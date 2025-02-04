We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustrations.
L’outil essentiel pour
la gestion sans effort de votre contenu et de vos appareils
Le LG SuperSign CMS est une solution tout-en-un pour la gestion de contenu qui simplifie le processus grâce à sa gamme complète de fonctionnalités. Avec le LG SuperSign CMS, les utilisateurs peuvent créer, modifier et planifier du contenu facilement, et le distribuer sur une variété d’appareils LG. En outre, le LG SuperSign CMS peut surveiller et contrôler les appareils sur lesquels il est installé, ce qui permet une gestion et un dépannage centralisés.
Création de contenu
Le LG SuperSign CMS, qui comprend un éditeur de contenu convivial, aide les utilisateurs à créer facilement leur contenu d’affichage dynamique. Grâce à l’éditeur et aux modèles personnalisables conçus pour divers secteurs, les entreprises peuvent créer et mettre à jour rapidement du contenu dynamique pour l’affichage. La solution permet également d’importer du contenu externe à partir de services de streaming, de vidéos web et de pages web, offrant aux entreprises de nombreuses options pour créer et afficher du contenu pertinent. Qu’il s’agisse d’afficher des tableaux de menu, des promotions ou des actualités, le LG SuperSign CMS facilite la création et la gestion de contenu attrayant pour les affichages numériques.
Éditeur de contenu convivial
Les utilisateurs peuvent créer et mettre à jour rapidement du contenu pour leurs affichages numériques. Grâce à une interface conviviale et de nombreuses options de personnalisation, l’éditeur de contenu vous permet de créer, modifier et gérer facilement du contenu attrayant pour vos affichages numériques. Que vous soyez un concepteur expérimenté ou débutiez dans l’affichage dynamique, l’éditeur de contenu fournit les outils nécessaires pour créer des écrans percutants et efficaces qui captivent le public et génèrent des résultats.
Modèles personnalisables
Créez facilement des contenus spécifiques au secteur. Plusieurs modèles sont proposés pour le confort de l’utilisateur, classés par secteur ou objectif, y compris les dispositions de base, les bars/restaurants, les boutiques, les hôtels, les informations, les transports et les hôpitaux.
Intégration de contenu externe
Pour le contenu produit et stocké en externe et l’importation de contenu externe, le système comprend une fonctionnalité de vidéo Web et de streaming, qui permet de lire du contenu en streaming en temps réel à l’aide d’adresses Web de streaming d’images, audio et vidéo.
* Le LG SuperSign CMS fournit un service qui fonctionne avec du contenu externe (flux, page Web, vidéo Web, etc.), et le contenu externe n’est pas inclus dans la solution.
Distribution de contenu
La fonctionnalité de distribution de contenu simplifie non seulement le processus de distribution de contenu, mais permet également aux utilisateurs d’enregistrer le contenu créé via l’éditeur dans l’affichage et de le distribuer facilement aux écrans liés à la solution. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent créer des calendriers qui incluent plusieurs éléments de contenu et les distribuer aux écrans désignés. Des calendriers d’affichage détaillés peuvent être définis à l’avance pour une lecture récurrente ou ponctuelle, en spécifiant des heures, jours ou jours de la semaine spécifiques.
Distribution multicanaux
La fonctionnalité de distribution multicanaux est un outil puissant qui simplifie le processus de modification du contenu sur un écran. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent définir différents contenus pour chaque canal, puis basculer facilement entre les canaux pour ajuster le contenu affiché. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de créer une expérience véritablement dynamique et attrayante pour leur public, avec la possibilité d’afficher des contenus variés sur un seul écran.
Synchronisation simplifiée du mur vidéo
La synchronisation multimédia simple est une autre fonctionnalité qui permet de diviser facilement un grand écran en murs vidéo séparés avec différentes vidéos sans division chronophage de la vidéo. Cela réduit efficacement le long processus d’édition et d’encodage de contenu pour les murs vidéo. Désormais, les utilisateurs n’ont qu’à sélectionner la vidéo de lecture et spécifier la zone d’affichage pour chaque partie de l’affichage à l’écran.
Gestion de l’appareil
Le LG SuperSign CMS offre une fonctionnalité de gestion efficace des appareils qui permet aux administrateurs de surveiller et de contrôler plusieurs appareils d’affichage dynamique à distance, depuis un seul emplacement. Cette fonctionnalité permet une identification et une résolution rapides des problèmes, ainsi que des réglages tels que le volume et la luminosité, garantissant que tous les écrans fonctionnent correctement et fournissent le contenu prévu.
Surveillance
La fonctionnalité de surveillance offre une surveillance en temps réel du contenu de l’affichage, essentielle pour assurer le bon fonctionnement de tous les appareils connectés. Les appareils liés à la solution peuvent être affichés sous forme de liste ou de carte, offrant une vue d’ensemble du statut de tous les appareils connectés.
Contrôle
La fonctionnalité de contrôle permet aux utilisateurs d’ajuster les paramètres de n’importe quel affichage enregistré en quelques clics. Les utilisateurs peuvent facilement modifier le contenu affiché et d’autres paramètres, en s’assurant que les écrans d’affichage dynamique sont toujours à jour et affichent le bon contenu.
Fonctionnalités supplémentaires
Solution unique
Le LG SuperSign CMS est une solution de gestion de l'affichage dynamique optimisée pour tous les écrans d'affichage LG. Tout contenu créé via LG SuperSign CMS peut être utilisé quels que soient les types d’affichage. Cela signifie que le LG SuperSign CMS peut connecter et gérer de manière fluide différents types d’affichage numérique (Luminosité élevée, mur vidéo, LED, etc.) à l’aide d’un seul serveur, ce qui en fait une solution polyvalente pour les administrateurs système.
Connectivité de base de données externe
Le LG SuperSign CMS peut se connecter à des bases de données externes, ce qui permet d’afficher les données en temps réel en conjonction avec le contenu SuperSign. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour afficher des informations telles que la météo ou les mises à jour de statut de vol, qui peuvent être mises à jour automatiquement et affichées en temps réel.
* Le LG SuperSign CMS fournit des services liés à des données externes (Excel, XML, Json, etc.), et les données externes ne sont pas incluses dans la solution.
Consommation électrique optimisée
Le niveau de luminosité des écrans d’affichage numérique est un facteur majeur pour déterminer leur consommation électrique. Le LG SuperSign CMS offre un contrôle pratique sur plusieurs appareils, qui inclut la programmation de la luminosité, permettant d’optimiser la consommation électrique.