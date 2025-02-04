About Cookies on This Site

Cette image présente l’écran principal du LG Business Cloud sur un moniteur, avec diverses vues de pages web affichées derrière.

Libérez le potentiel
créatif de votre affichage

Libérez le potentiel<br>créatif de votre affichage Rendez-vous sur LG Business Cloud

*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.

LG Business Cloud est une plateforme de solution qui réunit les solutions B2B de LG en un seul endroit. Il comprend des solutions telles que CMS, RMS et la publicité, permettant une utilisation diversifiée et efficace des solutions d’affichage numérique. C’est une plateforme cloud où les solutions à venir seront ajoutées successivement. Nous avons fourni diverses explications relatives aux solutions afin d’améliorer l’accessibilité et nous avons permis d’acheter, d’intégrer et de gérer les solutions à partir d’un seul site Web.

LG SuperSign Cloud

Une solution qui permet la création et la distribution faciles de contenu grâce à des outils d’édition flexibles.

LG ConnectedCare

Une solution cloud pour surveiller et gérer de manière centralisée le fonctionnement des affichages LG.

LG ConnectedCare (DMS)

Une solution cloud pour contrôler et gérer à distance le statut du LG CreateBoard et des affichages.

LG DOOH Ads

Une plateforme DOOH (Digital Out-Of-Home) conçue pour optimiser la gestion des médias.

LG Pro:Centric Cloud

Une solution basée sur le cloud de gestion hôtelière qui permet une gestion intégrée.

LG Pro:Centric Stay

Une solution de gestion de TV hôtellerie conçue pour la gestion des biens de location de vacances.

LG CreateBoard Lab

Le LG CreateBoard Lab est un service d’écriture collaboratif conçu autour de LG CreateBoard.

Solution Experience

Cette image capture une scène d’un administrateur gérant une solution sur un ordinateur portable, avec diverses pages de site de solution apparaissant au-dessus.

Matériaux conviviaux

Dans LG Business Cloud, vous pouvez non seulement accéder aux pages détaillées des solutions incluses, mais aussi télécharger des brochures pour comprendre les solutions en détail et regarder des tutoriels vidéo.

Licence d’essai

L’option de demander une licence d’essai gratuite* est également disponible pour découvrir la solution par vous-même.

* Le nombre et la durée des licences d’essai gratuites peuvent varier selon les pays.

Cas d’utilisation

Découvrez l’utilisation des solutions à travers divers scénarios et leur intégration aux opérations commerciales.

Achat et abonnement à la solution

Sélectionnez et achetez ou abonnez-vous aux solutions nécessaires en fonction de la quantité, du type, de la qualité et de la durée des licences, en fonction de l’environnement d’utilisation, comme pour l’achat de produits en ligne. Les solutions achetées ou souscrites peuvent être facilement intégrées aux appareils LG* sur le même site Web.

* Les solutions disponibles peuvent varier en fonction de l’appareil.
** Les achats et abonnements en ligne sont désormais disponibles aux États-Unis, avec des projets d’expansion vers d’autres pays à l’avenir.

Cette image représente un écran d’ordinateur portable, montrant l’abonnement ou l’achat d’une solution, preuve de la facilité d’achat via le site Web.

Gestion de l’appareil

Dans LG Business Cloud, l’enregistrement des appareils LG Signage* prend en charge des commandes simples telles que la mise sous/hors tension, le redémarrage, etc. Vous pouvez également consulter de brèves informations sur les appareils enregistrés (type d’appareil, nom du modèle, numéro de série, etc.).

* S’applique aux appareils avec la version webOS 6.0 ou supérieure.

Cette image montre un ordinateur portable gérant des appareils sur différents sites, démontrant les capacités de contrôle à distance.