Une image d’un magasin de vêtements de détail avec cinq fenêtres de navigateur de la LG SuperSign Cloud affichées en bas. La fenêtre centrale présente le processus de création de contenu et la façon dont le contenu créé est appliqué aux écrans en magasin.

* Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustrations.

Améliorez l’ambiance avec
Solution de gestion de contenu basée sur le cloud

La LG SuperSign Cloud est une solution complète basée sur le cloud pour la gestion intégrée de l’affichage numérique*. Basée sur Internet, cette solution cloud permet aux utilisateurs de contrôler plusieurs écrans à distance et simultanément à tout moment, où qu’ils soient, sans être limités par l’heure et l’emplacement**.

* Applicable aux modèles avec webOS 4.0 ou supérieur, et aux appareils équipés de l’écran virtuel ou là où le SuperSign Cloud Player est installé.
Le « SuperSign Cloud Player » sera fourni avec le fichier d’installation lors de l’achat de la licence LG SuperSign Cloud.
(La solution s’applique en fonction du produit. Veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.)
** Étant donné que la LG SuperSign Cloud est une solution basée sur le cloud, elle peut être affectée par les conditions du réseau.

Télécommande

Avec une connexion réseau, l’utilisateur peut exécuter le fonctionnement des appareils où et quand il le souhaite grâce à une solution cloud. Ainsi, les types d’écrans d’affichage numérique largement distribués peuvent être contrôlés à partir d’un seul emplacement, ce qui rend le processus de gestion de l’écran efficace et pratique.

Évolutivité et coût total de possession réduit*

Les solutions cloud, basées sur Internet, aident à réduire les coûts initiaux en éliminant le besoin de serveurs physiques séparés, en plus d’offrir la flexibilité d’étendre les licences d’abonnement en fonction de la croissance de l’entreprise.

*TCO = Total Cost of Ownership (Coût total de possession)

Principales fonctionnalités de la LG SuperSign Cloud

Accueil Gestion de contenu - Accès rapide aux analyses de création de contenu - Contenu de l’historique de lecture - Éditeur de contenu - Programmation du modèle / widgets - Planification par glisser-déposer Fonctionnalités supplémentaires* Art Lounge - Collection d’art numérique Services complémentaires - Modèle de conception - Contenu artistique - Musique d’arrière-plan - Infodivertissement - Audience * Des fonctionnalités supplémentaires peuvent nécessiter un abonnement payant séparé Gestion de l’appareil Accueil - Analyse de l’état de l’appareil - Règles de rapports de l’appareil - Contrôle du déclencheur de l’appareil Activation automatique Mur vidéo - Synchronisation d’un seul/de plusieurs appareils

Gestion de contenu

En utilisant la LG SuperSign Cloud, les entreprises peuvent réduire le temps consacré à l’agrégation de sources distinctes pour la création de contenu. La LG SuperSign Cloud offre diverses fonctionnalités de gestion de contenu avec des fonctions d’édition flexibles pour une création et une distribution de contenu sans effort.

Cette image présente une page de solution affichée sur un ordinateur portable, montrant la création de contenu et son application aux écrans de vente au détail.

Création de contenu

Les utilisateurs peuvent créer du contenu à l'aide de différents types de modèles adaptés à chaque espace et ajouter des widgets comme la date, l'heure, la météo, etc.
Plus efficace, la LG SuperSign Cloud offre une interface glisser-déposer, proposant aux utilisateurs la flexibilité de créer du contenu plus facilement que jamais.

Modification par glisser-déposer Modification intuitive en ajoutant divers éléments à la toile à l’aide du glisser-déposer Diverses ressources Fournie avec diverses ressources telles que Gen AI, Element et Widgets Modèles de concepteur Modèles conviviaux pour une création rapide et facile

Génération d’images par IA, GEN AI

Créez automatiquement des images par IA en fonction d’une invite.
Cette fonctionnalité IA permet également de modifier et de redimensionner les images.

Sortie d’une image nouvellement créée en fonction de l’invite

Outpainting pour étendre le contenu de l’image avec l’image originale

Distribution de contenu

Il est facile d’utiliser les fonctionnalités de distribution de contenu de LG SuperSign Cloud.
En utilisant diverses fonctions conviviales, l’utilisateur peut facilement créer et gérer des programmes de distribution de contenu au moment voulu.

Glisser-déposer dans l’agenda

Pratique pour ajouter du contenu au calendrier à partir du stockage de contenu par glisser-déposer

Définir l’appareil / Définir le contenu

Rapide et facile à déployer en spécifiant uniquement l’appareil et le contenu sans paramètres supplémentaires

Publier si les étiquettes correspondent

Disponible pour déployer de manière sélective du contenu adapté à chaque appareil en fonction des paramètres d’étiquette

Définition des règles

Disponible pour automatiser le déploiement de contenu et le contrôle de l’appareil en définissant les conditions de déclenchement

Mur vidéo

La fonctionnalité de Mur vidéo de la LG SuperSign Cloud simplifie la gestion grâce à divers modes de synchronisation, permettant un fonctionnement comme écran agrandi ou quatre écrans indépendants. Ainsi, les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler à distance votre mur vidéo pour gérer les paramètres d’alimentation et la lecture de contenu.

Cette image montre la fonctionnalité de mur vidéo, où plusieurs écrans se combinent pour créer un écran unique et cohérent pour la lecture de contenu. Cette image met en évidence la lecture synchronisée de contenu sur des écrans individuels à partir d’une configuration de mur vidéo unifiée. Cette image montre comment les écrans configurés par mur vidéo peuvent être contrôlés à distance.

Partenaires de contenus professionnels

Les fonctionnalités des partenaires de contenus professionnels sont fournies avec les « Services complémentaires ».

* Ces fonctionnalités peuvent être utilisées avec un abonnement supplémentaire.

Contenu du design
(DsMenu / PosterMyWall)

Concevoir un panneau de menu ou une affiche promotionnelle pour chaque magasin peut être difficile. Grâce aux modèles et aux fonctionnalités d’édition DsMenu et PosterMyWall, les utilisateurs peuvent créer du contenu rapidement et facilement.

Contenu artistique
(ArtPlayer)

ArtPlayer est un service qui aide à améliorer l’atmosphère de certains espaces en fournissant une gamme variée et sophistiquée de contenus artistiques adaptés à divers environnements, tels que les bureaux, les halls d’hôtel et les restaurants. Cela permet aux utilisateurs de transformer l’ambiance de l’espace souhaité, pour qu’elle soit plus belle, plus simple et plus pratique.

Musique d’arrière-plan
(Wantreez Music)

« Wantreez Music » propose différents types de listes de lecture musicales en fonction de l’industrie, du genre et des artistes. Grâce à la musique fournie par « Wantreez Music », les utilisateurs peuvent diffuser les listes de lecture souhaitées sur leur écran sans gérer les risques juridiques liés au droit d’auteur de la musique.

Infodivertissement
(Screenfeed)

Reçoit des informations sur les actualités, la météo, le sport, les informations financières et plus encore pour garder les écrans actualisés et plus précieux pour les spectateurs.

Audience
(SpaceVision / FastSensor)

« La technologie IA de SpaceVision offre une vue détaillée des mouvements des clients, y compris des informations démographiques telles que l’âge et le sexe. Cela permet de lire du contenu pertinent pour informer le public d’après la vision par ordinateur IA.
« FastSensor » est une plateforme d’analyse du comportement alimentée par l’IA. Elle capture des informations détaillées sur les interactions avec les clients, de la circulation piétonne aux modes de déplacement, permettant aux marques d’optimiser l’engagement, le merchandising, le marketing, les ventes et les opérations.

Cette image met en évidence la capacité de SpaceVision à évaluer l’intérêt des clients en analysant leurs mouvements et leur comportement. Cette image montre la fonctionnalité de FastSensor, qui évalue l’intérêt des clients en fonction de l’endroit où ils passent le plus de temps et de la durée de leur séjour.

Art Lounge

Créez une atmosphère qui pourrait améliorer chaque espace avec diverses collections d’art.
Grâce à la fonctionnalité Art Lounge, spécialisée dans plusieurs thèmes de collections d’art, les utilisateurs peuvent facilement sélectionner les œuvres d’art souhaitées et les distribuer sur leurs écrans d’affichage numérique via la LG SuperSign Cloud.

Cette image présente des écrans dans divers espaces sur lesquels sont diffusées différentes œuvres d’art, en utilisant la fonctionnalité Art Lounge pour créer des atmosphères variées.

Gestion de l’appareil

Avec le menu « Accueil » et « Analyses » affiché sur la LG SuperSign Cloud, les utilisateurs peuvent facilement vérifier des informations détaillées sur l’utilisation du stockage de contenu et le statut de l’appareil.

Cette image illustre le contrôle à distance de l’écran par un administrateur.

Accueil

Accédez facilement à des données précieuses et utilisez l’accès rapide pour plus de commodité.

Contenu - Utilisation restante du stockage total de contenu - Liste des « services complémentaires » installés Touche rapide (fonctionnalités fréquentes) - Télécharger du contenu - Créer une Playlist - Créer du contenu - Créer un calendrier Statut de l’appareil - Statut de la connexion de l’appareil Activité récente - Journal des activités de contenu récentes

Analyses

Différents rapports sur le statut de l’appareil et les données d’utilisation du contenu sont disponibles.
Sur la base de ces informations, l’utilisateur peut trouver des informations sur un meilleur service client et une gestion efficace de l’entreprise.

Rapport de l’appareil - Rapport de l’historique de lecture par appareil Rapport de statut - Rapport de statut de l’appareil Rapport de contenu des statistiques - Rapport de l’historique de diffusion par contenu Effet du contenu - Analyse de l’impact d’un contenu spécifique sur les ventes

Contrôle d’appareils multiples

Tous les appareils liés à la LG SuperSign Cloud sont répertoriés dans l’onglet [device]. Cela permet à l’utilisateur d’afficher rapidement des informations détaillées, comme l’affichage de vignettes, de noms du modèle et d’adresses IP. De plus, l’utilisateur peut contrôler les appareils avec des options de contrôle avancé ou un « Contrôle rapide » pour modifier facilement les paramètres couramment utilisés.

Cette capture d’écran illustre la page actuelle de gestion des appareils de la solution, présentant son interface intuitive.

Appareils compatibles

La LG SuperSign Cloud est compatible avec LG Signage compatible avec webOS 4.0 et version ultérieure, ainsi que plusieurs systèmes d’exploitation (Android, Windows),
et fournit un écran virtuel (lecteur Web) qui permet de publier le contenu pour n’importe quel appareil qui exécute le navigateur Web.

Cette image représente la compatibilité de la LG SuperSign Cloud avec les produits LG Electronics ainsi que d’autres marques. SuperSign Cloud Player1) pour Multi OS (Android, Windows) LG Signage2) (version webOS 4.0 et ultérieure) Écran virtuel (lecteur Web) pour tout appareil exécutant le navigateur Web3)

1) Pour utiliser « Multi OS », SuperSign Cloud Player doit être installé avant toute utilisation.
2) La solution s’applique en fonction du produit. Veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.
3) L’utilisateur peut publier du contenu sur les appareils proposés avec un navigateur web via un écran virtuel basé sur un lecteur web.

