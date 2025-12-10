4K UHD |Hospitality TV | Affichage Dynamique | 55" | LG France

About Cookies on This Site

LG 55WM960H0LD
Fonctionnalités principales

  • Affichage 55 pouces de qualité professionnelle
  • Plateforme webOS intégrée pour contrôle et personnalisation
  • Fonctionnement 24/7 destiné aux usages intensifs
  • Design durable et esthétique pour installation élégante
  • Connectivité avancée (HDMI, USB, gestion à distance, etc.)
Plus

Hospitality TV OLED 4K Wall paper

Une TV est installée sur un mur d’hôtel et l’écran de TV montre une œuvre d’art.

Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.

LG OLED auto-éclairage

Le téléviseur OLED LG Hospitality est unique grâce à sa technologie d'auto-éclairage. Des millions de pixels OLED s'unissent pour offrir une expérience télévisuelle Nouvelle Génération. Découvrez une qualité d'image riche et des couleurs éclatantes.

Le cosmos avec des couleurs d’une grande richesse et une qualité d’image éclatante.

Finesse et effet wallpaper

Le WM960H est un téléviseur avec un cadre ultrafin et un design épuré, permettant un espace étroit entre le mur et l'écran. Les téléviseurs LG Hospitality mettent en valeur votre contenu et complètent l'intérieur des chambres d'hôtel, même lorsqu'ils sont éteints. Le Support mural est fourni afin de placer l'écran le plus près possible du mur.

Le cadre du téléviseur est très fin, avec un extérieur superbe, pour s’intégrer parfaitement à votre environnement.

Compatible Pro:Centric Cloud

La solution de gestion de contenu hôtelier Pro:Centric Direct* offre des outils d'édition simples d’utilisation, facilitant la gestion à distance des services et du réseau IP, accessible en un clic. Cette solution permet aux utilisateurs de modifier facilement les interfaces personnalisables, et gérer ainsi le téléviseur de la chambre. La dernière version de Pro:Centric Direct permet un contrôle optimisé de la chambre d’hôtel, basé sur l’IoT**, et alimenté par l'intelligence artificielle. Découvrez les chambres Nouvelle Génération.

La femme travaille via Pro:Centric Cloud.

* Pris en charge actuellement en Allemagne, Espagne, France, Finlande, Irlande, Autriche, Italie, Suisse et au Portugal. Veuillez vous adresser à l’équipe des ventes locale pour les autres pays de l’UE.

Pro:Centric Direct

La solution de gestion pour les contenus d’hôtel Pro:Centric Direct propose des outils d’édition simples qui facilitent les services et le contrôle à distance basé sur le réseau IP d’un simple clic. La solution Pro:Centric Direct permet aux utilisateurs d’éditer leur interface facilement en fournissant une interface personnalisée et de gérer efficacement chaque TV dans la pièce. La dernière version PCD offre un contrôle en salle basé sur l’IoT qui constituera votre point de départ afin de vous préparer aux générations suivantes via l’intelligence artificielle.

L’homme gère les contenus et les paramètres de la TV dans l’hôtel à l’aide de la solution Pro:Centric Direct via un serveur.

* Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction des versions PCD.

Accès facile à l'application Netflix

Bénéficiez d'une grande variété de contenus vidéos. Cette application est embarquée sur le TV et positionnée en première position des applications disponibles. L'interface avec le PMS** de l'hôtel est obligatoire.

Les contenus de l’hôtel tels que l’application Netflix s’affichent sur le téléviseur à l’intérieur de la chambre d’hôtel.

* Abonnement à Netflix requis.

Toutes les caractéristiques

