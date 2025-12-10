About Cookies on This Site

Vue avant du réchauffeur d’eau à pompe à chaleur LG WH20STR.FA en argent luxueux avec un design Floor Standing.
Vue de dessus du réchauffeur d’eau à pompe à chaleur LG WH20STR.FA en argent luxueux avec un design Floor Standing.
Chauffe-eau à pompe à chaleur R134a 200 l - SG Ready
Fonctionnalités principales

    Performance d’eau chaude avancée

    Le chauffe-eau de la pompe à chaleur délivre de l’eau chaude à des températures maximales allant jusqu’à 60-75 °C1) avec un élément chauffant intégré, fournissant une alimentation constante.

    Excellente efficacité énergétique

    Classe d’étiquette énergétique ErP A+2) de l’UE, offrant des performances à haut rendement avec une faible consommation d’énergie, et doté de la technologie SG Ready, optimisant les coûts d’exploitation en fonction des taux d’électricité.3)

    Contrôle à distance intelligent

    Le chauffe-eau à pompe à chaleur permet le contrôle et la surveillance à distance via l’application LG ThinQ, ce qui facilite le diagnostic des problèmes et le contact avec le centre de service ou l’installateur.

    Modes de fonctionnement optimisés

    Le chauffe-eau à pompe à chaleur offre quatre modes de fonctionnement : pompe à chaleur, auto, turbo et vacances, offrant des performances flexibles pour une variété de besoins d’utilisation.

    1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA : Température max. de l’eau jusqu’à 75 °C / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5 : Température max. jusqu’à 60 °C
    2) Le système d’étiquettes énergétiques ErP de l’UE pour les pompes à chaleur possède des classes d’efficacité allant de G (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace).
    3) La classe énergétique A+, SG Ready s’applique à tous les modèles (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)

