86-98 Pulgadas Televisores LG 4K

Descubre la amplia gama de televisores LG 4K con toda la potencia de webOS. Disfruta del calidad 4K a tu manera, ya sea con los televisores LG OLED que ofrecen el único negro puro o con los LG QNED, que combinan un contraste increíble y colores vivo. Conoce también toda la tecnología de televisores de LG, que incluye LG UHD, OLED, OLED evo, QNED y Nanocell.

Preguntas Frecuentes

P.

¿Qué es un televisor 4K?

R.

Un televisor 4K es un televisor que ofrece una resolución de 3840 x 2160, con 8,3 millones de píxeles en pantalla. Esto significa imágenes más nítidas y detalladas, y una experiencia más envolvente, sobre todo en pantallas grandes.

 

Para películas, deportes y juegos, la resolución 4K de los televisores LG hace que cada escena sea más clara y fluida*. Además, con servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Prime Video** que ofrecen una amplia gama de contenidos en 4K, siempre hay algo impresionante que ver.

 

Descubre más sobre lo que tú necesitas en un televisor 4K

 

*Los televisores 4K ofrecen una experiencia mejorada en comparación con los televisores HD estándar (1080p).

**Se requieren suscripciones separadas para Netflix, Disney+, Prime Video y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

P.

¿Cuál es el mejor televisor 4K de LG?

R.

Los mejores televisores 4K de LG son:

 

LG G5 OLED (2025)

Con un aprendizaje profundo de IA mejorado y algoritmos avanzados de refuerzo de luz, el procesador Alpha11 AI 4K Gen2 analiza la pantalla en tiempo real, optimizando los colores y el brillo (Brightness Booster) para una visualización más vibrante. También realiza 4K AI Super Upscaling, ofreciendo visuales más claras en plataformas de streaming como Apple TV + *.

 

LG C5 OLED (2025)

Gracias al procesador Alpha9 AI Processor 4K Gen8, este televisor refina cada escena con AI Super Upscaling, reduciendo el ruido y mejorando la resolución para ofrecer una imagen más fluida y realista.

 

LG QNED92 (2025)

Un televisor MiniLED premium con Dynamic QNED Color Pro**, que ofrece un 100% de volumen de color verificado*** para disfrutar de imágenes ricas y realistas. El procesador Alpha8 AI Processor 4K Gen2 mejora webOS 25, ofreciendo una experiencia visual mejorada en un diseño elegante y delgado con Precision Dimming.

 

LG QNED85 (2025)

Un televisor MiniLED con Dynamic QNED Color**, que ofrece un 100% de volumen de color verificado*** y una calidad de imagen excepcional. Equipado con el procesador Alpha8 AI 4K Gen2 y webOS 25 para una experiencia de TV inteligente fácil de usar, mientras que la atenuación local avanzada mejora el contraste, todo dentro de un diseño elegante.

 

*Se requieren suscripciones separadas para Apple TV+ y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

**Dynamic QNED Color/ Color Pro utiliza la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que sustituye a los puntos cuánticos. 

***Las pruebas de volumen de color pueden producir resultados superiores al 100%. Probado de forma independiente conforme a la especificación de prueba Intertek, según el espacio de color DCI-P3 con un punto blanco D65.

P.

¿Qué contenido hay disponible en 4K?

R.

Hay una amplia gama de contenidos 4K disponibles en varias plataformas de streaming, alquileres digitales y servicios complementarios. Algunas de las opciones de streaming más populares son Netflix, Disney+, Prime Video, y Rakuten TV*. Todas estas plataformas ofrecen una selección de películas en 4K, programas de televisión y originales exclusivos.

 

*Se requieren suscripciones separadas para Netflix, Disney+, Prime Video, y Rakuten TV y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

P.

 ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un televisor 4K?

R.

Estos son algunos de los factores clave que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un televisor 4K:

 

Resolución y calidad de imagen

Asegúrate de que el televisor tiene resolución 4K real para obtener imágenes más nítidas y detalladas. El LG OLED TV ofrece el único negro puro* tanto en espacios luminosos como oscuros.

 

Funciones Smart TV

Asegúrate de que el televisor cuenta con una plataforma innovadora y fácil de usar que proporciona acceso a servicios de streaming populares como Netflix, Disney+, Prime Video** y otros. LG webOS proporciona una búsqueda de contenido intuitiva impulsada por IA, reconocimiento de voz y recomendaciones personalizadas adaptadas a los hábitos de visualización.Además, ofrece actualizaciones anuales que mejoran tu TV.

 

Tamaño de pantalla

Las pantallas más grandes, como las de 55 pulgadas y superiores, maximizan la resolución 4K, proporcionando una experiencia más detallada y cinematográfica.

 

Funciones de juego

Para los jugadores, VRR (frecuencia de actualización variable) y ALLM (modo de baja latencia automática) ayudan a proporcionar un juego más fluido al tiempo que reduce el retraso.

 

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL para un negro perfecto medido según IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en un entorno de iluminación interior típico (200 lux a 500 lux).

El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

**Se requieren suscripciones separadas para Netflix, Disney+, Prime Video y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

P.

¿Cuál es la diferencia entre un televisor 4K y uno 8K?

R.

Un televisor 4K ofrece una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles, lo que se traduce en imágenes nítidas, colores vivos y compatibilidad con el alto rango dinámico (HDR), que crea una imagen más realista. En cambio, un televisor 8K ofrece una resolución de 7.680 x 4.320 píxeles, lo que mejora aún más la claridad. Aunque 8K es la tecnología de resolución más avanzada, la mayoría de los contenidos siguen estando disponibles en 4K. Con una amplia selección de películas, programas y juegos en 4K, sigue siendo la mejor opción de entretenimiento inmersivo hoy en día.

