Une illustration montrant des personnes collaborant via LG CreateBoard Lab sur divers appareils dans différentes situations, poursuivant ainsi leur travail de manière fluide.

*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.

Redéfinissez la norme du travail d’équipe avec
Service d’écriture collaboratif de LG

Le LG CreateBoard Lab est un service d’écriture collaboratif conçu autour de LG CreateBoard. Il prend en charge les applications web en plus d’être compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, permettant aux utilisateurs d’y accéder à partir de divers appareils en plus du LG CreateBoard, à tout moment et n’importe où. Cela offre aux utilisateurs une expérience cohérente et permet une collaboration en temps réel avec plusieurs personnes au-delà des contraintes d’espace.

* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction du système d’exploitation. ** Les fonctionnalités et la conception du service LG CreateBoard Lab sont soumises à des mises à jour continues.

Contactez-nous
Une scène représentant divers contenus manuscrits, tels que des formules et des graphiques, étant ajoutés à un smartboard.

Dessin et outil

Le LG CreateBoard Lab fournit un ensemble complet d’outils pour faciliter la communication sur le smart board. Vous pouvez facilement utiliser une variété d’outils, allant des outils traditionnels pour dessiner des formes ou écrire du texte à des dispositifs numériques tels que les navigateurs Web et les calculatrices.

Les fonctionnalités suivantes sont incluses :

Stylo, Texte, Forme, Effacer, Dessin, Navigateur Web, Tableau d’affichage, Tableau, Annotation

Un gros plan de la mise en page du menu de l’outil du LG CreateBoard Lab, mettant en valeur son design intuitif.

Menu Outil

Le LG CreateBoard Lab, avec son menu d’outils intuitif, permet aux nouveaux utilisateurs d’accéder facilement aux fonctions. Cette collection de menus réunit toutes les fonctions nécessaires à l’utilisation d’un smart board, y compris des outils pour l’écriture, le dessin, la collaboration, la gestion du tableau et les paramètres. Les utilisateurs peuvent accéder à chaque fonctionnalité de l’application à partir du menu de l’outil et la personnaliser avec les outils fréquemment utilisés.

Stylo

Le LG CreateBoard Lab offre une gamme de couleurs et la fonctionnalité remarquable de stylo Magic Pen. Lorsque vous dessinez un objet avec ce stylo, il recherche dans sa base de données un objet similaire (par ex., texte, image ou forme) et convertit votre dessin en cet objet.

* La fonctionnalité Magic Pen n’est disponible que sur l’application Android.

Forme

Le LG CreateBoard Lab offre une variété de formes en 2D et 3D, avec des angles et des côtés réglables. Ces outils de forme peuvent être utilisés efficacement à diverses fins, par exemple pour des cours de mathématiques.

Conception

Les utilisateurs peuvent utiliser une règle numérique, une règle triangulaire et un rapporteur pour interagir simplement et en temps réel sans avoir besoin d’outils physiques.

Outil pratique

Les outils intuitifs, tels que les dés, le spinner, l’horloge et la calculatrice, améliorent l’interaction et l’engagement des participants.

Tableau d’affichage

Les utilisateurs peuvent utiliser des tableaux d’affichage réglables de différentes couleurs et tailles pour épingler des informations importantes telles que le WiFi et les affectations.

Modèle

Les utilisateurs peuvent explorer une gamme diversifiée de fichiers de modèles adaptés à divers thèmes, notamment les cartes mentales, les sessions de brainstorming et les organigrammes. Ces modèles soigneusement conçus permettent aux éducateurs de préparer facilement du contenu éducatif efficace et percutant.

* Le modèle est une fonctionnalité payante.

Navigateur Web

Lorsque des documents ou des ressources audiovisuelles supplémentaires sont nécessaires, les utilisateurs peuvent y accéder instantanément via le web. Les informations pertinentes fournies par la navigation Web (texte, images, etc.) peuvent être facilement glissées et déposées du Web dans le document.

* La fonctionnalité Navigateur Web est disponible sur l’application Android.

Une illustration montrant un professeur et des élèves qui échangent des commentaires en temps réel sur les problèmes de mathématiques à l’aide du tableau partagé.

Collaboration

La Collaboration est une fonctionnalité qui permet à plusieurs utilisateurs de partager un tableau et de travailler ensemble.
Les enseignants et les élèves peuvent interagir en écrivant ou en dessinant sur le tableau en temps réel.

Les fonctionnalités suivantes sont incluses :

Mode Collaboration, Mode Division, Mode Attribution

* Le mode Division et le mode Attribution sont des services payants. ** Le nombre de participants varie en fonction du type de service.

Mode Collaboration

Tous les participants peuvent se connecter à un cours et collaborer sur un tableau partagé en temps réel. Les contributions de chacun se reflètent instantanément sur le tableau, ce qui le rend idéal pour des activités telles que la carte mentale ou le brainstorming.

Mode Division

L’hôte peut diviser l’espace du tableau en plusieurs zones et les affecter aux participants. Bien que chaque participant partage le même tableau, il ne peut écrire ou dessiner que dans la zone qui lui est attribuée.

Mode Attribution

Les enseignants peuvent utiliser le mode Attribution pour attribuer des problèmes aux élèves. Les élèves peuvent résoudre les problèmes avec leurs propres appareils et envoyer leurs réponses immédiatement, ce qui permet aux enseignants de fournir des commentaires rapides. Cela améliore l’efficacité de l’apprentissage.

Plusieurs utilisateurs collaborant avec le LG CreateBoard Lab sur leurs appareils dans une scène partagée.

Fonctionnalités pratiques pour l’utilisateur

Le LG CreateBoard Lab est conçu en mettant l’accent sur la commodité pour l’utilisateur.

Personnalisation de la barre d’outils

La barre d’outils est un ensemble de diverses fonctions à utiliser dans l’application. Vous pouvez le personnaliser en organisant les fonctionnalités fréquemment utilisées.

Insérer du contenu

Les utilisateurs peuvent facilement importer des images, des vidéos, des fichiers audio et plus encore sur le tableau, y compris du contenu provenant d’appareils externes comme des téléphones portables et des appareils photo.

Fonction Geste

Le LG CreateBoard offre une fonction Geste pour utiliser facilement diverses fonctions de base du tableau. Par exemple, en appuyant simplement deux fois sur l’écran LG CreateBoard avec 4 à 5 doigts, un panneau d’alerte apparaîtra avec un son. Cela permet de capter facilement l’attention des participants lorsque vous voulez qu’ils se concentrent.

Facile à enregistrer et à partager

Les tableaux créés dans le LG CreateBoard Lab peuvent être enregistrés dans le stockage cloud, Google Drive ou même Google Classroom. Après les réunions, vous pouvez simplement scanner un code QR pour le transférer sur votre appareil personnel.

Une illustration montrant que le LG CreateBoard Lab prend en charge plusieurs systèmes d’exploitation, y compris Android, ChromeOS et Windows.

Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation

Le LG CreateBoard Lab est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, permettant aux utilisateurs de l’utiliser non seulement avec le LG CreateBoard, mais également avec d’autres appareils. Cela permet aux utilisateurs de maintenir une expérience fluide sur les tablettes, les ordinateurs portables et divers autres appareils, même en dehors de la salle de classe.

* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction du système d’exploitation.