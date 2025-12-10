1) En cas d’erreur de l’unité de contrôle Cascade, les ODU fonctionnent indépendamment. Si une unité tombe en panne, d’autres continuent à fonctionner pour assurer un fonctionnement stable.

2) La plage de fonctionnement du chauffage et du DHW est comprise entre -28 °C et 35 °C, tandis que le refroidissement fonctionne entre 5 °C et 48 °C.