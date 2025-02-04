We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustrations.
Solution sur site pour un contrôle et une efficacité améliorés
Le LG SuperSign Control+ est une solution de gestion de l’affichage sur site qui fournit des fonctionnalités de contrôle et de surveillance à distance optimisées pour l’affichage webOS de LG. En tant que solution sur site, elle nécessite sa propre infrastructure et son propre réseau informatique, mais peut prendre en charge l’intégration de jusqu’à 3 000 écrans d’affichage, ce qui la rend adaptée aux entreprises disposant d’un grand nombre d’appareils. De plus, pour faciliter la gestion de nombreux appareils, plusieurs administrateurs peuvent accéder à la solution.
Structure du LG SuperSign Control+
Surveillance
La surveillance est un composant crucial lors de l’utilisation des dispositifs d’affichage, offrant des avantages essentiels pour une gestion fluide de vos dispositifs d’affichage numérique. Découvrez comment le LG SuperSign Control+ peut surveiller les appareils d’affichage dynamique.
Tableau de bord intuitif
Le tableau de bord intuitif fournit aux utilisateurs un aperçu des informations relatives aux dispositifs d’affichage. Il comprend un résumé des statuts des appareils et un historique des problèmes. En utilisant des indices visuels tels que des couleurs, les utilisateurs peuvent facilement voir le statut actuel des appareils connectés à la solution. De plus, le tableau de bord permet aux utilisateurs d’identifier les appareils qui rencontrent des problèmes fréquents, ce qui permet un dépannage et une résolution rapides.
Vue miniature
La fonctionnalité de vue miniature affiche des instantanés en temps réel du contenu en cours de lecture sur les dispositifs d’affichage. Cela offre aux utilisateurs une vue en direct de ce qui est affiché sur les écrans. En surveillant les vignettes, les utilisateurs peuvent s’assurer que le contenu est diffusé correctement sur l’écran qu’ils utilisent.
Seuils d’avertissement / Alertes par e-mail
LG SuperSign Control+ permet aux utilisateurs de définir des seuils d’avertissement personnalisés en fonction d’objectifs spécifiques comme la température ou d’autres mesures. Ces seuils peuvent être configurés pour différents groupes ou catégories de dispositifs. Lorsqu’une valeur dépasse le seuil défini, le système envoie automatiquement une notification par e-mail à l’observateur désigné, fournissant un rapport d’erreur immédiat. Cette approche proactive garantit que les utilisateurs sont alertés des problèmes potentiels, même si l’appareil semble fonctionner normalement. En recevant des notifications d’avertissement préalables, les utilisateurs peuvent prendre des mesures préventives pour gérer les défaillances attendues et réduire les temps d’arrêt.
Contrôle de l’appareil
Lors de l’utilisation de panneaux d’affichage, il est souvent nécessaire d’en avoir le contrôle. Le LG SuperSign Control+ offre aux utilisateurs la possibilité de gérer efficacement leurs appareils, allant des ajustements simples de configuration à la planification de différents paramètres à différents moments.
Contrôle d’appareils multiples
Le LG SuperSign Control+ facilite le contrôle simultané de plusieurs appareils. Lorsque plusieurs appareils nécessitent des modifications de paramètres, vous pouvez facilement les sélectionner tous en même temps et appliquer des modifications groupées. En entrant dans le mode de sélection, vous pouvez choisir plusieurs appareils et modifier efficacement leurs paramètres de manière simplifiée.
Télécommande
Avec le LG SuperSign Control+, vous avez la possibilité de contrôler à distance les écrans d’affichage souhaités. Cette fonction de télécommande vous permet d’ajuster les paramètres de base, tels que la luminosité, depuis un emplacement central. De plus, le LG SuperSign Control+ conserve un historique des modifications de paramètres, vous permettant de revenir facilement aux configurations précédentes en cas d’erreurs lors de l’ajustement des paramètres.
Configuration de la planification
Le LG SuperSign Control+ offre la possibilité de définir des horaires pour contrôler divers aspects de l’écran d’affichage. Vous pouvez ajuster la luminosité, le rétroéclairage, le contraste et d’autres paramètres en fonction d’heures spécifiques. Cette flexibilité vous permet d’adapter l’affichage en fonction de l’environnement de l’utilisateur ou d’exigences spécifiques. Le niveau de luminosité des écrans d’affichage numérique est un facteur majeur pour déterminer leur consommation électrique. Le LG SuperSign Control+ offre un contrôle pratique sur plusieurs appareils, qui inclut la programmation de la luminosité, permettant d’optimiser la consommation électrique.
Gestion
Les outils de gestion peuvent être utiles pour gérer un grand nombre d’appareils. Le LG SuperSign Control+ offre d’autres types de gestion nécessaires pour opérer des écrans, tels que la gestion de compte et de l’historique, en plus de la gestion des appareils.
Gestion de l’appareil
Le LG SuperSign Control+ offre une gestion efficace des appareils en vous permettant de catégoriser et de regrouper les appareils en fonction de leur objectif. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour gérer un grand nombre d’appareils. Vous pouvez facilement afficher le statut de vos appareils via la vue de liste, qui affiche des informations essentielles telles que les numéros de série, les noms du modèle et les adresses IP.
Gestion de compte
Le LG SuperSign Control+ a la capacité d’intégrer et de gérer jusqu’à 3 000 appareils. Compte tenu du défi de la gestion d’un grand nombre d’appareils, il est pratique d’attribuer différentes autorisations à différents administrateurs. Cela permet une gestion plus efficace et plus sécurisée des appareils, en répartissant les responsabilités entre plusieurs membres du personnel autorisés.
Gestion de l’historique
Le LG SuperSign Control+ garde un suivi de l’historique des problèmes et des paramètres de l’appareil, ce qui facilite une gestion complète de l’appareil. Le journal de l’historique des problèmes permet des réponses proactives aux problèmes récurrents sur des appareils spécifiques. En outre, chaque fois que des modifications sont apportées aux paramètres de l’appareil, le système les enregistre, fournissant une référence précieuse. Cela signifie que même si des paramètres incorrects sont appliqués, ils peuvent être facilement restaurés en se référant au journal d’historique, garantissant une gestion fluide et minimisant les erreurs potentielles.