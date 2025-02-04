We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Design sûr et harmonieux
R290 Monobloc privilégie une grande fiabilité. Avec des technologies de dégivrage et anti-glaçage, il est optimisé pour un fonctionnement sûr. Le nouveau design gris raffiné s’intègre parfaitement à tout environnement.
Fonctionnement extrêmement silencieux
Réchauffez votre maison en silence. R290 Monobloc chauffe la maison avec des technologies de réduction du bruit exceptionnelles. Il maintient un faible niv. sonore de 49 dB(A) @7 kW avec des performances max.*
* Tous les tests ont été menés selon l’environnement et la politique de test interne de LG.
* Le cycle de vie du produit peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
* La disponibilité du service LG BECON cloud peut varier en fonction de chaque pays.
