LG ExtendedCare

*Les informations ci-dessus sont basées sur des normes générales. Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. *NBD : Jour ouvrable suivant (Next Business Day). Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour une gamme de services détaillée.