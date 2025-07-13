Los mejores televisores 4K de LG son:

LG G5 OLED (2025)

Con un aprendizaje profundo de IA mejorado y algoritmos avanzados de refuerzo de luz, el procesador Alpha11 AI 4K Gen2 analiza la pantalla en tiempo real, optimizando los colores y el brillo (Brightness Booster) para una visualización más vibrante. También realiza 4K AI Super Upscaling, ofreciendo visuales más claras en plataformas de streaming como Apple TV + *.

LG C5 OLED (2025)

Gracias al procesador Alpha9 AI Processor 4K Gen8, este televisor refina cada escena con AI Super Upscaling, reduciendo el ruido y mejorando la resolución para ofrecer una imagen más fluida y realista.

LG QNED92 (2025)

Un televisor MiniLED premium con Dynamic QNED Color Pro**, que ofrece un 100% de volumen de color verificado*** para disfrutar de imágenes ricas y realistas. El procesador Alpha8 AI Processor 4K Gen2 mejora webOS 25, ofreciendo una experiencia visual mejorada en un diseño elegante y delgado con Precision Dimming.

LG QNED85 (2025)

Un televisor MiniLED con Dynamic QNED Color**, que ofrece un 100% de volumen de color verificado*** y una calidad de imagen excepcional. Equipado con el procesador Alpha8 AI 4K Gen2 y webOS 25 para una experiencia de TV inteligente fácil de usar, mientras que la atenuación local avanzada mejora el contraste, todo dentro de un diseño elegante.

*Se requieren suscripciones separadas para Apple TV+ y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

**Dynamic QNED Color/ Color Pro utiliza la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que sustituye a los puntos cuánticos.

***Las pruebas de volumen de color pueden producir resultados superiores al 100%. Probado de forma independiente conforme a la especificación de prueba Intertek, según el espacio de color DCI-P3 con un punto blanco D65.