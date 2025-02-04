Le LG CreateBoard Lab est un service d’écriture collaboratif conçu autour de LG CreateBoard. Il prend en charge les applications web en plus d’être compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, permettant aux utilisateurs d’y accéder à partir de divers appareils en plus du LG CreateBoard, à tout moment et n’importe où. Cela offre aux utilisateurs une expérience cohérente et permet une collaboration en temps réel avec plusieurs personnes au-delà des contraintes d’espace.



* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction du système d’exploitation. ** Les fonctionnalités et la conception du service LG CreateBoard Lab sont soumises à des mises à jour continues.