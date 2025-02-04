About Cookies on This Site

Bannière-solution-sur-site

* Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustrations.

Logiciel LG Pro:Centric



Les solutions professionnelles redéfinissent l’expérience client dans l’industrie hôtelière, grâce à la technologie Pro:Centric de LG.

LG Pro:Centric Direct

A hotel content management system that supports simple editing tools and provides various solutions.

Learn More Contact Us

LG Pro:Centric V

A hotel content management system designed specifically for RF infrastructure, allowing the hotel to deliver information more effectively.

Learn More Contact Us

Logiciel LG SuperSign


Le LG SuperSign est une solution logicielle complète et indispensable de gestion intégrée de l’affichage numérique. Le LG SuperSign simplifie la création et la distribution de contenu, ainsi que la surveillance et le contrôle centralisés, aidant votre entreprise à gagner du temps et à opérer plus efficacement sur plusieurs sites.

LG SuperSign CMS

Une solution logicielle de pointe qui offre des capacités de gestion de contenu polyvalentes et une facilité d’utilisation améliorée.

En savoir plus Contactez-nous

LG SuperSign Control+

Une solution qui offre des fonctionnalités de contrôle et de surveillance à distance, optimisées pour l’affichage webOS de LG.

En savoir plus Contactez-nous

LG SuperSign WB

Logiciel d’étalonnage de la balance des blancs pour le mur vidéo. Prise en charge de l’étalonnage du capteur (de base) et de l’étalonnage de type DSLR (en option).

En savoir plus Contactez-nous