1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA : Température max. de l’eau jusqu’à 75 °C / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5 : Température max. jusqu’à 60 °C

2) Le système d’étiquettes énergétiques ErP de l’UE pour les pompes à chaleur possède des classes d’efficacité allant de G (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace).

3) La classe énergétique A+, SG Ready s’applique à tous les modèles (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)