AI logo is ook aanwezig.

LG TV’s met kleurrijke kunstwerken die de nieuwe levendige en bruisende kleurreproductietechnologie van LG QNED benadrukken staan op hun schermen. GEHEEL NIEUWE LG QNED evo AI logo is ook aanwezig.

Descubre el nuevo QNED evo

Descubre el nuevo QNED evo Más información

*La Soundbar puede comprarse por separado. 

* El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión de red para realizar las actualizaciones.  

*Los modelos de soundbar compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K QNED MiniLED

PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

120Hz Nativos (VRR 144Hz)

PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

Dynamic QNED Color Pro

PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

Procesador 4K IA α8 Gen2

PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Si

AUDIO - Salida de Audio

40W

AUDIO - Sistema de Altavoces

2.2 Canales

AUDIO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

1445 x 830 x 58,5

DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

18,6

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K QNED MiniLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Mini LED

Tasa de Refresco

120Hz Nativos (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

Dynamic QNED Color Pro

PROCESADO DE IMAGEN

Procesador de Imagen

Procesador 4K IA α8 Gen2

Escalado por IA

Super Escalado 4K con IA α8

Dynamic Tone Mapping

Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

Selección de Género IA

Si (SDR/HDR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de Atenuación

Precision Dimming Pro

Motion

Motion Pro

Modos de Imagen

10 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Picture Pro

Si

Auto Calibrado

Si

QMS (Quick Media Switching)

Si

GAMING

FreeSync Compatible (AMD)

Si

HGIG Mode

Si

Game Optimizer

Si (Game Dashboard)

ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Tasa de Refresco Variable)

Si (Hasta 144Hz)

Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

Si

ACCESIBILIDAD

Alto Contraste

Si

Escala de Grises

Si

Invertir colores

Si

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

1445 x 830 x 58,5

Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

1445 x 902 x 340

Medidas Embalaje

1795 x 1000 x 144

Peana TV (AnxPr mm)

380 x 340

Peso del TV Sin Peana (kg)

18,6

Peso del TV Con Peana (kg)

19,8

Peso Embalaje (kg)

27,5

Montura VESA (AnxAl mm)

400 x 300

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

8806096416426

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido IA

α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Diálogos Claros

Si (Regulación Auto Volumen)

WiSA Ready

Si (Up to 2.1 Channel)

LG Sound Sync

Si

Sound Mode Share

Si

Salida Simultánea de Audio

Si

Bluetooth Surround Ready

Si (Reproducción en 2 sentidos)

Salida de Audio

40W

Calibración Acústica IA

Si

Codecs de Audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

Dirección de Altavoces

Salida hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.2 Canales

WOW Orchestra

Si

CONECTIVIDAD

HDMI Canal de Retorno de Audio

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Support

Si (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ud

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

1ud

Ranura CI

1x (Excepto UK, Irlanda)

Salida HDMI

4ud (Soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (Puerto 4)

Entrada RF (Antenna/Cable)

2ud

Entrada USB

2ud (v 2.0)

Wi-Fi

Si (Wi-Fi 6)

SMART TV

Funciona Con Apple Airplay2

Si

Sistema Operativo (OS)

WebOS 25

Compatible con Cámara USB

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Lista

Si

Navegador web Libre

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Home Hub

Si

Reconocimiento Inteligente de Voz

Si

LG Channels

Si

Magic Remote Control

Incluido

MultiPantalla

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

ID Voz

Si

Funciona Con Apple Home

Si

ALIMENTACION

Alimentación (Voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo en Stanby

Under 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Mando a a Distancia

Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italia)

Cable de Ailimentación

Si (Desenchufable)

RADIODIFUSIÓN

Recepción TV Analógica

Si

Recepción TV Digital

DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satélite)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
Dismantling information(65QNED93A6A)
extensión:pdf
EU Energy label 2019(65QNED93A6A)
extensión:pdf
Product information sheet (65QNED93A6A)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(65QNED93A6A)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

359.5 x 276.8 x 120.3

Todas las especificaciones

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

359.5 x 276.8 x 120.3

PESO

Principal

1.9Kg

Gross Weight

3.5Kg

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
GPSR Safety Information(BT5-1P)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

Formato de Audio - Dolby Atmos

Si

Formato de Audio - DTS:X

Si

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

950 x 63 x 115 mm

Dimensiones (AnxAlxPr) - Altavoces Traseros

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Todas las especificaciones

EFECTOS DE SONIDO

AI Sound Pro

Si

Estándar

Si

Música

Si

Cinema

Si

Clear Voice Pro

Si

Deportes

Si

Game

Si

Bass Blast / Bass Blast +

Si

HI-RESOLUTION AUDIO

Muestreo

24bit/96kHz

FORMATO DE AUDIO

Dolby Atmos

Si

Dolby Digital

Si

DTS:X

Si

DTS Digital Surround

Si

AAC

Si

CONECTIVIDAD

Óptica

1

HDMI In

1

HDMI Out

1

USB

1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Si

Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos

Si

HDMI SUPPORTED

Pass-through

Si

Pass-through (4K)

Si

VRR / ALLM

Si

120Hz

Si

HDR10

Si

Dolby Vision

Si

Audio Return Channel (ARC)

Si

Audio Return Channel (e-ARC)

Si

CEC (Simplink)

Si

FACILIDADES

Remote App - iOS/Android OS

Si

Control de Modos de la Barra de Sonido

Si

TV Sound Mode Share

Si

WOW Interface

Si

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

950 x 63 x 115 mm

Altavoces Traseros

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Principal

3,0 kg

Altavoces Traseros (2Uds)

2,1 kg

Subwoofer

5,7 kg

Gross Weight

15,4 kg

ACCESORIOS

cable HDMI

Si

Soporte de Pared

Si

Mando a Distancia

Si

Tarjeta de Garantía

Si

CÓDICO EAN

Códico EAN

8806091969385

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
GPSR Safety Information(S70TR)
extensión:pdf
WEB INFO(S70TR)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Qué opina la gente

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
