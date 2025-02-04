* LG ConnectedCare prend en charge la détection automatique et en temps réel des erreurs de pixels d’affichage. En cas de détection d’erreur, un message d’alerte s’affiche sur l’écran de gestion des appareils de l’utilisateur ou envoie un e-mail de notification de problème à l’administrateur désigné. * LG ConnectedCare fournit des fonctionnalités pour détecter les erreurs de pixels et informer les utilisateurs, mais la résolution des problèmes de pixels nécessite une action de l’utilisateur ou de l’intégrateur système. ** Les modèles compatibles sont disponibles sur le panneau d’affichage sur le site Web Business Cloud de LG.