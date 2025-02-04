We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Toutes les images utilisées sont à des fins d'illustrations.
Améliorer l’expérience hôtelière
LG Pro:Centric Direct est une puissante solution de gestion de contenu spécialement conçue pour les secteurs de l’hôtellerie. Son design flexible et évolutif permet aux entreprises de gérer et de superviser facilement leurs réseaux de TV à partir d’un emplacement centralisé, offrant ainsi aux clients une expérience visuelle personnalisée, interactive et immersive.
Grâce à LG Pro:Centric Direct, les hôtels, complexes et autres entreprises peuvent personnaliser leurs TVs avec leurs propres logos, graphiques et messages, et offrir aux clients un accès à divers services interactifs tels que le service d’étage, la météo et les informations sur l’hôtel.
Expérience hôtelière améliorée
Les sociétés SI peuvent surveiller à distance l’état de fonctionnement de l’équipement et ainsi minimiser le besoin de visites directes des chambres. La gestion des appareils, comme les mises à jour du firmware, peut également être effectuée facilement.
Les hôtels peuvent obtenir des données précieuses sur l’utilisation des clients, en fournissant des informations pour des opérations efficaces. De plus, la création facile de contenu et la publicité personnalisée peuvent entraîner une augmentation des ventes.
Gestion de contenu
LG Pro:Centric Direct offre une solution complète de gestion de contenu pour l’industrie hôtelière, qui permet aux entreprises d’exploiter efficacement divers contenus diffusés via la TV de l’hôtel. En utilisant LG Pro:Centric Direct, les entreprises peuvent facilement créer et distribuer du contenu personnalisé, comme des informations sur les événements, les installations de l’étage et les guides d’hôtel, via la page d’accueil et d’autres canaux informatifs.
Éditeur
Grâce à l’éditeur de LG Pro:Centric Direct, les entreprises peuvent facilement créer du contenu informatif pour les clients via leur TV commerciale. Cela inclut des pages d’accueil, des informations sur l’événement et des guides d’installation. L'éditeur permet de personnaliser la police, les images, le texte et les liens, et les entreprises peuvent créer des modèles qui expriment leur identité et leur singularité.
Modèle de design gratuit
Fournissez 3 modèles de design gratuits différents aux entreprises qu’elles peuvent modifier afin de créer leur propre contenu. Cela permet aux entreprises de gagner du temps et d’éviter du stress en créant de nouveaux contenus à partir de zéro.
Outils publicitaires
Permet aux entreprises d’ajouter des outils publicitaires, tels que des bannières publicitaires, des téléscripteurs et des codes QR, aux emplacements souhaités sur la TV. Ces messages publicitaires peuvent être créés sous forme d’images ou de texte, et les entreprises peuvent planifier qu’ils s’affichent aux moments les plus efficaces.
Gestion des chaînes de TV
Permet aux entreprises, comme les hôtels, de définir les chaînes de TV par défaut en fonction de la classe d’hébergement ou du groupe désigné. Le système permet d’enregistrer et de sauvegarder les informations de canal sur le serveur, qui peuvent être chargées et configurées ultérieurement, si nécessaire.
Gestion efficace des groupes et télécommandes
Gérez efficacement vos chambres d’hôtel et fournissez des services personnalisés pour améliorer la satisfaction client avec nos fonctions de gestion de groupe et à distance. LG Pro:Centric Direct permet aux responsables d’hôtel de regrouper facilement les chambres et de les gérer en fonction de la note du client ou de l’objectif de la visite. Grâce au réseau IP, les directeurs d’hôtels peuvent envoyer des messages et des annonces personnalisés à des groupes sélectionnés, fournir des mises à jour du firmware, définir l’image de démarrage et allumer/éteindre la TV dans toutes les chambres. Cela améliore l’efficacité de la gestion et la satisfaction client en fournissant des informations utiles aux clients et en faisant gagner du temps au personnel de l’hôtel.
Gestion de groupe
LG Pro:Centric Direct permet aux responsables d’hôtel de regrouper facilement les chambres et de les gérer en fonction de la note du client ou de l’objectif de la visite. Cela leur permet de fournir des services tels que de la publicité, des chaînes de TV et des messages optimisés pour chaque groupe, offrant ainsi plus de valeur aux clients avec un contenu différencié.
Message et notification ciblés
Grâce à la gestion de groupe, les hôtels peuvent facilement envoyer des messages personnalisés aux clients sélectionnés, et de la publicité via des sous-titres ou des bannières. En outre, les téléscripteurs peuvent être affichés à des intervalles spécifiés sur toutes les chambres ou certaines chambres.
Surveillance
Notre tableau de bord offre une vue complète du système TV de l’hôtel, affichant des informations importantes telles que les numéros de chambre, les numéros de série de la TV, les adresses IP et les versions du firmware. Grâce à ces informations, les directeurs d’hôtels peuvent facilement surveiller l’occupation des chambres et l’utilisation des canaux pour garantir la meilleure expérience client possible.
Gestion à distance
Les mises à jour du firmware, l’image de démarrage et les paramètres de la TV peuvent être réglés à distance sans visiter la chambre, améliorant ainsi l’efficacité et économisant du temps.
Mappage automatique des chambres
Il enregistre automatiquement l’environnement d’installation requis pour que la TV communique avec le serveur et utilise le service interactif lors de la première installation, ce qui vous permet d’économiser du temps et des efforts dans la saisie manuelle des numéros de série de la chambre.
Expérience utilisateur améliorée
De nombreux hôtels prennent des mesures proactives pour améliorer le confort de leurs clients pendant leur séjour. Ces considérations s’étendent aux chambres, et divers facteurs sont pris en compte pour améliorer l’expérience client. À cet égard, LG Pro:Centric Direct permet aux clients de profiter d’une expérience utilisateur enrichie grâce à la TV dans la chambre. Voyons comment LG Pro:Centric Direct améliore la satisfaction client et offre des divertissements améliorés dans la chambre.
Service OTT*
Avec LG Pro:Centric Direct, les hôtels peuvent fournir aux clients le service OTT préféré, tel que « Netflix » ou « YouTube ». Les clients doivent se connecter avec leur propre compte, et seront automatiquement déconnectés lors du paiement.
* Service OTT : Service multimédia supérieur
** Pour garantir un accès fluide au service OTT, il est nécessaire de vérifier les modèles de TV compatibles et la disponibilité du PMS (Property Management System). En outre, veuillez noter qu’il peut y avoir des pays où le service OTT n’est pas proposé, veuillez donc contacter le bureau de vente local pour plus de détails.
Code QR
Les codes QR peuvent être utilisés pour créer divers scénarios d’utilisation. Les propriétaires d’entreprise peuvent orienter les utilisateurs vers une page Web spécifique ou se connecter à un réseau WiFi. Les codes QR permettent également aux clients d’accéder à des informations plus détaillées sur leurs smartphones, améliorant ainsi la commodité pour les clients.
Intégration de services supplémentaires
Les clients peuvent facilement accéder à un large éventail d’informations via la TV. Grâce au service de voyage, les clients peuvent explorer et acheter des produits de voyage enregistrés. De plus, la TV peut être associée à des services externes pour fournir des mises à jour météorologiques et des informations de vol.
Service en 1 clic
Le service 1-Click améliore le confort et l’efficacité de la gestion des clients. D’un simple clic sur le bouton de service de l’écran à l’aide d’une télécommande, les clients peuvent facilement demander une variété de services, tels que le service de chambre, le nettoyage des chambres et le service de blanchisserie.
Plateforme de divertissement personnel
Les clients peuvent maintenant profiter d’un séjour plus détendu et agréable grâce à nos fonctionnalités de divertissement spécialisées. Grâce à LG Pro:Centric Direct, les clients peuvent diffuser facilement leurs divertissements personnels sur les TVs dans la chambre, pour vivre un voyage divertissant sous le signe du confort. De plus, la sécurité des informations personnelles est garantie, car les clients sont automatiquement déconnectés au moment du départ, pour avoir l’esprit tranquille pendant leur séjour.
AirPlay
LG Pro:Centric Direct offre la compatibilité AirPlay*, permettant aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’accéder facilement au contenu dans leur chambre, de manière simple et sécurisée. Cette nouvelle fonctionnalité offre une connectivité transparente et des options de divertissement personnalisées pour chaque client.
* La prise en charge est disponible pour les versions iOS 17.3 et ultérieures.
Système local de gestion immobilière
Le rapprochement des informations d’identification est une fonctionnalité pratique permettant aux clients de se déconnecter automatiquement des services OTT au moment du paiement. Pour offrir ce service, l’intégration à un PMS qui gère les solutions d’hôtellerie et la période de séjour est essentielle. Cependant, les hôtels peuvent fournir le même service sans effort grâce à la fonctionnalité PMS locale autonome de LG Pro:Centric Direct.
Visionneuse de données
LG Pro:Centric Direct fournit un tableau de bord intuitif qui permet aux hôteliers d’accéder à des informations utiles, les aidant à gérer leurs opérations plus efficacement et à prendre de meilleures décisions basées sur les préférences des clients. Grâce au tableau de bord, l’hôtel peut en savoir plus sur le comportement des clients, par exemple, la durée de séjour des clients ou les chaînes qu’ils préfèrent, et ces données peuvent être accumulées pendant 3 ans au maximum. L’hôtel peut analyser les données accumulées par lui-même pour comprendre les habitudes et préférences des clients, ce qui permet aux hôteliers de faire des suggestions appropriées ou de réorganiser les chaînes en fonction des préférences des clients.
Scénario d’utilisation
Chambre d’hôtel
L’endroit le plus couramment utilisé est l’hôtel. En utilisant des solutions de chaînes hôtelières locales ou mondiales, vous pouvez créer et gérer du contenu qui représente efficacement l’identité de l’hôtel.
Chambre du complexe
S’il y a plusieurs bâtiments dans un complexe, vous pouvez créer différents contenus pour chaque bâtiment afin de fournir les informations nécessaires aux clients et de gérer efficacement de nombreuses TVs dans les chambres.
Cabine du navire de croisière
Dans le cas des croisières, divers événements sont organisés chaque jour, vous devez donc être en mesure de diffuser de la publicité efficace auprès des personnes à bord. Vous pouvez encourager une forte participation des passagers grâce à une promotion personnalisée pour chaque cabine.
Chambre d’hôpital
Des chambres d’hôpital générales aux chambres VIP, vous pouvez gérer la TV dans la chambre en la regroupant via la solution, et vous pouvez facilement diffuser des annonces via la TV.