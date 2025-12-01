About Cookies on This Site

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED85 75 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte
75QNED85A6C EU.pdf
Grado de energía : ES
TV

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED85 75 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte

75QNED85A6C EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Pack Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED85 75 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte

75QNED85A6C.ESB
QNED85 USP introductory video.
Vista frontal del Pack Smart TV LG QNED evo AI QNED85 75 pulgadas MiniLED 4K 2025 + Barra de Sonido S70TY + Soporte 75QNED85A6C
Vista frontal de TV LG QNED evo, con el logotipo LG QNED evo AI en la esquina de arriba. El televisor LG QNED evo ofrece texturas coloridas similares a la pintura que se unen.
Vista trasera de un televisor LG QNED evo
Vista frontal y lateral del televisor LG QNED evo AI 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
El procesador alpha 8 AI Processor Gen2 se enciende y emite destellos de luz naranjas y rosas. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece. En el texto de la imagen se puede leer “aproximadamente procesamiento neuronal de la IA 1,7 veces mayor que la NPU y 1,4 veces más rápido que la CPU”.
Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo. Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek. El título hace referencia a la nueva y exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG que te permite ver un color vívido en la pantalla.
Loro sobre la rama de un árbol en color vívido. El título hace referencia a cómo AI Picture Pro de LG ha aplicado unas mejoras visuales impresionantes en la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad de las escenas.
La imagen de un paisaje con una cueva desde la que se ve un cielo azul claro está dividida por la mitad. Una de las mitades está descolorida y la otra tiene un contraste muy marcado. En la parte inferior izquierda hay una pequeña imagen de cómo se colocan las luces LED convencionales y a la derecha hay una pequeña imagen de cómo se colocan de forma más compleja las luces de LG. El título hace referencia a cómo la tecnología Precision Dimming proporciona una imagen más nítida.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra la página de inicio de webOS 25 llena de aplicaciones y contenidos de entretenimiento. Junto al televisor está el mando a distancia LG AI Magic Remote. El botón AI está iluminado como si se hubiera activado con la voz del usuario. A su lado se puede ver una burbuja de texto que cambia a Mi cuenta. El texto breve explica cómo los usuarios pueden sincronizar su voz a su perfil personal para facilitar la navegación y recibir recomendaciones personalizadas.
AI Magic Remote de LG en primer plano. El icono del botón AI está resaltado. En el fondo aparece la interfaz de usuario de webOS de LG. El cursor del ratón implica que se está usando el mando a distancia. El texto explica cómo las funciones del mando a distancia y los controles hacen que la navegación en webOS sea más sencilla.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Interior of a sophisticated home. Lots of different artworks are displayed. On the center wall is an LG TV with artwork on the screen. The TV looks like a painting from a museum.
Características principales

    Productos en este Combo: 3
    Vista frontal del Smart TV LG QNED evo AI QNED85 75 pulgadas MiniLED 4K 2025

    75QNED85A6C

    LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV 2025 de 75 pulgadas
    75QNED85A6C EU.pdf
    Grado de energía : ES
    Ficha técnica de producto
    Vista frontal del soporte LG WOW Bracket BT5-2P

    BT5-2P

    Soporte barra de sonido - LG BT5-2P WOW Perfect Match para TV LG QNED con dos patas
    Vista frontal de la LG Soundbar S70TY y un subwoofer

    S70TY

    Barra de sonido para TV - LG S70TY, Bluetooth, 400W, 3.1.1 Canales con subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, Negro

    (1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

    (2)El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 75" y 86" comparado con los modelos con LED Direct.

    (3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

    (4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

    (5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

    (6)Según especifica el HDMI 2.1.

    (7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

     

    Las imágenes utilizadas en la descripción del producto a continuación son para fines ilustrativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para ver una representación exacta.

    LG QNED TV está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra coloridas texturas de pintura en rojo, amarillo, verde, azul y morado. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 4K AI que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI aparece en la esquina inferior izquierda. El fondo es un colorido degradado verde. También se puede ver el texto, impulsado por el procesador LG alpha AI.

    LG QNED TV está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra coloridas texturas de pintura en rojo, amarillo, verde, azul y morado. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 4K AI que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI aparece en la esquina inferior izquierda. El fondo es un colorido degradado verde. También se puede ver el texto, impulsado por el procesador LG alpha AI.

    QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

    (1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

    Calidad de imagenwebOS 25 con IALG Galeria +Diseño Sonido LG en armoníaSiéntete el protagonista de tus contenidos

    Procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente¹

    El procesador α8 AI 4K trabaja en 2.040 zonas independientes reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez.

    El procesador alpha 8 4K AI se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz de colores.

    (1) Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA. Excepto en 50" y 43" que incorporan el procesador α7 Gen8.

    Dynamic QNED Color

    Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 93% del espacio de color DCI-P3¹

    Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

    Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

    Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

    100% de color certificado con LG QNED evo¹

    (1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

    Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro ¹

    El procesador α8 AI 4K ofrece una mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes.

    Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un loro en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

    (1) AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

     

    LG webOS, el Smart TV más inteligente, que evoluciona a mejor cada año. Preparado para los próximos apagones TDT(1)

    (1)Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente. 

    (1) Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

    Resuelve tus dudas al momento con AI Search²

    Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

    Pantalla de LG OLED TV con miniaturas de diferentes tipos de contenidos deportivos. Se ve el icono de LG AI. Se ve un texto que representa a una persona que utiliza AI Search, ¿qué partidos deportivos se emiten a las 8 en punto este sábado?

    (2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

    Responde tus preguntas en tiempo real con el Chatbot con IA¹

    Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

    En la pantalla de un televisor LG QNED se reproducen contenidos de ciencia ficción. A la izquierda de la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario comunica al chatbot que la pantalla está demasiado oscura y el chatbot ofrece soluciones a su petición.

    (1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

    Control inteligente: Mando Magic Remote

    El único con puntero inalámbrico para una navegación más fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV y tu hogar⁽²⁾

    Primer plano del LG AI Magic Remote iluminado con cuatro iconos que emergen de él. AI Button, Easy Guide, Home Hub y Quick Access.

    On an LG QNED TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account.

    (1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

    (2) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

    Icono del botón AI. Es el logotipo exclusivo de LG AI.

    Botón de IA ¹

    Botón de IA¹ para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

    Icono de guía fácil. Símbolo de una pantalla de TV con un signo de interrogación en el centro.

    Fácil e intuitivo

    Pulsa el botón y activa el asistente virtual fácil y rápidamente

    Icono de Home Hub. Un símbolo de una casa en un círculo con puntos que representan conexiones inteligentes.

    Personaliza tu experiencia

    Controla todos tus dispositivos desde tu Smart TV

    Icono de acceso rápido. Un símbolo de un dedo puntero tocando un símbolo para representar la comodidad y facilidad de uso.

    Quick Cards

    Acceso rápido desde la home a tus aplicaciones favoritas con las Quick Cards

    Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas¹

    El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT ². Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€³. Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

    (1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

    (2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

    (3) El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

    Con una suscripción a LG Gallery+, descubre más de 4000 contenidos para crear un espacio a tu gusto.

    *El contenido disponible puede variar según el país.

    *El contenido proporcionado está sujeto a cambios.

    *Las 4000 piezas de contenido solo están disponibles en países donde se admite webOS Pay (Corea, EE. UU., Reino Unido y determinados países de la UE).

    *Se requiere una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

    *Se ofrece una prueba gratuita de un mes exclusivamente a los clientes con suscripción.

    Diseña tu espacio a tu gusto con una gran variedad de contenidos entre los que elegir.

    Explora una enorme biblioteca de contenidos. Desde arte, juegos, paisajes y mucho más, descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

    Disfruta de obras de arte con reconocimiento mundial en tu espacio.

    Interior de una casa sofisticada. Se exhiben muchas obras de arte diferentes. En la pared central hay un televisor LG con obras de arte populares en la pantalla. El televisor parece un cuadro de un museo.

    Rodéate de la belleza de la naturaleza.

    Interior de una casa rural. Una enorme televisión LG montada en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en su pantalla. La televisión parece una fotografía colgada en la pared.

    Aporta un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D.

    Interior de una casa elegante y colorida. Hay un televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

    Crea un ambiente divertido a través de contenidos variados.

    En una sala de juegos en casa, hay un enorme televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

    Personaliza tu espacio de infinitas maneras.

    Personalizel ambiente de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor en función de tus preferencias actuales.

    Sincroniza la música y las imágenes con tu estado de ánimo.

    Combina la música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre la música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

    Guía paso a paso sobre cómo configurar un televisor LG para reproducir música ambiental que se sincronice con las imágenes.
    En la pantalla de inicio de un televisor LG, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

    In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

    Disfruta de contenido seleccionado automáticamente y adaptado a tus gustos.

    Tu televisor aprende a conocer tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte obras de arte que se ajustan a tus gustos.

    *Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la comparación de datos con cada tipo de perfil.

    Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

    Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

    Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

    Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

    *La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

    El panel informativo se muestra en un televisor LG montado en la pared. Se muestran diferentes funcionalidades, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

    In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

    Manténgase al día con un panel de control personalizado todo en uno.

    Consulta información importante de un vistazo. Obten actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, ve tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y mucho más.

    *Para acceder a Google Calendar es necesario tener una cuenta de Google.

    Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la indicación inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de indicaciones y las obras de arte resultantes.

    Ein an der Wand befestigter LG TV mit Mobiltelefon im Vordergrund. Der Vorgang der Einrichtung von Google Photos auf dem LG TV wird angezeigt.

    Crea las obras de arte de tus sueños con la verdadera IA generativa de Google Gemini.

    Más allá del contenido existente, crea arte tal y como lo imaginaste con Google Gemini, impulsado por Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres y él generará obras de arte para ti.

    *La suscripción incluye 20 créditos al mes. Con un crédito se puede generar una imagen. 

    Los ajustes inteligentes se adaptan a los cambios en tu entorno.

    Siempre listo y salvapantallas

    Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte seleccionadas o imágenes curadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

    AI Brightness Control

    Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla en consecuencia para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

    Sensor de movimiento

    La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.

    *El salvapantallas está disponible con una suscripción.

    *El salvapantallas se activa de forma predeterminada tras 3 minutos sin reproducción de vídeo o sin actividad del mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar el tiempo a 10, 20 o 30 minutos. 

    *El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo salvapantallas.

    *Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

    *Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5.

    Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

    Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

    Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED montado en una pared que muestra tres elefantes caminando hacia el exterior sobre una barra de sonido LG.

    *QNED85 viene en un máximo de 100 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

    Diseño ultrafino

    Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

    *El diseño ultrafino solo se aplica a las 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85.

    Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

    (1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

    Tu experiencia de cine completa con tu barra de sonido LG ¹

    (1)La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

    (2)WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

    Soporte diseñado para tu TV LG QNED

    Diseño y sonido de tu barra de sonido LG en armonía con tu TV LG QNED

    *El soporte se puede emparejar con 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85. La barra de sonido debe adquirirse por separado. El soporte que puede variar según el país/producto.

    Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

    *Las características pueden variar según el modelo. Para conocer las características detalladas, consulta la página de cada modelo.

    Perfecto para gaming, ahora con XBOX Cloud Gaming¹

    Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR 144Hz² y a su compatibilidad con FreeSync

    Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una muestra mucho desenfoque de movimiento. La otra, nítida y enfocada, muestra la alta frecuencia de imagen de LG QNED TV. El logotipo de VRR y el de 144 Hz aparecen en la esquina superior derecha.

    (1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.
    (2)100/86/75/65 pulgadas de QNED85 admiten 144 Hz, 55/50 pulgadas de QNED85 admiten 120 Hz. Según especificaciones del HDMI 2.1. 

    Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

    Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker(1) que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

    Un director frente a un panel de control editando la película «Killers of the Flower Moon» en un LG OLED TV. En la parte inferior izquierda de la imagen aparece el logotipo de FILMMAKER MODE™. Debajo de la imagen hay logotipos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y LG Channels.

    (1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

    LG TV con coloridas obras que destacan la nueva tecnología de reproducción de colores vivos y vibrantes de LG QNED en sus pantallas. El logotipo de NOVÍSIMO LG QNED evo AI también está presente.

    LG TV con coloridas obras que destacan la nueva tecnología de reproducción de colores vivos y vibrantes de LG QNED en sus pantallas. El logotipo de NOVÍSIMO LG QNED evo AI también está presente.

    Descubre el nuevo QNED evo

    Descubre el nuevo QNED evo Más información

    *Todas las imágenes de encima de los detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

    *Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

    *La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

    *Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación. 

    *El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

    Imprimir

    Especificaciones técnicas estrella

    PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

    PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

    PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

    PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α8 Gen2

    PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

    GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

    AUDIO - Salida de Audio

    20W

    AUDIO - Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

    DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1677 x 965 x 30,9

    DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

    33,0

    Todas las especificaciones

    PICTURE (DISPLAY)

    Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

    Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

    Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

    Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

    Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

    PROCESADO DE IMAGEN

    Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α8 Gen2

    Escalado por IA

    Super Escalado 4K con IA α8

    Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

    Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

    Control de Brillo IA

    Si

    HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

    FILMMAKER MODE™

    Si

    Tecnología de Atenuación

    Local Dimming

    Motion

    Motion Pro

    Modos de Imagen

    10 modos

    HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

    AI Picture Pro

    Si

    Auto Calibrado

    Si

    QMS (Quick Media Switching)

    Si

    GAMING

    FreeSync Compatible (AMD)

    Si

    HGIG Mode

    Si

    Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

    ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

    VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (Hasta 144Hz)

    Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

    Si

    ACCESIBILIDAD

    Alto Contraste

    Si

    Escala de Grises

    Si

    Invertir colores

    Si

    DIMENSIONES Y PESOS

    Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1677 x 965 x 30,9

    Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1677 x 1055/1019 x 370

    Medidas Embalaje

    1820 x 1115 x 200

    Peana TV (AnxPr mm)

    1360/535 x 370

    Peso del TV Sin Peana (kg)

    33,0

    Peso del TV Con Peana (kg)

    35,0

    Peso Embalaje (kg)

    44,6

    Montura VESA (AnxAl mm)

    400 x 300

    CÓDIGO DE BARRAS

    CÓDIGO DE BARRAS

    8806096362136

    AUDIO

    Sonido IA

    α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

    Diálogos Claros

    Si (Regulación Auto Volumen)

    WiSA Ready

    Si (Up to 2.1 Channel)

    LG Sound Sync

    Si

    Sound Mode Share

    Si

    Salida Simultánea de Audio

    Si

    Bluetooth Surround Ready

    Si (Reproducción en 2 sentidos)

    Salida de Audio

    20W

    Calibración Acústica IA

    Si

    Codecs de Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

    Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

    Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

    WOW Orchestra

    Si

    CONECTIVIDAD

    HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 3)

    Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

    Entrada Ethernet

    1ud

    Simplink (HDMI CEC)

    Si

    SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

    Ranura CI

    1x (Excepto UK, Irlanda)

    Salida HDMI

    4ud (Soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (Puerto 4)

    Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

    Entrada USB

    2ud (v 2.0)

    Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6)

    SMART TV

    Funciona Con Apple Airplay2

    Si

    Sistema Operativo (OS)

    WebOS 25

    Compatible con Cámara USB

    Si

    AI Chatbot

    Si

    Siempre Lista

    Si

    Navegador web Libre

    Si

    Google Cast

    Si

    Google Home / Hub

    Si

    Home Hub

    Si

    Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

    LG Channels

    Si

    Magic Remote Control

    Incluido

    MultiPantalla

    Si

    Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

    ID Voz

    Si

    Funciona Con Apple Home

    Si

    ALIMENTACION

    Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

    Consumo en Stanby

    Under 0.5W

    ACCESORIOS INCLUIDOS

    Mando a a Distancia

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italia)

    Cable de Ailimentación

    Si (Desenchufable)

    RADIODIFUSIÓN

    Recepción TV Analógica

    Si

    Recepción TV Digital

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satélite)

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    Dismantling information(75QNED85A6C)
    extensión:pdf
    EU Energy label 2019(75QNED85A6C)
    extensión:pdf
    Product information sheet (75QNED85A6C)
    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(75QNED85A6C)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    Imprimir

    Especificaciones técnicas estrella

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    231.3 x 257.8 x 120.5 mm

    Todas las especificaciones

    DIMENSIONES (ANXALXPR)

    Principal

    231.3 x 257.8 x 120.5 mm

    PESO

    Principal

    1.46 Kg

    Gross Weight

    2.4Kg

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(BT5-2P)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    Imprimir

    Especificaciones técnicas estrella

    General - Número de canales

    3.1.1

    General - Potencia de Salida

    400 W

    Formato de Audio - Dolby Atmos

    Si

    Formato de Audio - DTS:X

    Si

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    950 x 63 x 115 mm

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

    Todas las especificaciones

    GENERAL

    Número de canales

    3.1.1

    Potencia de Salida

    400 W

    Número de Altavoces

    7 EA

    EFECTOS DE SONIDO

    AI Sound Pro

    Si

    Estándar

    Si

    Música

    Si

    Cinema

    Si

    Clear Voice Pro

    Si

    Deportes

    Si

    Game

    Si

    Bass Blast / Bass Blast +

    Si

    HI-RESOLUTION AUDIO

    Muestreo

    24bit/96kHz

    FORMATO DE AUDIO

    Dolby Atmos

    Si

    Dolby Digital

    Si

    DTS:X

    Si

    DTS Digital Surround

    Si

    AAC

    Si

    CONECTIVIDAD

    Óptica

    1

    HDMI In

    1

    HDMI Out

    1

    USB

    1

    Version de Bluetooth

    5.1

    Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Si

    Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos

    Si

    HDMI SUPPORTED

    Pass-through

    Si

    Pass-through (4K)

    Si

    VRR / ALLM

    Si

    120Hz

    Si

    HDR10

    Si

    Dolby Vision

    Si

    Audio Return Channel (ARC)

    Si

    Audio Return Channel (e-ARC)

    Si

    CEC (Simplink)

    Si

    FACILIDADES

    Remote App - iOS/Android OS

    Si

    Control de Modos de la Barra de Sonido

    Si

    TV Sound Mode Share

    Si

    WOW Interface

    Si

    DIMENSIONES (ANXALXPR)

    Principal

    950 x 63 x 115 mm

    Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

    PESO

    Principal

    3,0 kg

    Subwoofer

    5,7 kg

    Gross Weight

    13,3 kg

    POTENCIA

    Consumo STB (Principal)

    0.5 W ↓

    Consumo (Principal)

    33 W

    Consumo STB (Subwoofer)

    0.5 W ↓

    Consumo (Subwoofer)

    33 W

    ACCESORIOS

    cable HDMI

    Si

    Soporte de Pared

    Si

    Mando a Distancia

    Si

    Tarjeta de Garantía

    Si

    CÓDICO EAN

    Códico EAN

    8806087977011

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(S70TY)
    extensión:pdf
    WEB INFO(S70TY)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    Qué opina la gente

    Encuentra una tienda cercana

    Prueba el producto en un lugar cercano.
    SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO