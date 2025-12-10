About Cookies on This Site

OLED transparent
Fiche produit

OLED transparent

Fiche produit

OLED transparent

LG 55EW5P-M
Vue avant avec image de remplissage
vue de côté à 45 degrés avec image de remplissage
Vue avant
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +90 degrés
Vue arrière
Gros plan du côté inférieur
Gros plan du côté inférieur 2
Image prise en haut à droite
Vue de dessus
Vue latérale à -45 degrés du décodeur
Vue avant du décodeur
Vue arrière du décodeur
Fonctionnalités principales

  • Résolution : 1 920 x 1 080 (FHD)
  • Luminosité : 200 / 600 nits (APL 100 % / 25 % sans verre)
  • Transparence : 43 % (ensemble)
  • Largeur de cadre : Uniforme : 12,2 mm (H/D/G/B)
Plus

Voir l’invisible,
OLED transparent LG

Dans le salon d’une maison luxueuse avec vue sur l’océan depuis un étage supérieur, le mobilier présente un écran OLED transparent intégré. L’écran montre des images d’oiseaux qui se fondent parfaitement avec le grand arbre visible derrière l’écran transparent.

Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.

Transparence élevée

La technologie LG OLED permet à l’écran OLED transparent de présenter un design élégant sans avoir besoin d’une unité de rétroéclairage ou de cristaux liquides, offrant une transparence impressionnante de 43 %*. Il montre clairement les objets derrière l’écran, tout en superposant les informations pertinentes juste devant eux.

Des écrans OLED transparents sont installés des deux côtés des couloirs du musée. Les écrans affichent des images de statues anciennes ainsi que des informations les concernant, avec trois 55EW5P-M empilés verticalement pour former l’écran.

* L’année de mesure : Méthode de mesure
2022 : Vérification de la transparence à l’aide d’un hazemètre
Effectuée par : Écran LG - test interne

Élégance épurée et transparence

Connectant les espaces et ajoutant une sensation d’ouverture, cet écran transparent présente un design magnifique qui complète le mobilier haut de gamme et les intérieurs luxueux. Sa finition métallique épurée permet une installation facile sur les meubles, les murs ou pratiquement n’importe quel emplacement souhaité.

Une unité d’affichage ouverte dans le grand salon avec un écran OLED transparent installé au centre. L’écran affiche des images d’arbres ainsi que l’heure et la météo actuelles, et le paysage visible à travers l’écran transparent donne à l’espace une sensation plus étendue.

Design extensible

Grâce à son design mécanique amélioré, il peut être installé de diverses manières, que ce soit en tant qu’unité unique ou en tant que mur véritablement transparent, afin de s’adapter aux structures et espaces existants. Placez ce produit dans l’espace de vos rêves pour améliorer l’ouverture et l’esthétique.

Une famille prend une photo avec un mur OLED transparent composé de 3x5 55EW5P-M à l’intérieur. Le père, debout face au mur, prend une photo de la mère et de l’enfant, qui se tiennent derrière le mur avec des animaux et des plantes naturellement affichés à l’écran.

Installation et stabilité pratiques

Ce produit offre facilité et stabilité pendant l’installation grâce à ses bords et sa structure métalliques. En d’autres termes, le bord métallique appliqué aux cadres renforce la rigidité du produit. De plus, les trous M4 (type de vis), largement utilisés dans le monde entier, sont intégrés dans tous les coins arrière pour faciliter l’installation.

Les bords métalliques sur les cadres du 55EW5P-M, ainsi que les trous M4 (type de vis) à chaque bord, sont affichés dans une vue agrandie.

* Les vis ne sont pas fournies.

Scènes d’utilisation

Découvrez le merveilleux écran OLED transparent de pointe de LG, conçu pour être utilisé dans divers espaces. Ce produit brise les barrières entre l’écran et la réalité, connectant de manière transparente différents espaces, objets et personnes.

1. Utilisé dans le salon d’une maison luxueuse 2. Utilisé comme mur photo 3. Utilisé comme mur à l’entrée du salon de l’aéroport 4. Utilisé dans un magasin de vente au détail

Imprimer

Toutes les caractéristiques

PANNEAU

  • Taille de l’écran (pouces)

    55"

  • Technologie de dalle

    OLED

  • Unité de rétroéclairage Type

    OLED

  • Rapport d’aspect

    16:09

  • Résolution d’origine

    1,920 × 1,080 (FHD)

  • Taux de rafraîchissement

    120 Hz

  • Luminosité

    200 / 600 nit (APL 100% / 25%, without Glass)

  • Rapport de contraste

    200,000 : 1

  • Rapport de compression dynamique

    Oui

  • Gamme de couleurs

    DCI 90%, BT709 110%

  • Angle de vision (H x V)

    178 × 178

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    10 bit (R), 1.07 Billion Colors

  • Temps de réponse

    0.1 ms (G to G), 8 ms (MPRT)

  • Traitement de surface (Diffusion)

    Haze 3% (Set), Hard Coating (5 H)

  • Garantie à vie

    30,000 Hrs (Typ.)

  • Heures de fonctionnement (heures / jours)

    18 / 7 (Moving Content Only)

  • Portrait / Paysage

    Oui / Oui

  • Transparence

    43% (Set)

  • QWP (Lame quart d’onde)

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • Entrée HDMI

    Oui

  • Entrée HDMI (HDCP ver.)

    Oui

  • Entrée DP

    Oui

  • Entrée USB

    Oui

  • Sortie HDMI

    Oui

  • Sortie DP

    Oui

  • Sortie audio

    Oui

  • Sortie de haut-parleur externe

    Oui

  • Sortie RS232C

    Oui

  • Sortie RJ45(LAN)

    Oui

  • Sortie IR

    Oui

CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES

  • Couleur du cadre

    Transparent

  • Largeur de bord

    Even 12.2 mm (T/R/L/B)

  • Poids (Tête)

    14.1 kg (Head), 2.6 kg (Signage Box)

  • Poids avec emballage

    30.0 kg

  • Dimensions de l’écran (L x H x P)

    1,237.6 × 717.9 × 86.5 mm (Head), 381.6 × 217.6 × 73.6 mm

  • Dimensions de l’emballage (l x H x P)

    1,368 × 245 × 957 mm

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

  • Température de fonctionnement

    0 to 40

  • Humidité de fonctionnement

    10%-80%

PUISSANCE

  • Alimentation électrique

    AC 100-240 V~, 50/60 Hz

  • Type d’alimentation

    Built-in Power

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

  • Typ.

    70 W (IEC 62087)

  • Max.

    230 W

  • BTU (British Thermal Unit)

    0.5 W

  • Économies d’énergie intelligente (70 %)

    0.5 W

  • DPM

    239 BTU/Hr (Typ.), 785 BTU/Hr (Max

CERTIFICATION

  • Sécurité

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    Oui

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

  • SuperSign CMS

    Oui

  • SuperSign Control+

    Oui

  • SuperSign Cloud

    Oui

  • Mobile CMS

    Oui

  • Connected Care

    Oui

LANGUE

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese (Simplified), Chinese (Original), Portugues (Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues (Europe), Dutch, Czech, Greek, Polski, Türkçe, Arabic

FONCTIONNALITÉ DÉDIÉE - TACTILE

  • Épaisseur du verre de protection

    3.0 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.