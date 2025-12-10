About Cookies on This Site

Vue avant de l’unité de contrôle LG Cascade PHCM0 ENCXLEU extérieure.
Vue de gauche de l’unité de contrôle LG Cascade PHCM0 ENCXLEU extérieure.
Vue de droite de l’unité de contrôle LG Cascade PHCM0 ENCXLEU extérieure.
Vue arrière de l’unité de contrôle LG Cascade PHCM0 ENCXLEU extérieure.
L'extérieur de l'unité de contrôle LG Cascade PHCM0 ENCXLEU avec les dimensions indiquées.
Fonctionnalités principales

    Évolutivité sans faille

    L’unité de contrôle Cascade LG permet une configuration de système évolutive, permettant d’ajouter ou de retirer des unités AWHP en fonction de la demande thermique. Cette flexibilité garantit une adaptation efficace aux différentes exigences de charge et aux environnements d’installation.

    Installation intégrée

    Conçue pour une installation simplifiée, l’unité de contrôle LG Cascade comprend des capteurs intégrés et Modbus, éliminant ainsi le besoin de composants supplémentaires et réduisant la charge de travail pour l’installation.

    Fonctionnement optimisé

    Le système offre des performances de chauffage stables et efficaces en prenant en charge un contrôle optimisé de l’autonomie, un fonctionnement de dégivrage et une fonctionnalité de secours fiable en cas de pannes ou d’erreurs1), maintenant le fonctionnement dans diverses conditions.2)

    Contrôle à distance intelligent

    Avec le contrôle LG Cascade, les paramètres système peuvent être configurés à distance via le LG BECON cloud, tandis que LGMV fournit une surveillance en temps réel de toutes les unités extérieures connectées.

    1) En cas d’erreur de l’unité de contrôle Cascade, les ODU fonctionnent indépendamment. Si une unité tombe en panne, d’autres continuent à fonctionner pour assurer un fonctionnement stable.
    2) La plage de fonctionnement du chauffage et du DHW est comprise entre -28 °C et 35 °C, tandis que le refroidissement fonctionne entre 5 °C et 48 °C.

