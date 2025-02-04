About Cookies on This Site

  • Unité extérieure LG MULTI V i ZRUM240LTE6, 24HP. Deux unités avec des conduits carrés 2 x 1 et des conduits carrés 1 x 1 sur les côtés droits de la face avant ainsi que sur chaque côté de l’unité.
Performances exceptionnelles

LG MULTI V i offre d’excellentes performances et une grande fiabilité même par temps extrême, offrant un air intérieur frais et confortable tout au long de l’année, avec une capacité de refroidissement maximale jusqu’à 43 °C en extérieur et une capacité de chauffage maximale jusqu’à -10 °C en extérieur.

Traitement intelligent par IA

Le moteur d’IA présent dans le dispositif LG MULTI V i permet un traitement intelligent par IA, aidant à améliorer son efficacité et à réduire sa consommation énergétique. Il utilise des données issues de chaque unité intérieure pour opérer de façon optimale en fonction de l’environnement intérieur.

Mesure intelligente par IA

La mesure intelligente par IA contrôle l’énergie utilisée et économisée par MULTI V i en utilisant les données collectées par le moteur d’IA à l’aide de la logique Smart Plug affichant les résultats sur l’écran de contrôle pour le suivi de l’empreinte énergétique.

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.