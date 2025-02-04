Software Solutions

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Solutions logicielles
Aide votre entreprise à gagner du temps et à utiliser les écrans d’affichage numérique plus efficacement sur plusieurs sites.
Découvrir
LG Digital Connect
Si vous êtes à la recherche de moyens d’animer votre espace, ne cherchez plus !
SOLUTIONS
LG Business Cloud
Une plateforme de solutions logicielles cloud intégrée qui permet une gestion flexible des écrans d’affichage à tout moment, n’importe où.
Solution sur site
Découvrez des solutions logicielles basées sur des serveurs physiques afin d’améliorer les performances de fonctionnement des écrans d’affichage.
Solution SignageCare
Un véritable soin apporté aux écrans d’affichage et au-delà pour améliorer la gestion à long terme de vos écrans numériques.
webOS
WebOS Signage offre une compatibilité élevée, permettant l’intégration à divers matériels et solutions.