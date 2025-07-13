Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Conoce UHD ultimate de LG, el Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año. Disfruta de tus contenidos en 4K, con un sistema Smart TV webOS nuevo cada año.

86-98 Pulgadas TVs LG Ultra HD Ultimate

La tecnología más avanzada se une a la impresionante resolución 4K con los televisores UHD de LG. Diseñados para elevar tu experiencia de visualización, estos televisores ofrecen colores vibrantes y detalles nítidos que dan vida a cada escena. 

 

En el corazón de la gama UHD de LG se encuentra el procesador Alpha 5 AI 4K Gen7, que mejora de forma inteligente la calidad de imagen y sonido para un entretenimiento inmersivo. Disfrutarás de un rango más amplio de brillo y contraste, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.

 

Todos los televisores LG de esta gama vienen equipados con el sistema operativo webOS, que ofrece una interfaz fácil de usar y acceso a una amplia variedad de servicios y aplicaciones de streaming. Su diseño elegante complementa cualquier espacio, convirtiendo a estos televisores 4K en una adición sofisticada para tu hogar.

 

Perfectos para ver tus películas favoritas, retransmitir deportes y jugar, los televisores UHD de LG ofrecen un rendimiento y una calidad excepcionales. Explora toda la gama de tamaños y características para encontrar el televisor UHD perfecto que se adapte a tu estilo de vida.

 

Compra ahora un TV LG UHD Ultimate, el Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año.

