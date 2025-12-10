We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4K UHD |Hospitality TV | Affichage Dynamique | 55" | LG France
Hospitality TV OLED 4K Wall paper
Une TV est installée sur un mur d’hôtel et l’écran de TV montre une œuvre d’art.
Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
LG OLED auto-éclairage
Le téléviseur OLED LG Hospitality est unique grâce à sa technologie d'auto-éclairage. Des millions de pixels OLED s'unissent pour offrir une expérience télévisuelle Nouvelle Génération. Découvrez une qualité d'image riche et des couleurs éclatantes.
Le cosmos avec des couleurs d’une grande richesse et une qualité d’image éclatante.
Finesse et effet wallpaper
Le WM960H est un téléviseur avec un cadre ultrafin et un design épuré, permettant un espace étroit entre le mur et l'écran. Les téléviseurs LG Hospitality mettent en valeur votre contenu et complètent l'intérieur des chambres d'hôtel, même lorsqu'ils sont éteints. Le Support mural est fourni afin de placer l'écran le plus près possible du mur.
Le cadre du téléviseur est très fin, avec un extérieur superbe, pour s’intégrer parfaitement à votre environnement.
Compatible Pro:Centric Cloud
La solution de gestion de contenu hôtelier Pro:Centric Direct* offre des outils d'édition simples d’utilisation, facilitant la gestion à distance des services et du réseau IP, accessible en un clic. Cette solution permet aux utilisateurs de modifier facilement les interfaces personnalisables, et gérer ainsi le téléviseur de la chambre. La dernière version de Pro:Centric Direct permet un contrôle optimisé de la chambre d’hôtel, basé sur l’IoT**, et alimenté par l'intelligence artificielle. Découvrez les chambres Nouvelle Génération.
La femme travaille via Pro:Centric Cloud.
* Pris en charge actuellement en Allemagne, Espagne, France, Finlande, Irlande, Autriche, Italie, Suisse et au Portugal. Veuillez vous adresser à l’équipe des ventes locale pour les autres pays de l’UE.
Pro:Centric Direct
La solution de gestion pour les contenus d’hôtel Pro:Centric Direct propose des outils d’édition simples qui facilitent les services et le contrôle à distance basé sur le réseau IP d’un simple clic. La solution Pro:Centric Direct permet aux utilisateurs d’éditer leur interface facilement en fournissant une interface personnalisée et de gérer efficacement chaque TV dans la pièce. La dernière version PCD offre un contrôle en salle basé sur l’IoT qui constituera votre point de départ afin de vous préparer aux générations suivantes via l’intelligence artificielle.
L’homme gère les contenus et les paramètres de la TV dans l’hôtel à l’aide de la solution Pro:Centric Direct via un serveur.
* Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction des versions PCD.
Accès facile à l'application Netflix
Bénéficiez d'une grande variété de contenus vidéos. Cette application est embarquée sur le TV et positionnée en première position des applications disponibles. L'interface avec le PMS** de l'hôtel est obligatoire.
Les contenus de l’hôtel tels que l’application Netflix s’affichent sur le téléviseur à l’intérieur de la chambre d’hôtel.
* Abonnement à Netflix requis.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.