Les images montrent un administrateur démontrant la fonctionnalité de LG ConnectedCare (licence DMS), qui permet aux LG CreateBoards (tableaux numériques interactifs) et aux écrans d’affichage dynamique dans la bibliothèque, le hall et les salles de classe de l’école d’afficher le même contenu simultanément.

*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.

Gérez les écrans des écoles
À tout moment, où que vous soyez, plus efficacement

LG ConnectedCare est une solution cloud complète qui facilite le contrôle et la surveillance à distance des appareils LG Signage. La fonction de surveillance active détecte les conditions de fonctionnement anormales dans les écrans d’affichage, ce qui permet un fonctionnement ininterrompu et réduit les temps d’arrêt des appareils.

Contactez-nous
Surveillance : Tableau de bord, Surveillance toujours activée, Détection des problèmes de l’appareil, Contrôle de l’appareil : Télécommande, Contrôle d’appareils multiples, Clonage automatique, Diffusion de données : Programmation de diffusion, Boîte à fichiers, Message d’alerte, Paramètres CAP

* Programmation de diffusion, Boîte à fichiers, Message d’alerte et Paramètres CAP ne sont disponibles que lorsqu’ils sont achetés avec une licence DMS. ** La disponibilité du service LG ConnectedCare varie selon les modèles. Veuillez contacter le bureau de vente local pour plus de détails.

Structure de LG ConnectedCare

Grâce à la possibilité de modifier à distance les paramètres de l’appareil et de gérer plusieurs appareils simultanément, LG ConnectedCare vous fait gagner du temps et de l’argent sur les visites coûteuses sur site, ce qui peut être une solution efficace pour les opérateurs d’affichage.

Une image schématique de la structure de LG ConnectedCare (licence DMS). En tant que solution basée sur le cloud, elle élimine le besoin de serveur physique séparé, offrant l’avantage de gérer à distance plusieurs écrans d’affichage.

Pourquoi une solution basée sur le cloud est-elle essentielle ?
Sans limites, faible coût et accès facile

Cela démontre que LG ConnectedCare (licence DMS) permet d’afficher du contenu identique sur un LG CreateBoard et un écran d’affichage dynamique situé dans différentes zones de l’école.

LG ConnectedCare est une solution logicielle basée sur le cloud qui fonctionne sur Internet, plutôt que d’être installée sur des ordinateurs ou des serveurs physiques. Il offre une gamme d’avantages aux entreprises, dont l’accessibilité depuis n’importe quel endroit avec une connexion Internet, des coûts initiaux réduits, ainsi qu’une maintenance et des mises à jour simplifiées. L’utilisation de solutions basées sur le cloud permet aux entreprises d’éviter les coûts associés aux serveurs physiques, tels que le matériel, la maintenance et les mises à niveau. L’adoption d’un modèle d’abonnement basé sur le cloud réduit les dépenses d’installation et d’exploitation par rapport aux solutions sur site, ce qui en fait une option rentable pour les entreprises de toutes tailles.

Accès facile via Internet

Plus simple que jamais : les utilisateurs peuvent surveiller ou mettre à jour à distance l’affichage numérique à tout moment, n’importe où via Internet, sans avoir besoin de visiter physiquement les sites.

TCO inférieur*

Comme il s’agit d’une solution basée sur le cloud, elle offre un coût total de possession (TCO) inférieur et peut être une alternative aux configurations physiques sur site, qui nécessitent une configuration de serveur et des coûts d’investissement initiaux.

* TCO : Total Cost of Ownership (Coût total de possession)
* Le TCO peut varier en fonction des habitudes d’utilisation ou de l’environnement réel de l’utilisateur.

Surveillance de l’appareil

Pour les propriétaires d’entreprise, il est essentiel de maintenir les écrans d’affichage en fonctionnement sans temps d’arrêt pour éviter la perte de revenus. LG ConnectedCare surveille le bon fonctionnement des écrans d’affichage, détecte les erreurs et envoie des notifications par e-mail aux responsables informatiques désignés. Il offre également des tableaux de bord intuitifs pour une visibilité claire des problèmes, garantissant une gestion efficace de l’affichage.

Cette illustration montre un administrateur gérant les LG CreateBoards, des tableaux numériques interactifs installés dans diverses salles de classe à l’aide de LG ConnectedCare (licence DMS).

Réglage et contrôle de l’appareil

Télécommande

Le contrôle à distance de l’appareil réduit la nécessité des visites sur site.

* Il peut y avoir une limite au nombre d’appareils pouvant être gérés ou connectés à distance. Pour en savoir plus, veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.

Contrôle d’appareils multiples

Plusieurs appareils peuvent être facilement contrôlés en simultané, en sélectionnant des modèles ou des groupes d’appareils et en activant le bouton Contrôleur rapide.

Clonage automatique des données

Le regroupement des appareils avec les mêmes paramètres permet un contrôle pratique. Tout nouvel appareil ajouté au groupe sera automatiquement mis à jour à l’aide du clonage automatique des données.

Tableau de bord

Le tableau de bord permet aux administrateurs de surveiller l’état de plusieurs appareils simultanément, afin de gagner du temps et travailler plus efficacement.

« Il s’agit d’une image d’un ordinateur portable affichant le tableau de bord de LG ConnectedCare (licence DMS). Chaque fonctionnalité du tableau de bord LG ConnectedCare (licence DMS) est représentée par une icône. Il s’agit d’options pour surveiller le statut de la connexion et les problèmes de l’appareil, vérifier les types de problèmes récents, filtrer le statut de non-réponse par date (webOS, Android), afficher les applications fréquemment utilisées sur le LG CreateBoard et examiner l’historique de planification des sept derniers jours. »

Gestion des problèmes de l’appareil

Le statut actuel de tous les problèmes soulevés peut être catégorisé à l’aide de la fonctionnalité de filtre, pour faciliter une gestion plus efficace et des temps de réponse plus rapides.

Sur le bureau, un ordinateur portable affiche le tableau de bord de LG ConnectedCare (licence DMS) sur son écran.

Détection de problème/Statut

Grâce à une interface utilisateur intuitive pour une gestion efficace des appareils, les utilisateurs peuvent surveiller le statut de la connexion de l’appareil tout en suivant les changements de température de l’appareil, de vitesse du ventilateur, etc.

Surveillance toujours activée
Les indicateurs importants des écrans sont surveillés en temps réel et alertent l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent également vérifier des problèmes d’affichage spécifiques si nécessaire.

Statut de l’appareil
Les utilisateurs peuvent facilement obtenir un aperçu complet du statut de connectivité de l’appareil en un coup d’œil.

Une solution de base
pour les établissements scolaires

LG ConnectedCare avec licence DMS* offre non seulement un contrôle centralisé, mais également des fonctionnalités spécifiques de « Programmation de diffusion » et de « Messages d’alerte » pour diffuser des messages importants aux moments souhaités à l’école.

Cette image montre un élève qui regarde du contenu sur un écran d’affichage dynamique dans le hall de l’école. La notification affichée indique : « MATHS POUR LA JEUNESSE » (session spéciale pour les mathématiques), demandant aux élèves de se rassembler dans la salle de conférence.

* L’option DMS n’est activée que lorsque vous achetez une licence DMS.

Programmation / Messages d’alerte

Grâce à la licence DMS de LG ConnectedCare, les utilisateurs peuvent diffuser des messages constants sur les LG CreateBoards et l’affichage numérique, et programmer des annonces et rappels spécifiques à la classe.

LG ConnectedCare (licence DMS) permet la programmation de la distribution de contenu, y compris programmer des commandes pour ajuster les écrans de l’appareil. Les utilisateurs peuvent gérer les horaires pour les vidéos, les images, les messages et la diffusion en direct, ainsi que contrôler les heures d’activation/de désactivation de l’écran selon leurs besoins. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent le contrôle des entrées, le verrouillage d’écran, les verrouillages de port USB et d’écran tactile, les verrouillages infrarouges et les réglages du volume de l’appareil.

Programmation de diffusion

L’administrateur peut définir des programmations à des jours et heures spécifiques pour diffuser du contenu tel que des vidéos, des images, des fichiers audio, des messages ou des diffusions en direct. De plus, des commandes de programmation sont disponibles pour des fonctionnalités telles que la luminosité de l’écran et le contrôle du volume, l’écran allumé/éteint et le verrouillage d’écran/tactile.

Boîte à fichiers

Chaque compte de « Boîte à fichiers » est fourni avec 1Go d’espace de stockage pour enregistrer et utiliser les fichiers requis pour la diffusion et l’installation d’applications.

* La capacité de la boîte à fichiers est limitée à 1Go, et une extension supplémentaire est actuellement indisponible.

Messages d’alerte

Dans les situations critiques telles que les exercices d’alerte incendie ou les confinements scolaires, les utilisateurs peuvent rapidement transmettre des alertes aux appareils connectés. Ces messages peuvent être diffusés dans le système, guidant les enseignants et les élèves sur la mise en place des protocoles de sécurité nécessaires.

L’un des principaux avantages de LG ConnectedCare (licence DMS) est la possibilité pour les administrateurs d’envoyer des messages d’avertissement d’urgence en temps réel à plusieurs LG CreateBoards ou écrans d’affichage numérique dans les écoles. Cette image démontre cette capacité.

* L’administrateur doit créer manuellement le message d’avertissement pour utiliser la fonction de message d’alerte.

Paramètres CAP (Administration)*

Avec les paramètres CAP dans l’administration, les alarmes d’urgence et d’avertissement seront automatiquement envoyées aux appareils lorsque des catastrophes spécifiques se produisent. Cette fonctionnalité peut être activée lorsqu’elle est utilisée avec la « solution Singlewire* ».

Catégories de messages d’avertissement

Les alarmes d’avertissement d’urgence suivantes seront affichées sur les écrans en fonction de l’urgence et de la gravité de la situation.

À l’aide des paramètres CAP, les alarmes ou avertissements d’urgence sont automatiquement envoyés aux appareils en cas de catastrophe. En fonction de l’urgence et de la gravité, les messages sont affichés en plein écran, centrés ou en bas de l’écran. Cette image illustre un tel scénario.

* Les utilisateurs sont tenus d’enregistrer l’URL générée par le DMS ConnectedCare avec la solution Singlewire. * Singlewire (InformaCast) est une solution tierce qui peut notifier de votre situation d’urgence et de catastrophe aux appareils connectés en temps réel (à l’aide du protocole de la norme fédérale américaine). * CAP (Common Alerting Protocol, protocole d’alerte commun) : La norme internationalement reconnue pour les alertes d’urgence et les avertissements publics.