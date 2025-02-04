We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
La solution de gestion hôtelière optimale
LG Pro:Centric Cloud est une solution basée sur le cloud de gestion hôtelière puissante et pratique qui permet une gestion intégrée. Cette solution de gestion complète permet aux hôtels de créer facilement du contenu pour les écrans en chambre, offrant des services personnalisés à leurs clients. En utilisant le LG Pro:Centric Cloud, les hôtels peuvent surveiller le statut des chambres et les demandes des clients et accumuler des données significatives générées lors de la gestion d’un hôtel.
* Le LG Pro:Centic Cloud est disponible pour une utilisation via un abonnement payant et nécessite un enregistrement séparé
Service cloud
le LG Pro:Centric Cloud est une solution basée sur un serveur cloud qui fonctionne dans un environnement connecté au réseau, permettant un accès à distance, quel que soit l’emplacement et minimisant le besoin de visites sur site inutiles. En outre, le LG Pro:Centric Cloud offre une excellente évolutivité, ce qui facilite l’ajout de nouveaux appareils à la solution et permet une intégration simple à d’autres systèmes. Par rapport aux solutions traditionnelles sur site, le LG Cloud Pro:Centric permet de réaliser des économies sur l’investissement initial.
Expérience hôtelière améliorée
Les sociétés SI peuvent exploiter la solution de manière pratique grâce à un processus de licence et d’installation simplifié. De plus, elles peuvent l’intégrer de manière harmonieuse à leur système à l’aide d’Open API.
Les hôtels peuvent obtenir des données précieuses liées à l’utilisation des clients qui peuvent aider les opérations de l’hôtel. De plus, la création facile de contenu et la publicité personnalisée peuvent entraîner une augmentation des revenus.
Accessibilité
L’accessibilité est l’un des principaux avantages des solutions basées sur le cloud. La gestion et l’accès au système à distance sont possibles partout avec une connexion réseau. Le LG Pro:Centric Cloud peut être géré et mis à jour à distance depuis n’importe quel emplacement, simplifiant la gestion des TVs d’hôtel et réduisant le besoin de visites physiques sur les sites.
Évolutivité
L’évolutivité du LG Pro:Centric Cloud simplifie l’émission et l’installation de licences, en utilisant son architecture basée sur un serveur cloud pour une expansion transparente entre les régions sans avoir besoin de serveurs séparés. En outre, avec l’abonnement à une licence de solution, nous fournissons l’Open API qui permet de personnaliser et d’utiliser les fonctionnalités nécessaires pour la liaison avec d’autres systèmes.
Coût initial réduit
Héberger votre propre serveur et installer une solution peut s’avérer coûteux, car l’achat de licences de solution et l’établissement d’un système initial sont chers. Cependant, les solutions basées sur un serveur cloud ont des coûts d’investissement initiaux plus faibles que les solutions sur site, car elles ne nécessitent pas de serveurs physiques ou de coûts d’exploitation.
Gestion du contenu et du groupe
Lors de la gestion d’un hôtel, une communication efficace avec les clients est essentielle, que ce soit par le biais d’écrans dans le hall ou les chambres. Répondre à ces besoins de communication nécessite la diffusion de divers contenus sur les écrans. Avec LG Pro:Centric Cloud, les hôtels peuvent créer sans effort du contenu qui met en valeur l’identité de l’hôtel ou fournit des informations essentielles aux clients. De plus, le LG Pro:Centric Cloud permet aux hôtels de fournir des services personnalisés en adaptant le contenu aux préférences individuelles des clients.
Gestion de contenu simple
L’outil d’édition intuitif du LG Pro:Centric Cloud permet aux utilisateurs de créer facilement des images d’écran intrigantes avec diverses options de modèles et de widgets. Le design idéal devient plus facile que jamais puisque tout, du choix des polices et des tailles changeantes à l’insertion d’images et de clips vidéo, en passant par l’application de divers effets d’animation, peut être effectué grâce à la fonctionnalité simple glisser-déposer.
Gestion de groupe flexible
Les gestionnaires d’hôtel peuvent coordonner les chaînes de TV dans la chambre pour s’adapter à chaque client. Différents canaux et messages peuvent être fournis à chaque groupe en fonction de leurs préférences, de l’objectif de la visite, de la qualité de la chambre, etc.* De plus, des promotions spéciales et des avis peuvent être envoyés à certains groupes avec des services personnalisés et un marketing plus efficace.
Expérience utilisateur améliorée
Avec le LG Pro:Centric Cloud, les hôtels peuvent élever l’expérience client à un niveau supérieur de personnalisation et d’interactivité. Grâce aux TVs dans la chambre, des services spécialisés peuvent être fournis aux clients, créant des expériences personnalisées. En commençant par un message d’accueil chaleureux à l’entrée de la chambre, les hôtels peuvent diffuser des publicités et des annonces personnalisées à des groupes de clients spécifiques via la TV. De plus, les clients peuvent facilement demander des services ou accéder à des informations.
* Les achats peuvent être effectués via le téléphone du client en scannant le code QR sur la TV pour accéder aux liens d’achat. ** Veuillez noter que des frais séparés sont requis pour l’utilisation du service d’informations de vol.
Éditeur d’application Web
Le LG Pro:Centric Cloud visait à améliorer l’expérience client en tirant parti de l’omniprésence des téléphones portables, plutôt que de s’appuyer sur des téléphones fixes ou des TVs pour la communication. Grâce à cette solution, les hôtels peuvent facilement développer leur propre application web. Les clients peuvent accéder à cette application en scannant un code QR leur permettant de contrôler la TV, de demander un service en chambre et d’accéder à des informations utiles via leurs téléphones portables. Les hôteliers peuvent répondre rapidement aux demandes des clients et fournir des services via l’appareil mobile.
Service OTT*
Avec le LG Pro:Centric Cloud, les hôtels peuvent offrir aux clients leur service OTT préféré, tel que « Netflix » ou « YouTube ». Les clients peuvent se connecter avec leur propre compte, et seront automatiquement déconnectés lors du paiement.
* Service OTT : Service multimédia supérieur.
** Pour garantir un accès fluide au service OTT, il est nécessaire de vérifier les modèles de TV compatibles et la disponibilité du PMS (Property Management System). En outre, veuillez noter qu’il peut y avoir des pays où le service OTT n’est pas proposé, veuillez donc contacter le bureau de vente local pour plus de détails.
Intégration de service externe
Le LG Pro:Centric Cloud s’intègre parfaitement aux prestataires de services tiers pour apporter une gamme de solutions directement dans les chambres, dont le « Service de voyage GYG (Get Your Guide) ». Ce service permet aux clients d’accéder à une variété de forfaits touristiques locaux et de programmes d’excursions via des téléviseurs dans la chambre, leur permettant de découvrir des informations et de faire des achats* depuis le confort de leurs chambres. De plus, la solution peut être associée à des services externes tels que la météo et des détails de vol**, permettant aux clients d’accéder facilement à ces informations sur leur TV.
Surveillance
Lors de la gestion d’un hôtel, il est essentiel de surveiller le statut des chambres et les demandes de service des clients en temps réel. En utilisant le LG Pro:Centric Cloud, les hôtels peuvent facilement contrôler les aspects essentiels de l’hôtel grâce au gestionnaire de chambre et aux fonctionnalités du tableau de bord.
** Étant donné que le LG Pro:Centric Cloud est une solution basée sur le cloud, elle peut être affectée par les conditions du réseau.
Télécommande
Avec une connexion réseau, l’utilisateur peut exécuter le fonctionnement des appareils où et quand il le souhaite grâce à une solution cloud. Ainsi, les types d’écrans d’affichage numérique largement distribués peuvent être contrôlés à partir d’un seul emplacement, ce qui rend le processus de gestion de l’écran efficace et pratique.
Tableau de bord
Le LG Pro:Centric Cloud fournit un tableau de bord complet qui offre des informations précieuses pour une gestion efficace de l’hôtel. Cela comprend des détails sur les appareils sous licence, la connectivité réseau et les données liées à la chambre, telles que les taux d’occupation actuels et l’utilisation quotidienne de la chambre. L’interface intuitive du tableau de bord facilite l’accès et l’interprétation des données essentielles requises pour des opérations hôtelières réussies.
Visionneuse de données
Le LG Pro:Centric Cloud offre une visionneuse de données complète qui permet aux hôteliers d’accéder à des informations précieuses via divers tableaux de bord. Cela leur permet de gérer leurs opérations plus efficacement et de prendre des décisions éclairées en fonction des préférences des clients. Par exemple, les hôtels peuvent analyser les modèles de visionnage de la TV de chaque client pour obtenir des informations sur leurs comportements et préférences, tels que la durée du séjour dans la chambre et les chaînes préférées. Ces informations peuvent être utilisées pour fournir des suggestions personnalisées ou réorganiser les offres de chaînes, améliorant ainsi l’expérience globale du client. De plus, les hôteliers peuvent surveiller les statuts d’avertissement et résoudre rapidement tout problème lié aux appareils pour assurer un fonctionnement fluide. Grâce à la visionneuse de données, des données significatives sont collectées et les hôtels peuvent analyser les données eux-mêmes pour obtenir des informations précieuses, ce qui peut améliorer l’expérience client.