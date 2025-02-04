We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Gérez vos écrans à tout moment, où que vous soyez et de manière plus efficace
LG ConnectedCare est une solution logicielle de gestion à distance efficace conçue pour contrôler et surveiller les écrans d’affichage numérique LG*. Basée sur une solution cloud, elle permet aux utilisateurs de gérer de manière centralisée les appareils via Internet**, offrant ainsi la possibilité de réduire les coûts initiaux par rapport aux solutions traditionnelles sur site qui nécessitent des serveurs physiques.
* La disponibilité du service LG ConnectedCare varie selon les modèles. Veuillez contacter le bureau de vente local pour plus de détails. ** Étant donné que la solution LG ConnectedCare est basée sur le cloud, elle peut être affectée par les conditions du réseau.
Structure de LG ConnectedCare
Avec la possibilité de modifier à distance les paramètres de l’appareil et de gérer plusieurs appareils à la fois, LG ConnectedCare permet d’économiser du temps et de l’argent sur les visites coûteuses sur site, ce qui en fait la solution essentielle pour les opérateurs d’affichage.
Contrôle de l’appareil
LG ConnectedCare offre diverses fonctionnalités telles que le clonage automatique des données et les paramètres de comparaison pour simplifier le fonctionnement de la télécommande de l’appareil. De plus, l’utilisateur peut contrôler plusieurs appareils de différents modèles au sein d’un même groupe, en utilisant 2 types de fonctionnalités de commande Rapide/Uni.
Clonage automatique des données
Le regroupement des appareils avec les mêmes paramètres est facile à utiliser, et tout nouvel appareil ajouté sera automatiquement synchronisé via le clonage des données.
Contrôle Rapide / Uni
Contrôle Uni
Plusieurs appareils peuvent être contrôlés et utilisés en sélectionnant des modèles et des groupes d’appareils.
Contrôle Rapide
Plusieurs appareils peuvent être sélectionnés pour le contrôle et le bouton de contrôle Rapide peut être enfoncé pour les utiliser.
Surveillance de l’appareil
Grâce au tableau de bord intuitif fourni par LG ConnectedCare, les utilisateurs peuvent surveiller le statut de l’appareil en un coup d’œil. Le tableau de bord affiche le statut général de la connexion des périphériques enregistrés dans l’espace de travail des sites d’entreprise.
Surveillance toujours activée
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’afficher facilement la température d’affichage, le stockage disponible, le ventilateur et le temps d’utilisation continue en un coup d’œil.
Surveillance sélective
L’utilisateur peut définir les types de problèmes désignés de l’écran dans « Paramètres de surveillance » pour détecter rapidement et prendre des mesures en cas d’erreur.
Surveillance de la sécurité
L’utilisateur peut protéger son appareil en configurant des fonctionnalités de sécurité. Cela limite à l’avance l’exécution d’applications non autorisées et bloque les adresses IP malveillantes sur l’appareil.
Paramètres de seuil et de notification par e-mail
Les utilisateurs peuvent configurer différents seuils pour leurs appareils à l’aide des « paramètres de surveillance » fournis par LG ConnectedCare. Si l’un des seuils prédéterminés est dépassé pendant le fonctionnement du dispositif, un e-mail de notification d’erreur sera envoyé à l’administrateur désigné pour l’informer du problème.
Surveillance du statut LED
(Température, Connexion de boîtier, Détection d’erreur de pixels LED)
Température
Les utilisateurs peuvent facilement surveiller le statut de la température de l’armoire de leur appareil ou du LDM (module d’affichage LED) pendant l’utilisation. Les relevés de température sont affichés sous forme graphique, le rouge indiquant une température anormale et le jaune un statut de mise en garde. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de surveiller de manière proactive le problème de température et de réagir à l’avance*.
* La sélection d’un « contrôleur LED » affiche la configuration et les détails du LDM. * Il peut y avoir une limite aux appareils pris en charge. ** La surveillance de la température est disponible pour les appareils LG et les produits ODM, mais le LDM n’est pris en charge que sur les appareils LG. Pour plus de détails sur les appareils pris en charge, veuillez consulter votre représentant commercial local.
Connexion du boîtier
LG ConnectedCare détecte le statut de la connexion du boîtier en temps réel pour les appareils*. Il permet aux utilisateurs de connaître la direction de la connexion du boîtier et d’obtenir le statut du signal avec des informations détaillées.
* Zone de maintien de la connexion du boîtier. Utilisez la touche de tabulation pour sélectionner le boîtier afin d’afficher le statut de la connexion et les détails. * Il peut y avoir une limite aux appareils pris en charge. Pour en savoir plus, veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.
Détection d’erreur de pixels LED
LG ConnectedCare permet aux utilisateurs d’identifier et de corriger de manière proactive les défauts de la cellule et de la ligne de l’écran en détectant les erreurs de pixels LED. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de vérifier facilement le nombre et l’emplacement des erreurs LDM pour chaque boîtier d’affichage, facilitant ainsi les mesures préventives pour un fonctionnement optimal de l’écran. Les utilisateurs peuvent également définir un calendrier de diagnostic préprogrammé pour l’autodiagnostic.
* LG ConnectedCare prend en charge la détection automatique et en temps réel des erreurs de pixels d’affichage. En cas de détection d’erreur, un message d’alerte s’affiche sur l’écran de gestion des appareils de l’utilisateur ou envoie un e-mail de notification de problème à l’administrateur désigné. * LG ConnectedCare fournit des fonctionnalités pour détecter les erreurs de pixels et informer les utilisateurs, mais la résolution des problèmes de pixels nécessite une action de l’utilisateur ou de l’intégrateur système. ** Les modèles compatibles sont disponibles sur le panneau d’affichage sur le site Web Business Cloud de LG.
Tableau de bord énergétique
Le tableau de bord énergétique aide les utilisateurs à surveiller et gérer la consommation d’énergie de leurs écrans plus efficacement. Basé sur les données d’analyse de la consommation électrique de LG ConnectedCare, il offre des informations détaillées sur la consommation d’énergie de chaque appareil, et son tableau de bord intuitif permet aux utilisateurs de comparer et d’évaluer les données de consommation d’énergie sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
* Il peut y avoir une limite aux appareils pris en charge. Pour en savoir plus, veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.
Les utilisateurs peuvent comparer et analyser la consommation électrique de l’appareil du mois dernier avec d’autres utilisateurs utilisant le même serveur. De plus, le mode économie d’énergie permet une gestion directe de la consommation électrique en ajustant la luminosité de l’écran ou en définissant les programmes de luminosité. Ces réglages de luminosité permettent aux utilisateurs de prévoir les changements de consommation électrique, facilitant ainsi une gestion plus efficace de l’énergie.
Rapport d’analyse
Avec LG ConnectedCare, les utilisateurs peuvent personnaliser les destinataires et la fréquence (toutes les 2 semaines ou tous les mois) de la livraison en fonction des préférences de l’utilisateur.
Rapport de statut de licence
Le rapport fournit une vue d’ensemble des problèmes liés aux périphériques, le statut de la gestion des licences, des recommandations pour d’autres paramètres et un historique des opérations des périphériques.
Rapport de statut du problème
Avec le rapport de statut du problème, l’utilisateur peut recevoir diverses informations sur les problèmes survenus sur les appareils enregistrés pour la période spécifique sélectionnée.
• Résumé du problème
• 3 principaux problèmes fréquemment survenus
• Informations détaillées pour 6 problèmes principaux dans le guide d’auto-vérification (Température, signal faible, ventilateur, suivi du temps de fonctionnement, temps de trajet aller-retour, détection d’anomalie)
Gestion de l’énergie
Les fonctionnalités seront présentées à l’utilisateur sous forme de rapport, détaillant la consommation électrique annuelle et horaire, identifiant les groupes les plus consommateurs d’énergie et répertoriant les appareils sans mode Économie d’énergie activé. Cet aperçu complet vise à améliorer la gestion de l’énergie et l’efficacité au sein de l’espace de travail.
Rapport et directives de sécurité
Il fournit des informations sur les problèmes de sécurité survenus dans l’espace de travail. De plus, il offre des conseils sur la manière de résoudre les problèmes de sécurité fréquents.