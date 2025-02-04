We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Logiciel LG Pro:Centric
Les solutions professionnelles redéfinissent l’expérience client dans l’industrie hôtelière, grâce à la technologie Pro:Centric de LG.
Logiciel LG SuperSign
Le LG SuperSign est une solution logicielle complète et indispensable de gestion intégrée de l’affichage numérique. Le LG SuperSign simplifie la création et la distribution de contenu, ainsi que la surveillance et le contrôle centralisés, aidant votre entreprise à gagner du temps et à opérer plus efficacement sur plusieurs sites.
LG SuperSign CMS
Une solution logicielle de pointe qui offre des capacités de gestion de contenu polyvalentes et une facilité d’utilisation améliorée.
LG SuperSign Control+
Une solution qui offre des fonctionnalités de contrôle et de surveillance à distance, optimisées pour l’affichage webOS de LG.