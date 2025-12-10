We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Voir l’invisible,
OLED transparent LG
Dans le salon d’une maison luxueuse avec vue sur l’océan depuis un étage supérieur, le mobilier présente un écran OLED transparent intégré. L’écran montre des images d’oiseaux qui se fondent parfaitement avec le grand arbre visible derrière l’écran transparent.
Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
Transparence élevée
La technologie LG OLED permet à l’écran OLED transparent de présenter un design élégant sans avoir besoin d’une unité de rétroéclairage ou de cristaux liquides, offrant une transparence impressionnante de 43 %*. Il montre clairement les objets derrière l’écran, tout en superposant les informations pertinentes juste devant eux.
Des écrans OLED transparents sont installés des deux côtés des couloirs du musée. Les écrans affichent des images de statues anciennes ainsi que des informations les concernant, avec trois 55EW5P-M empilés verticalement pour former l’écran.
* L’année de mesure : Méthode de mesure
2022 : Vérification de la transparence à l’aide d’un hazemètre
Effectuée par : Écran LG - test interne
Élégance épurée et transparence
Connectant les espaces et ajoutant une sensation d’ouverture, cet écran transparent présente un design magnifique qui complète le mobilier haut de gamme et les intérieurs luxueux. Sa finition métallique épurée permet une installation facile sur les meubles, les murs ou pratiquement n’importe quel emplacement souhaité.
Une unité d’affichage ouverte dans le grand salon avec un écran OLED transparent installé au centre. L’écran affiche des images d’arbres ainsi que l’heure et la météo actuelles, et le paysage visible à travers l’écran transparent donne à l’espace une sensation plus étendue.
Design extensible
Grâce à son design mécanique amélioré, il peut être installé de diverses manières, que ce soit en tant qu’unité unique ou en tant que mur véritablement transparent, afin de s’adapter aux structures et espaces existants. Placez ce produit dans l’espace de vos rêves pour améliorer l’ouverture et l’esthétique.
Une famille prend une photo avec un mur OLED transparent composé de 3x5 55EW5P-M à l’intérieur. Le père, debout face au mur, prend une photo de la mère et de l’enfant, qui se tiennent derrière le mur avec des animaux et des plantes naturellement affichés à l’écran.
Installation et stabilité pratiques
Ce produit offre facilité et stabilité pendant l’installation grâce à ses bords et sa structure métalliques. En d’autres termes, le bord métallique appliqué aux cadres renforce la rigidité du produit. De plus, les trous M4 (type de vis), largement utilisés dans le monde entier, sont intégrés dans tous les coins arrière pour faciliter l’installation.
Les bords métalliques sur les cadres du 55EW5P-M, ainsi que les trous M4 (type de vis) à chaque bord, sont affichés dans une vue agrandie.
* Les vis ne sont pas fournies.
Scènes d’utilisation
Découvrez le merveilleux écran OLED transparent de pointe de LG, conçu pour être utilisé dans divers espaces. Ce produit brise les barrières entre l’écran et la réalité, connectant de manière transparente différents espaces, objets et personnes.
1. Utilisé dans le salon d’une maison luxueuse 2. Utilisé comme mur photo 3. Utilisé comme mur à l’entrée du salon de l’aéroport 4. Utilisé dans un magasin de vente au détail
Toutes les caractéristiques
PANNEAU
Taille de l’écran (pouces)
55"
Technologie de dalle
OLED
Unité de rétroéclairage Type
OLED
Rapport d’aspect
16:09
Résolution d’origine
1,920 × 1,080 (FHD)
Taux de rafraîchissement
120 Hz
Luminosité
200 / 600 nit (APL 100% / 25%, without Glass)
Rapport de contraste
200,000 : 1
Rapport de compression dynamique
Oui
Gamme de couleurs
DCI 90%, BT709 110%
Angle de vision (H x V)
178 × 178
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
10 bit (R), 1.07 Billion Colors
Temps de réponse
0.1 ms (G to G), 8 ms (MPRT)
Traitement de surface (Diffusion)
Haze 3% (Set), Hard Coating (5 H)
Garantie à vie
30,000 Hrs (Typ.)
Heures de fonctionnement (heures / jours)
18 / 7 (Moving Content Only)
Portrait / Paysage
Oui / Oui
Transparence
43% (Set)
QWP (Lame quart d’onde)
Oui
CONNECTIVITÉ
Entrée HDMI
Oui
Entrée HDMI (HDCP ver.)
Oui
Entrée DP
Oui
Entrée USB
Oui
Sortie HDMI
Oui
Sortie DP
Oui
Sortie audio
Oui
Sortie de haut-parleur externe
Oui
Sortie RS232C
Oui
Sortie RJ45(LAN)
Oui
Sortie IR
Oui
CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES
Couleur du cadre
Transparent
Largeur de bord
Even 12.2 mm (T/R/L/B)
Poids (Tête)
14.1 kg (Head), 2.6 kg (Signage Box)
Poids avec emballage
30.0 kg
Dimensions de l’écran (L x H x P)
1,237.6 × 717.9 × 86.5 mm (Head), 381.6 × 217.6 × 73.6 mm
Dimensions de l’emballage (l x H x P)
1,368 × 245 × 957 mm
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement
0 to 40
Humidité de fonctionnement
10%-80%
PUISSANCE
Alimentation électrique
AC 100-240 V~, 50/60 Hz
Type d’alimentation
Built-in Power
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Typ.
70 W (IEC 62087)
Max.
230 W
BTU (British Thermal Unit)
0.5 W
Économies d’énergie intelligente (70 %)
0.5 W
DPM
239 BTU/Hr (Typ.), 785 BTU/Hr (Max
CERTIFICATION
Sécurité
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ERP / Energy Star
Oui
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE
SuperSign CMS
Oui
SuperSign Control+
Oui
SuperSign Cloud
Oui
Mobile CMS
Oui
Connected Care
Oui
LANGUE
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese (Simplified), Chinese (Original), Portugues (Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues (Europe), Dutch, Czech, Greek, Polski, Türkçe, Arabic
FONCTIONNALITÉ DÉDIÉE - TACTILE
Épaisseur du verre de protection
3.0 mm
