La LG SuperSign Cloud est une solution complète basée sur le cloud pour la gestion intégrée de l’affichage numérique*. Basée sur Internet, cette solution cloud permet aux utilisateurs de contrôler plusieurs écrans à distance et simultanément à tout moment, où qu’ils soient, sans être limités par l’heure et l’emplacement**.





* Applicable aux modèles avec webOS 4.0 ou supérieur, et aux appareils équipés de l’écran virtuel ou là où le SuperSign Cloud Player est installé.

Le « SuperSign Cloud Player » sera fourni avec le fichier d’installation lors de l’achat de la licence LG SuperSign Cloud.

(La solution s’applique en fonction du produit. Veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.)

** Étant donné que la LG SuperSign Cloud est une solution basée sur le cloud, elle peut être affectée par les conditions du réseau.