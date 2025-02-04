Le LG SuperSign CMS, qui comprend un éditeur de contenu convivial, aide les utilisateurs à créer facilement leur contenu d’affichage dynamique. Grâce à l’éditeur et aux modèles personnalisables conçus pour divers secteurs, les entreprises peuvent créer et mettre à jour rapidement du contenu dynamique pour l’affichage. La solution permet également d’importer du contenu externe à partir de services de streaming, de vidéos web et de pages web, offrant aux entreprises de nombreuses options pour créer et afficher du contenu pertinent. Qu’il s’agisse d’afficher des tableaux de menu, des promotions ou des actualités, le LG SuperSign CMS facilite la création et la gestion de contenu attrayant pour les affichages numériques.