* Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustrations.
Améliorez l’ambiance avec
Solution de gestion de contenu basée sur le cloud
La LG SuperSign Cloud est une solution complète basée sur le cloud pour la gestion intégrée de l’affichage numérique*. Basée sur Internet, cette solution cloud permet aux utilisateurs de contrôler plusieurs écrans à distance et simultanément à tout moment, où qu’ils soient, sans être limités par l’heure et l’emplacement**.
* Applicable aux modèles avec webOS 4.0 ou supérieur, et aux appareils équipés de l’écran virtuel ou là où le SuperSign Cloud Player est installé.
Le « SuperSign Cloud Player » sera fourni avec le fichier d’installation lors de l’achat de la licence LG SuperSign Cloud.
(La solution s’applique en fonction du produit. Veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.)
** Étant donné que la LG SuperSign Cloud est une solution basée sur le cloud, elle peut être affectée par les conditions du réseau.
Télécommande
Avec une connexion réseau, l’utilisateur peut exécuter le fonctionnement des appareils où et quand il le souhaite grâce à une solution cloud. Ainsi, les types d’écrans d’affichage numérique largement distribués peuvent être contrôlés à partir d’un seul emplacement, ce qui rend le processus de gestion de l’écran efficace et pratique.
Évolutivité et coût total de possession réduit*
Les solutions cloud, basées sur Internet, aident à réduire les coûts initiaux en éliminant le besoin de serveurs physiques séparés, en plus d’offrir la flexibilité d’étendre les licences d’abonnement en fonction de la croissance de l’entreprise.
*TCO = Total Cost of Ownership (Coût total de possession)
Principales fonctionnalités de la LG SuperSign Cloud
Gestion de contenu
En utilisant la LG SuperSign Cloud, les entreprises peuvent réduire le temps consacré à l’agrégation de sources distinctes pour la création de contenu. La LG SuperSign Cloud offre diverses fonctionnalités de gestion de contenu avec des fonctions d’édition flexibles pour une création et une distribution de contenu sans effort.
Création de contenu
Les utilisateurs peuvent créer du contenu à l'aide de différents types de modèles adaptés à chaque espace et ajouter des widgets comme la date, l'heure, la météo, etc.
Plus efficace, la LG SuperSign Cloud offre une interface glisser-déposer, proposant aux utilisateurs la flexibilité de créer du contenu plus facilement que jamais.
Génération d’images par IA, GEN AI
Créez automatiquement des images par IA en fonction d’une invite.
Cette fonctionnalité IA permet également de modifier et de redimensionner les images.
Distribution de contenu
Il est facile d’utiliser les fonctionnalités de distribution de contenu de LG SuperSign Cloud.
En utilisant diverses fonctions conviviales, l’utilisateur peut facilement créer et gérer des programmes de distribution de contenu au moment voulu.
Publier si les étiquettes correspondent
Disponible pour déployer de manière sélective du contenu adapté à chaque appareil en fonction des paramètres d’étiquette
Mur vidéo
La fonctionnalité de Mur vidéo de la LG SuperSign Cloud simplifie la gestion grâce à divers modes de synchronisation, permettant un fonctionnement comme écran agrandi ou quatre écrans indépendants. Ainsi, les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler à distance votre mur vidéo pour gérer les paramètres d’alimentation et la lecture de contenu.
Partenaires de contenus professionnels
Les fonctionnalités des partenaires de contenus professionnels sont fournies avec les « Services complémentaires ».
* Ces fonctionnalités peuvent être utilisées avec un abonnement supplémentaire.
Contenu du design
(DsMenu / PosterMyWall)
Concevoir un panneau de menu ou une affiche promotionnelle pour chaque magasin peut être difficile. Grâce aux modèles et aux fonctionnalités d’édition DsMenu et PosterMyWall, les utilisateurs peuvent créer du contenu rapidement et facilement.
Contenu artistique
(ArtPlayer)
ArtPlayer est un service qui aide à améliorer l’atmosphère de certains espaces en fournissant une gamme variée et sophistiquée de contenus artistiques adaptés à divers environnements, tels que les bureaux, les halls d’hôtel et les restaurants. Cela permet aux utilisateurs de transformer l’ambiance de l’espace souhaité, pour qu’elle soit plus belle, plus simple et plus pratique.
Musique d’arrière-plan
(Wantreez Music)
« Wantreez Music » propose différents types de listes de lecture musicales en fonction de l’industrie, du genre et des artistes. Grâce à la musique fournie par « Wantreez Music », les utilisateurs peuvent diffuser les listes de lecture souhaitées sur leur écran sans gérer les risques juridiques liés au droit d’auteur de la musique.
Infodivertissement
(Screenfeed)
Reçoit des informations sur les actualités, la météo, le sport, les informations financières et plus encore pour garder les écrans actualisés et plus précieux pour les spectateurs.
Audience
(SpaceVision / FastSensor)
« La technologie IA de SpaceVision offre une vue détaillée des mouvements des clients, y compris des informations démographiques telles que l’âge et le sexe. Cela permet de lire du contenu pertinent pour informer le public d’après la vision par ordinateur IA.
« FastSensor » est une plateforme d’analyse du comportement alimentée par l’IA. Elle capture des informations détaillées sur les interactions avec les clients, de la circulation piétonne aux modes de déplacement, permettant aux marques d’optimiser l’engagement, le merchandising, le marketing, les ventes et les opérations.
Art Lounge
Créez une atmosphère qui pourrait améliorer chaque espace avec diverses collections d’art.
Grâce à la fonctionnalité Art Lounge, spécialisée dans plusieurs thèmes de collections d’art, les utilisateurs peuvent facilement sélectionner les œuvres d’art souhaitées et les distribuer sur leurs écrans d’affichage numérique via la LG SuperSign Cloud.
Gestion de l’appareil
Avec le menu « Accueil » et « Analyses » affiché sur la LG SuperSign Cloud, les utilisateurs peuvent facilement vérifier des informations détaillées sur l’utilisation du stockage de contenu et le statut de l’appareil.
Accueil
Accédez facilement à des données précieuses et utilisez l’accès rapide pour plus de commodité.
Analyses
Différents rapports sur le statut de l’appareil et les données d’utilisation du contenu sont disponibles.
Sur la base de ces informations, l’utilisateur peut trouver des informations sur un meilleur service client et une gestion efficace de l’entreprise.
Contrôle d’appareils multiples
Tous les appareils liés à la LG SuperSign Cloud sont répertoriés dans l’onglet [device]. Cela permet à l’utilisateur d’afficher rapidement des informations détaillées, comme l’affichage de vignettes, de noms du modèle et d’adresses IP. De plus, l’utilisateur peut contrôler les appareils avec des options de contrôle avancé ou un « Contrôle rapide » pour modifier facilement les paramètres couramment utilisés.
Appareils compatibles
La LG SuperSign Cloud est compatible avec LG Signage compatible avec webOS 4.0 et version ultérieure, ainsi que plusieurs systèmes d’exploitation (Android, Windows),
et fournit un écran virtuel (lecteur Web) qui permet de publier le contenu pour n’importe quel appareil qui exécute le navigateur Web.
1) Pour utiliser « Multi OS », SuperSign Cloud Player doit être installé avant toute utilisation.
2) La solution s’applique en fonction du produit. Veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.
3) L’utilisateur peut publier du contenu sur les appareils proposés avec un navigateur web via un écran virtuel basé sur un lecteur web.
