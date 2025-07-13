Skip to Content Skip to Accessibility Help
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 75 pulgadas 4K 2025

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 75 pulgadas 4K 2025

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 75 pulgadas 4K 2025

75QNED9EA6A.AEUQ
Vista lateral ligeramente inclinada hacia la derecha del televisor LG QNED evo
Vista frontal de TV LG QNED evo, con el logotipo LG QNED evo AI en la esquina de arriba. El televisor LG QNED evo ofrece texturas coloridas similares a la pintura que se unen.
Vista trasera de un televisor LG QNED evo
Vista lateral inclinada hacia la izquierda del televisor LG QNED evo
Vista frontal y lateral del televisor LG QNED evo AI 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
El procesador alpha 8 AI Processor Gen2 se enciende y emite destellos de luz naranjas y rosas. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece. En el texto de la imagen se puede leer “aproximadamente procesamiento neuronal de la IA 1,7 veces mayor que la NPU y 1,4 veces más rápido que la CPU”.
Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo. Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek. El título hace referencia a la nueva y exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG que te permite ver un color vívido en la pantalla.
Loro sobre la rama de un árbol en color vívido. El título hace referencia a cómo AI Picture Pro de LG ha aplicado unas mejoras visuales impresionantes en la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad de las escenas.
La imagen de un paisaje con una cueva desde la que se ve un cielo azul claro está dividida por la mitad. Una de las mitades está descolorida y la otra tiene un contraste muy marcado. En la parte inferior izquierda hay una pequeña imagen de cómo se colocan las luces LED convencionales y a la derecha hay una pequeña imagen de cómo se colocan de forma más compleja las luces de LG. El título hace referencia a cómo la tecnología Precision Dimming proporciona una imagen más nítida.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra la página de inicio de webOS 25 llena de aplicaciones y contenidos de entretenimiento. Junto al televisor está el mando a distancia LG AI Magic Remote. El botón AI está iluminado como si se hubiera activado con la voz del usuario. A su lado se puede ver una burbuja de texto que cambia a Mi cuenta. El texto breve explica cómo los usuarios pueden sincronizar su voz a su perfil personal para facilitar la navegación y recibir recomendaciones personalizadas.
AI Magic Remote de LG en primer plano. El icono del botón AI está resaltado. En el fondo aparece la interfaz de usuario de webOS de LG. El cursor del ratón implica que se está usando el mando a distancia. El texto explica cómo las funciones del mando a distancia y los controles hacen que la navegación en webOS sea más sencilla.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.

Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED evo MiniLED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 25 veces más preciso(2) que ofrecen los MiniLEDs.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α8 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con gran fluidez VRR (144 Hz)(6), compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la mejor calidad de cine Dolby Vision y ATMOS; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(7).
Más

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75"  (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (Por favor, incluid la fecha de la muestra) (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Las imágenes utilizadas en la descripción del producto a continuación son para fines ilustrativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para ver una representación exacta.

LG QNED TV está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra coloridas texturas de pintura en rojo, amarillo, verde, azul y morado. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 4K AI que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI aparece en la esquina inferior izquierda. El fondo es un colorido degradado verde. También se puede ver el texto, impulsado por el procesador LG alpha AI.

QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

Calidad de imagen webOS 25 con IA Diseño Sonido LG en armonía Siéntete el protagonista de tus contenidos

Procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente¹

El procesador α8 AI 4K trabaja en 2.040 zonas independientes reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez.

El procesador alpha 8 4K AI se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz de colores.

(1) Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA. Excepto en 50" y 43" que incorporan el procesador α7 Gen8.

Dynamic QNED Color

Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 93% del espacio de color DCI-P3¹

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

100% de color certificado con LG QNED evo¹

(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro ¹

El procesador α8 AI 4K ofrece una mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes.

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un loro en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

(1) AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

 

Máxima nitidez, contraste y brillo

Dynamic Tone Mapping Pro analiza 2.040 zonas independientes de la imagen con IA mientras los MiniLEDs controlan la iluminación con hasta 12 veces más precisión¹ gracias a Precision Dimming.

Una imagen de paisaje de una cueva con vistas a un cielo azul despejado dividida por la mitad, con la mitad de la imagen difuminada y la otra mitad en marcado contraste. Abajo a la izquierda hay una pequeña imagen de cómo se colocan las luces LED convencionales y a la derecha una pequeña imagen de cómo se colocan las luces QNED evo de forma más intrincada.

(1) Dynamic Tone Mapping Pro aplica a todos los modelos excepto QNED85/86/87 de 50" y 43" que incluye Dymanic Tone Mapping. El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 75" y 86" comparado con los modelos con LED Direct.

* Imágenes simuladas

LG webOS, el Smart TV más inteligente, que evoluciona a mejor cada año. Preparado para los próximos apagones TDT(1)

(1)Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente. 

(1) Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search²

Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

Pantalla de LG OLED TV con miniaturas de diferentes tipos de contenidos deportivos. Se ve el icono de LG AI. Se ve un texto que representa a una persona que utiliza AI Search, ¿qué partidos deportivos se emiten a las 8 en punto este sábado?

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

Responde tus preguntas en tiempo real con el Chatbot con IA¹

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

En la pantalla de un televisor LG QNED se reproducen contenidos de ciencia ficción. A la izquierda de la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario comunica al chatbot que la pantalla está demasiado oscura y el chatbot ofrece soluciones a su petición.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación más fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV y tu hogar⁽²⁾

On an LG QNED TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account.

(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

(2) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

Icono del botón AI. Es el logotipo exclusivo de LG AI.

Botón de IA ¹

Botón de IA¹ para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

Icono de guía fácil. Símbolo de una pantalla de TV con un signo de interrogación en el centro.

Fácil e intuitivo

Pulsa el botón y activa el asistente virtual fácil y rápidamente

Icono de Home Hub. Un símbolo de una casa en un círculo con puntos que representan conexiones inteligentes.

Personaliza tu experiencia

Controla todos tus dispositivos desde tu Smart TV

Icono de acceso rápido. Un símbolo de un dedo puntero tocando un símbolo para representar la comodidad y facilidad de uso.

Quick Cards

Acceso rápido desde la home a tus aplicaciones favoritas con las Quick Cards

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas¹

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT ². Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€³. Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3) El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED montado en una pared que muestra tres elefantes caminando hacia el exterior sobre una barra de sonido LG.

*QNED85 viene en un máximo de 100 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

*El diseño ultrafino solo se aplica a las 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85.

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Tu experiencia de cine completa con tu barra de sonido LG ¹

(1)La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

(2)WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Soporte diseñado para tu TV LG QNED

Diseño y sonido de tu barra de sonido LG en armonía con tu TV LG QNED

*El soporte se puede emparejar con 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85. La barra de sonido debe adquirirse por separado. El soporte que puede variar según el país/producto.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

*Las características pueden variar según el modelo. Para conocer las características detalladas, consulta la página de cada modelo.

Perfecto para gaming, ahora con XBOX Cloud Gaming¹

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR 144Hz² y a su compatibilidad con FreeSync

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una muestra mucho desenfoque de movimiento. La otra, nítida y enfocada, muestra la alta frecuencia de imagen de LG QNED TV. El logotipo de VRR y el de 144 Hz aparecen en la esquina superior derecha.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.
(2)100/86/75/65 pulgadas de QNED85 admiten 144 Hz, 55/50 pulgadas de QNED85 admiten 120 Hz. Según especificaciones del HDMI 2.1. 

Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker(1) que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Un director frente a un panel de control editando la película «Killers of the Flower Moon» en un LG OLED TV. En la parte inferior izquierda de la imagen aparece el logotipo de FILMMAKER MODE™. Debajo de la imagen hay logotipos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y LG Channels.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

El mejor TV QNED para disfrutar de tus contenidos favoritos

Las películas cobran vida en tu home cinema gracias al modo FILMMAKER MODE que cuenta con Ambient Light Compensation para ajustarse a la iluminación ambiental y ofrecer una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos.

Dolby Vision y Ambient FILMMAKER MODE

Disfruta del cine tal como lo concibe un director gracias a Dolby Vision y FILMMAKER MODE que cuenta con Ambient Light Compensation para adaptarse al entorno y mantiene las imágenes tan reales como sea posible.

Dolby Atmos

Deja que un sonido envolvente y realista te rodee y te haga sentir como si estuvieras en el centro de toda la acción.

*Ambient FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. 

*Compatible con Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE se activa automaticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime video. 

*El televisor QNED85 de 100 pulgadas es el único que cuenta con Dolby Atmos.

*Todas las imágenes encima de los detalles del producto son para fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes de arriba son simuladas.

*Los servicios disponibles pueden variar según la región o el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.

