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Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 55 pulgadas 4K 2026

Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 55 pulgadas 4K 2026

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Vista frontal de Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 55 pulgadas 4K 2026 55NU800B6LA
LG NANO 4K UHD AI NU80 shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 957 mm-wide screen, 560 mm screen height, 626 mm height with stand, a 67.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 826 by 251 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU80 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU80’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG NANO 4K UHD AI NU80, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU80 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU80 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU80 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying vibrant, multicolored abstract shapes across the screen.
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Vista frontal de Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 55 pulgadas 4K 2026 55NU800B6LA
LG NANO 4K UHD AI NU80 shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 957 mm-wide screen, 560 mm screen height, 626 mm height with stand, a 67.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 826 by 251 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU80 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU80’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG NANO 4K UHD AI NU80, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU80 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU80 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU80 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying vibrant, multicolored abstract shapes across the screen.
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Características principales

  • Descubre todos los detalles de la imagen gracias la tecnología exclusiva Nano 4K con Nanodefinición inteligente que aumenta la precisión para ofrecer un 180% más de nitidez1.
    Contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes y hasta 300 nits de luminosidad.
  • Con tecnología Anti-reflejos: reduce el 94% de los reflejos2 que garantiza la calidad de imagen con bajos reflejos.
    Disfruta de la experiencia de cine en tu salón con la calidad de imagen HDR10 y el sonido Dolby Digital Plus.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar adquiriendo un mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico3. Se adquiere por separado. Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.
    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOS hasta el 20314.
  • El procesador de alta potencia (4K α7 Gen9), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV con funciones avanzadas para gaming: disfruta la experiencia gaming con cloud gaming5.
Más

¿Por qué elegir LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Nano Detail Enhancer shows an image of a feather, powered by the alpha AI Processor that detects textures and color volume to enhance micro details and deliver clearer, more vibrant 4K image quality.

Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU80 with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying vibrant, multicolored abstract shapes across the screen.

Slim Design

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Secured by LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

Award-winning Multi AI webOS

LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub for Personalization

LG NANO 4K UHD AI NU80 with LG Channels offers endless free entertainment, including live TV channels, movies, and exclusive content, with direct access to a wide range of viewing options.

LG Channels - Endless Entertainment for Free

Tecnología exclusiva de LG en gran pulgada NANO definición un 180% superior1

Cuanto mayor es la pulgada, más importante es la calidad de imagen. La NANO definición y las 2.040 zonas DTM permite mejorar el constraste, el detalle y el brillo en la imagen. Disfruta de tus contenidos favoritos en gran pulgada con la nitidez de los TV LG NANO 4K UHD.

Tecnología exclusiva de LG con NANO definición un 180% superior1

Disfruta de imágenes un 180% más nitidas1

El procesador inteligente analiza la imagen en 2.040 zonas independientes aumentando su nitidez gracias a la tecnología exclusiva de NANO definición.

LG NANO 4K UHD AI NU80 con Nano Detail Enhancer muestra la imagen de una pluma, impulsada por el procesador alfa AI que detecta texturas y volumen de color para mejorar los microdetalles y ofrecer una calidad de imagen 4K más clara y vibrante.

HDR10 Pro

Detalles vívidos, contraste más profundo en cada escena

Con calidad de imagen HDR10 Pro que potencia el constraste entre las luces más brillantes y las sombras más profundas para sumergirte en cada escena. 1)

LG NANO 4K UHD AI Nu80 resalta HDR10 Pro en una imagen panorámica dividida comparando SDR y HDR10 Pro, revelando luces más brillantes, sombras más profundas y un contraste mejorado en una escena de atardecer en un lago para mayor detalle y claridad.

LG NANO 4K UHD AI Nu80 resalta HDR10 Pro en una imagen panorámica dividida comparando SDR y HDR10 Pro, revelando luces más brillantes, sombras más profundas y un contraste mejorado en una escena de atardecer en un lago para mayor detalle y claridad.

Procesador α7 Gen9 AI

Procesador de alta potencia (4K α7 Gen9)

El procesador α7 Gen9 IA está preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en las 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.

LG NANO 4K UHD AI El procesador alfa 7 AI 4K Gen9 de NU80 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mejor contraste y profundidad.

LG NANO 4K UHD AI El procesador alfa 7 AI 4K Gen9 de NU80 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mejor contraste y profundidad.

¿Por qué un TV inteligente de LG?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras, se hace cada día más inteligente con un hub de IA personalizado

El Smart TV webOS más fácil, inteligente y seguro1  

Búsqueda avanzada con IA: Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y luego selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más completos y relevantes.4)

Obtén recomendaciones personalizadas de contenido

Al presionar el botón de IA de tu mando a distancia se activará AI Concierge para ofrecerte contenidos adaptados a tus intereses, basandose en lo que sueles ver y lo que te gusta.5)

¡El TV reconoce tu voz y te lleva a la página principal de tu perfil hecha a medida para ti!

En la página de inicio de tu perfil podrás tener todo a tu alcance: el tiempo, el calendario, los widgets e incluso tus alertas deportivas.6)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Más inteligente

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado y trasmisión segura de datos.

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año.⁹

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil1

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.10)

LG NANO 4K UHD AI NU80 cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

La pantalla principal del LG NANO 4K UHD AI NU80 accede a la interfaz de LG Channels, con canales de TV en directo gratuitos, películas y contenido exclusivo. Destaca el acceso directo a cientos de opciones de entretenimiento sin pago, sin suscripción y sin necesidad de decodificador.

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos.11)

LG NANO 4K UHD AI Nu80 con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único sistema de control.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home.12)

Diseñado para elevar tu espacio

Slim Design

Diseño fino que se integra en tu decoración

Elaborado con líneas minimalistas y detalles refinados, el perfil elegante de tu televisor aporta un toque sofisticado a tu hogar.

LG NANO 4K UHD AI NU80 con diseño Slim está montado en la pared en un espacio de vida luminoso y abierto, con un perfil elegante que se integra perfectamente en el interior mientras muestra formas abstractas vibrantes y multicolores en toda la pantalla.

Convierte tu casa en un estadio 

Predicciones deportivas con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Disfruta apoyando a tu equipo gracias a estos conocimientos generados por IA.14)

TruMotion

Movimiento adaptado a cada contenido

La IA identifica el contenido que estás viendo y TruMotion ajusta la calidad de imagen al movimiento para una experiencia de visualización natural con películas, deportes y más.

Alertas deportivas

No te pierdas nada de tus equipos favoritos

Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos, resultados y más de tu equipo.

Smart TV perfecto para gaming 

LG NANO 4K UHD AI NU80 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.
LG NANO 4K UHD AI NU80 incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos GeForce NOW y webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU80 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.
LG NANO 4K UHD AI NU80 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.
LG NANO 4K UHD AI NU80 incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos GeForce NOW y webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU80 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.
Respuesta inmediata con el mando Bluetooth

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.16)

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming1 y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.17)

Menú exclusivo gaming

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

Calidad de cine en tu hogar 

LG NANO 4K UHD AI NU80 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logo de FILMMAKER MODE en la esquina inferior izquierda.

LG NANO 4K UHD AI NU80 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logo de FILMMAKER MODE en la esquina inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Disfruta las películas tal y como el director las creó

Vive el cine tal y como el director lo creó con el modo FILMMAKER que mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.18)

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar la TV con la barra de sonido LG, el sistema amplía la profundidad y la dirección del audio para tener una experiencia envolvente más completa.19)

LG NANO 4K UHD AI NU80 con WOW Orchestra muestra a un director de orquesta dirigiendo una actuación en pantalla, mientras ondas sonoras superpuestas de la televisión y la barra de sonido de abajo llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional 

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino el propio Dynamic Tone Mapping de LG aplicado fotograma a cuadro para contenido HDR10.

 

2)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

3)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

4)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

5)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

6)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

7)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

8)*Se requiere actualización de red.

 

9)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

10)*Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

11)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

 

12)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

 

14)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

16)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

 

18)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

 

19)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

 

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Características Principales

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    60Hz Nativo

  • PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Salida de Audio

    20W

  • AUDIO - Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

  • Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Directa

  • Tasa de Refresco

    60Hz Nativo

PROCESADO DE IMAGEN

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • Escalado por IA

    Super Escalado 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Si

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modos de Imagen

    9 modos

  • Auto Calibrado

    Si

GAMING

  • HGIG Mode

    Si

  • Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

  • ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (hasta 60Hz)

ACCESIBILIDAD

  • Alto Contraste

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Invertir colores

    Si

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096719756

AUDIO

  • Sonido IA

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Diálogos Claros

    Si

  • LG Sound Sync

    Si

  • Sound Mode Share

    Si

  • Salida Simultánea de Audio

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Codecs de Audio

    AC4, AC3, (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el Manual)

  • Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

  • WOW Orchestra

    Si

CONECTIVIDAD

  • HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ud

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • Ranura CI

    1ud

  • Salida HDMI

    3ud (soporta eARC, ALLM)

  • Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

  • Entrada USB

    1ud (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 5)

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • AI Chatbot

    Si

  • Navegador web Libre

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Home Hub

    Si (LG ThinQ)

  • Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si (con app LG ThinQ)

  • LG Channels

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Funciona Con Apple Home

    Si

ALIMENTACION

  • Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo en Stanby

    Under 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Mando a a Distancia

    Mando Estándar

  • Cable de Ailimentación

    Si (Desenchufable)

RADIODIFUSIÓN

  • Recepción TV Analógica

    Si

  • Recepción TV Digital

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satélite)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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