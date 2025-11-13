We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Affichage LED intérieur | 4K I LG France
LG LSCC015-GZ
Fonctionnalités principales
- Affichage LED intérieur
- 4K
- LG France
Série LSCC Ultra fine
* Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
Profondeur ultra fine et légèreté
Le design ultra fin, avec une épaisseur de boîtier de seulement 33,6 mm et un poids de seulement 5,0 kg, est la caractéristique remarquable de ce produit. Ce design élégant et léger permet à la série LSCC d'être installée de manière harmonieuse dans des lieux variés, s'harmonisant sans effort avec son environnement.
Qualité d'image exceptionnelle avec le HDR 4K
Tous les modèles de la série LSCC offrent un HDR 4K tout en conservant une luminosité de 800 nits. Non seulement ils offrent un excellent taux de contraste et un angle de vision large, mais la fonctionnalité HDR 4K garantit également une qualité d'image époustouflante.
* Cette fonctionnalité n'est prise en charge que lorsque le contrôleur CVCA de LG est utilisé.
Efficacité énergétique supérieure
La série LSCC améliore la consommation électrique de 16 % à 25 %, selon les modèles pitch, offrant à la fois une efficacité énergétique et des coûts d'exploitation réduits. Par conséquent, la série LSCC est le deuxième modèle le plus économe en énergie de la gamme PKG intérieure de LG en août 2024.
* L'amélioration de la consommation électrique est comparée au modèle LSCB de LG.
Crochets filaires attachables pour modules
Tous les modules sont livrés avec des supports filaires fixés à l'arrière, ce qui permet de sécuriser les câbles pour une installation sur des plafonds, des murs ou d'autres surfaces selon les besoins. Il suffit de fixer un fil de sécurité pour empêcher le module de tomber, pour assurer sa sécurité.
* Les câbles peuvent être commandés séparément en tant qu'accessoires.
Design d’angle à 90° disponible
En ajoutant l’option d’angle à 90°, la série LSCC s’intègre parfaitement à n’importe quel espace afin d’offrir un contenu fluide aux clients. De plus, des écrans LED élégamment incurvés peuvent être mis en place en option.
Compatibilité avec les solutions logicielles LG
Une fois connectée au contrôleur de système CVCA de LG, la série LSCC est compatible avec des solutions logicielles telles que LG ConnectedCare, Assistant LED, et le SuperSign CMS qui aident les clients lors de l’exploitation de leur entreprise.
* La disponibilité du service ’LG ConnectedCare’ dépend de la région et celui-ci doit être acheté séparément. Veuillez contacter le représentant commercial LG de votre région pour plus d’informations.
* Éléments pouvant être surveillés par LG ConnectedCare : Contrôleur système LG webOS (température, état des signaux, vérification du FGPA, connexion Ethernet), carte de réception (température, alimentation par LED)
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
